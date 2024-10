World Liberty Financial (WLFI) : le projet crypto de la famille Trump envisagerait son propre stablecoin

Bien que la prévente de son token WLFI peine pour le moment à convaincre, le projet crypto World Liberty Financial de la famille Trump travaillerait au lancement de son propre stablecoin. Que savons-nous ?

World Liberty Financial pourrait lancer son propre stablecoin

Depuis qu'il a été dévoilé au grand public, le projet crypto World Liberty Financial (WLFI), mené par les fils de Donald Trump, fait couler beaucoup d'encre.

Néanmoins, celui-ci a du mal à convaincre du côté des investisseurs, avec une prévente du token n'ayant atteint que 4,8 % de son objectif à l'heure actuelle, soit 14,3 millions de dollars de financement.

Malgré tout, cela ne semble pas empêcher les équipes de World Liberty Financial de développer leurs idées. En effet, selon des témoignages internes obtenus par nos confrères de Decrypt, la création et l'émission d'un stablecoin propre au projet seraient à l'étude.

La société n'ayant fait aucun commentaire, nous n'en saurons pas plus pour le moment, mais il est toutefois important de noter que Rich Teo, le cofondateur de Paxos, a été recruté plus tôt en octobre au poste de responsable des stablecoins et des paiements. Un indice peut donc être vu de ce côté-là.

Ainsi, il reste à savoir de quelle manière serait construit ce potentiel stablecoin. En utilisant le modèle classique d'une collatéralisation avec de vrais dollars et des bons du Trésor, cela pourrait représenter une source de revenus importante pour l'entreprise. Néanmoins, des défis réglementaires seront à relever.

Tandis que World Liberty Financial doit encore faire ses preuves, le projet a fait une annonce importante il y a quelques semaines, en consultant l'organisation autonome décentralisée d'Aave. En effet, l'objectif serait de créer une instance à part entière sur le protocole, pour y déployer ses services de prêts et d'emprunts décentralisés.

Pour le moment, le WLFI a été vendu à plus de 16 500 wallets différents. Avec l'élection américaine qui se tiendra exactement dans une semaine, nous pourrons voir de quelle manière les résultats influencent tout cela.

Sources : Decrypt, Dune

