Elections présidentielles américaines : Quel impact sur le marché des memecoins ?

Dans un peu plus d'une semaine, les élections présidentielles américaines révéleront leur verdict. Pour la communauté crypto, le résultat de ces élections revêt un enjeu particulier. Selon de nombreux analystes, l'annonce des résultats pourrait avoir un impact significatif sur le prix du Bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies en général.

Et les memecoins n'échapperont pas à cette règle selon Omid Malekan, professeur à la Colombia Business School. Ce dernier n'a manqué de partager son analyse sur le réseau social X, affirmant que « si Donald Trump venait à redevenir président des États-Unis, la tendance serait plutôt à la baisse pour les memecoins ».

To further ingratiate myself with Solana fans, here's an argument of why a Trump win and/or Republican sweep (which Polymarket has at 50%) is bearish memecoins.

i) Memecoins themselves are a form of economic populism. They are a statement against the unfair ( and often grifty)…

— Omid Malekan 🧙🏽‍♂️ (@malekanoms) October 27, 2024