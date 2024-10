Les memecoins sont-ils vraiment décentralisés ?

La popularité des memecoins suscite souvent des débats au sein de la communauté crypto. Certains memecoins, comme le SPX6900, affichent une décentralisation qui séduit les investisseurs particuliers, tandis que d'autres, adoptent une structure plus proche des projets crypto traditionnels avec des levées de fonds. Les memecoins sont-ils en train de perdre leur âme en se professionnalisant ?

Les memecoins au centre de l'attention de la communauté crypto

Depuis quelques semaines, une question semble accaparer l'attention de la communauté crypto sur les réseaux sociaux : allons-nous vers un hypercycle des memecoins ?

Cette nouvelle tendance a commencé à émerger suite à l'intervention de l'analyse Murad Mahmudov à l'évènement crypto TOKEN2049 Singapore. Lors de son intervention, il a mis en avant des arguments éloquents sur la possibilité que les memecoins en viennent à disrupter l'ensemble du marché crypto, exception faite du Bitcoin.

🔎 Qu'est-ce qu'un memecoin ?

En effet, selon Murad Mahmudov la communauté crypto se détourne des altcoins considérés comme utilitaires/technologiques de par leur trop forte centralisation notamment due à l'implication des sociétés de capital-risque (VC) lors des levées de fonds des projets crypto.

Ainsi, l'investisseur particulier, le fameux retail, n'aurait aucune chance d'être rentable face aux VC et leur servirait même « d'exit liquidity ».

Face à ce constat qui est régulièrement dénoncé par la communauté crypto, les investisseurs particuliers pourraient faire le choix de ne plus miser sur les « VC coins » mais sur des tokens avec un lancement et une répartition plus équitable, où les règles du jeu ne seraient pas faussées.

Un type de token s'illustre parfaitement bien dans cette narrative : le memecoin.

La place des memecoins au sein du marché crypto

De jour en jour, les memecoins prennent une place de plus en plus importante dans le marché crypto. Ainsi, nous retrouvons davantage de memecoins fortement capitalisés désarçonnant bon nombre de projets cryptos dits « plus sérieux ».

En effet, ce ne sont pas moins de 9 memecoins qui sont actuellement classés parmi le top 100 des cryptos les plus capitalisées, toutes catégories confondues :

Les 9 memecoins qui font parti du top 100 des cryptos les plus capitalisées

De plus, 3 memecoins sont actuellement classés entre la 100e et la 105e place et pourraient faire leur entrée prochainement dans le top 100 des cryptos les plus capitalisées.

Les memecoins sont-ils véritablement décentralisés ?

Récemment, la firme Bubblemaps a publié un thread qu'elle a produite sur le SPX6900, un memecoin inspiré de l'indice boursier américain S&P 500.

Info Bubblemaps est un outil de visualisation basé sur les données on-chain qui permet de représenter la répartition des tokens et les connexions entre les portefeuilles sous forme de bulles. Il aide à identifier des comportements suspects, comme la concentration de tokens ou les transactions coordonnées.

Le token SPX a connu un fort succès depuis son lancement avec une performance de plus de 5 800 %. Murad Mahmudov a notamment contribué à la notoriété du token en affichant clairement ses convictions à l'égard de ce dernier sur les réseaux sociaux.

En s'appuyant sur les données on-chain et au travers de son outil, Bubblemaps a réussi à déterminer que le lancement du SPX s'est déroulé sans « red flags », ce qui s'explique notamment par une absence de « sniping coordonné » et une absence de « connexion » entre les acheteurs de la première heure.

Dans son étude, Bubblemaps a retracé l'historique entier du SPX et n'a pas trouvé de « cluster suspicieux » :

SPX n'a montré aucun groupe (cluster) suspect dans son histoire. Le plus grand groupe représente 13,6 % de SPX au 1er septembre 2023. Ces connexions semblent être des remboursements des membres de la communauté après avoir couvert les frais Dextools pour mettre à jour les informations du token. Bubblemaps

Représentation visuelle des différents clusters sur le token SPX le 1er septembre 2023

De plus, Bubblemaps a constaté que les clusters ont diminué de taille au fil du temps, ce qui est bon signe pour la décentralisation d'un token.

Ainsi, bien que cela ne garantisse pas le succès d'un memecoin, Bubblemaps nous partage sa vision de ce que doit être un lancement équitable :

Une croissance organique est nécessaire ;

Il ne faut pas d'insiders au lancement ;

Aucun cluster ne doit détenir de pourcentage important au fil du temps.

Danger Bien que l'outil Bubblemaps soit particulièrement pertinent pour déterminer quel projet n'a pas un lancement ou une répartition équitable, les développeurs de memecoins sont de plus en plus avertis pour dissimuler des actions qui pourraient être qualifiées comme inéquitable par la communauté.

current state of the memecoin trenches pic.twitter.com/otnxGDROju — Bubblemaps (@bubblemaps) October 16, 2024

Comme nous le prouve cette publication partagée par Bubblemaps, les développeurs de memecoins ont tout intérêt à passer sous les radars en « rendant les projets les plus visiblement bullish par toutes les manières possibles »

Certains memecoins sont également des VC coins

Une des raisons pour laquelle la communauté crypto apprécie les memecoins c'est qu'ils sont généralement plus décentralisés et ont des lancements plus équitables que les cryptos considérées comme des « VC coins ». Cependant, certaines exceptions dérogent à la règle.

En effet, de par leur popularité, les memecoins sont devenus au fil du temps une classe d'actifs à part entière dans le secteur crypto. Ainsi, les institutionnels cherchent aussi à avoir leur part du gâteau.

C'est notamment le cas pour le memecoin connu sous le ticker MEME, du projet « Memecoin ».

À première vue, rien ne semblerait le différencier d'un autre memecoin. Sur le site officiel de ce projet, une revendication est même fièrement affichée : « Memecoin (MEME) est littéralement un memecoin. Pas d'utilité. Pas de roadmap. Pas de promesses. Pas de retour sur investissement de prévu. Un memecoin à 100 %. »

Pourtant, lorsqu'on s'intéresse de plus près aux tokenomics du projet, car, oui, elle en possède bien, plusieurs informations retiennent notre attention.

Répartition initiale du token MEME

Comme vous pouvez le constater ci-dessus, le projet a des tokenomics qui comportent plusieurs points de ressemblances avec un projet crypto « traditionnel ».

En effet, pour lancer leur projet, le projet 9GAG a levé près de 16 millions de dollars par vente de tokens en différents tours de table :

Levées de fonds du projet Memecoin

Les investisseurs ayant participé à la vente privée ne sont cependant pas connus du grand public.

Tout comme dans un projet crypto « traditionnel », les investisseurs sont soumis à une période de vesting de leurs tokens :

Planning de libération des tokens MEME

De plus, il convient de remarquer que les « contributors » sont à première vue simplement l'équipe derrière le projet.

Cependant, l'allocation réservée aux « advisors » est certainement celle qui interroge le plus. Pourquoi un projet ne disposant « pas d'utilité, pas de roadmap, pas de promesses ni de retour sur investissement de prévu » aurait-il besoin de conseillers ?

Nous laisserons cette réponse à l'appréciation de chacun mais il convient de remarquer que les memecoins pourraient, eux aussi, se professionnaliser et s'éloigner des valeurs chères à la communauté crypto.

De plus, certains fonds d'investissements tels que DWF Labs où Three Arrows Capitals (3AC), des fonds originellement positionnés sur des cryptos utilitaires/technologiques, ont déjà effectué un virage en investissant dans les memecoins et en revendiquant leurs visions optimistes sur les réseaux sociaux pour cette classe d'actif sur ce cycle.

Sources : Dropstab, Coingecko

