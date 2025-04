Stablecoins : Qu'est-ce que le STABLE Act qui divise aux États-Unis ?

Le STABLE Act, projet de loi visant à encadrer les stablecoins aux États-Unis, avance. Lorsque les dernières formalités administratives auront été réglées, la première puissance mondiale sera en mesure d’encadrer et d’autoriser la circulation de ces nouvelles monnaies privées. Mais avant même qu’il ne soit fini, le STABLE Act fait déjà débat. Analyse.

Qu'est-ce que le STABLE Act ?

Depuis le 6 novembre, les États-Unis vivent au rythme des cryptomonnaies.

Le président élu, Donald Trump, a engagé une série de mesures favorables aux entreprises du secteur. Parmi les principaux donateurs de sa campagne figurait Circle, l’entreprise émettrice du stablecoin USDC.

Les stablecoins occupent une place centrale dans le bouleversement économique provoqué par la blockchain. C’est une nouvelle étape dans l’évolution de la monnaie, un changement qui concerne toute la population.

Pour pouvoir encadrer ces nouveaux outils, les États-Unis sont en train de mettre en place le STABLE Act, acronyme de Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy.

Cette loi devrait être finalisée pour le mois d’août, mais nous en connaissons déjà les contours.

Les sociétés émettrices de stablecoins seraient considérées comme des banques. À ce titre, elles auront l’obligation de posséder une licence bancaire et de se soumettre aux régulations financières américaines.

Ces entreprises seront supervisées par les agences de régulations de l’État, comme l’Office of the Comptroller of the Currency, la FDIC, mais aussi la Réserve fédérale, qu’Elon Musk aimerait pourtant faire disparaître.

Ces mesures visent avant tout à protéger les consommateurs, mais pas seulement. L’objectif est aussi de sélectionner et de contrôler les entreprises qui vont lancer un stablecoin. À terme, un cadre trop strict pourrait même avoir un effet négatif sur l’innovation dans le secteur crypto.

Bien qu’il soit trop tôt pour avoir un avis définitif sur la question, cette loi est un signal positif. La création d’un cadre réglementaire est la première étape pour l’intégration de la technologie à grande échelle. Une adoption de masse qui pourrait ensuite favoriser le marché crypto dans son ensemble.

La loi sur les stablecoins divise déjà le milieu

Des changements qui vont dans le bon sens, mais peut-être pas assez vite selon le PDG de Coinbase, Brian Armstrong. Sans mentionner explicitement le STABLE Act, ce dernier a publié un long thread sur X défendant une vision bien plus grande des stablecoins.

Un point en particulier est important pour Brian Armstrong : que les stablecoins donnent accès aux taux d’intérêt des banques centrales, au même titre que le dollar. Une manière selon lui, de donner « une plus grande part du gâteau » aux consommateurs.

Reste à savoir si la voix du PDG de Coinbase se fera entendre à Washington.

Coinbase, au même titre que Circle, a donné des fonds non négligeables pour la campagne de Donald Trump. Avec d’autres grandes entreprises crypto américaines, elles ont financé le PAC Fairshake, une arme politique dotée de 210 millions de dollars avec un seul objectif : défendre les intérêts des cryptomonnaies.

Aujourd’hui, de nombreuses figures crypto ont accédé au pouvoir. David Sachs est le cryptoczar ; Cynthia Lummis siège au Banking Committee du Sénat qui a introduit une version du STABLE Act.

L’industrie crypto a fait front commun pour abattre Gary Gensler et Elizabeth Warren. Maintenant au pouvoir, les intérêts vont-ils diverger ?

Source : House.gov

