« C'est le moment iPhone du Bitcoin » – Alexandre Laizet, le Michael Saylor français, prédit l'avenir du BTC

Le « Michael Saylor français », « Monsieur Bitcoin », Alexandre Laizet a plusieurs surnoms. Ils renvoient tous à la même chose : la stratégie inarrêtable de cet ancien consultant, devenu amoureux du Bitcoin. Son rôle ? Accumuler le plus de bitcoins possible. Pendant que tout le monde regarde ses pieds et que le marché s'effondre, il n'hésite pas. Car il sait que Bitcoin est la réserve de valeur ultime. Entretien exclusif.

Entretien exclusif avec Alexandre Laizet, Monsieur Bitcoin chez The Blockchain Group

Alexandre Laizet est le Monsieur Bitcoin de l’entreprise française The Blockchain Group.

Bien moins médiatique que Michael Saylor et MicroStrategy, Alexandre Laizet fait pourtant la même chose : accumuler du Bitcoin dans une Bitcoin Treasury Company.

Ancien consultant, le « Michael Saylor français » a travaillé avec de nombreuses entreprises du CAC 40 ainsi que des institutions financières. Mais depuis 5 ans, c’est le Bitcoin qui a toute son attention.

Ce mélange d’expériences, unique en son genre, place Alexandre Laizet à la rencontre de 2 mondes qui sont en train de fusionner : la finance traditionnelle et le Bitcoin.

Ce poste, Directeur de la stratégie Bitcoin, est la synthèse entre mes expériences passées et mon engagement pour le Bitcoin. Mon rôle : lever du capital sur les marchés de capitaux pour augmenter le stock de bitcoins de notre trésorerie, et maintenir cette stratégie. Alexandre Laizet

Pourquoi tout miser sur Bitcoin ? « Parce que c’est l’avenir ».

Retour sur l’actualité : La réserve stratégique a finalement été adoptée par l’administration de Donald Trump. Qu'est-ce que cela signifie pour le marché ?

Il y a 3 enseignements principaux que nous pouvons tirer de la situation aux États-Unis :

Premièrement, l’effet Blackrock pour les institutions financières est maintenant intervenu pour les gouvernements. Ces derniers ont compris que le Bitcoin était l’actif de réserve de valeur ultime.

Les autres cryptomonnaies ne sont plus dans la même catégorie. Seul Bitcoin est concerné par la réserve stratégique.

Deuxième enseignement, seul Bitcoin sera accumulé par le gouvernement américain qui donne le ton pour les autres gouvernements. Ce choix aura également des répercussions sur les institutions financières.

Enfin, troisièmement, le gouvernement a vocation à jouer un rôle de manière générale sur la liberté économique liée au Bitcoin, et sur les actifs numériques en général. Le Bitcoin vient d’accéder au stade de légitimité dont jouissent les meilleurs actifs.

Nous ne sommes plus ostracisés.

Donald Trump a déclaré qu’ils allaient accumuler du Bitcoin sans que cela n’ait d’impact pour les contribuables. Quelles sont ses solutions ?

Les États-Unis ont plusieurs solutions.

Pour commencer, ils pourraient utiliser les tarifs sur les importations et soumettre des puissances étrangères à des impôts, ou réaliser des économies sur les dépenses.

Tout type d’économie et de revenu générés grâce aux puissances étrangères. Le minage de BTC est également une solution.

Dans tous les cas, si le gouvernement met en place le plan d’accumulation de BTC défendu par Cynthia Lummis, les choses vont radicalement changer.

Nous pourrions atteindre une vitesse de libération, un phénomène similaire à un astre qui sort de son orbite lorsqu’il est soumis à des forces suffisamment puissantes.

Si le gouvernement met en place le plan d'accumulation défendu par Cynthia Lummis, Bitcoin va connaître une vitesse de libération : il va sortir de son orbite.

L’orbite du Bitcoin, ce sont ses cycles, et ses niveaux de valorisation. Lorsqu’il sortira de son orbite, nous allons observer les phénomènes suivants sur le Bitcoin :

Capitalisation similaire à l’or, de l’ordre de 20 000 milliards de dollars ;

; Un Bitcoin à 1 million de dollars l’unité , au bas mot ;

, au bas mot ; Une modification des cycles historiques du Bitcoin, en termes de volatilité et/ou de durée.

Si les États-Unis se mettent à acheter régulièrement du Bitcoin, nous allons vers un point d’inflexion. Avec des niveaux d’adoption de l’ordre de 15 ou 20 %, nous connaîtrons les seuils de déclenchement de l’adoption mainstream.

2025 sera l’année où les banques se jetteront sur le Bitcoin. Et tous les clients de ces banques pourront se jeter à leur tour sur le Bitcoin.

Les États-Unis sont donc lancés dans la course. Et nous, en Europe, où en sommes-nous ?

BBVA vient d’obtenir l’aval du régulateur pour lancer son offre d’achat, vente et conservation de Bitcoin et d'Ether. Il s’agit de la deuxième plus grande banque d’Espagne.

Pour certains, c’était une surprise de voir ce géant de la finance européenne se lancer. Pourtant, BBVA était déjà présente avec une offre similaire en Suisse depuis 2021 et en Turquie depuis 2023.

De plus, d’autres banques européennes sont déjà prêtes, avec des offres similaires d’achat, vente et conservation. Le déploiement commercial est plus lent, mais elles sont là : Société Générale avec SG Forge, le groupe BPCE, le Crédit Agricole…

Les grandes banques américaines et européennes vont se jeter sur le Bitcoin : ce sera son « iPhone Moment ».

Les plus grandes banques françaises vont faire une entrée fracassante dans le Bitcoin entre fin 2025 et début 2026.

Encore une fois, cela n’a rien de surprenant. Nous sommes arrivés à un point d’inflexion. C’est l’instant iPhone du Bitcoin. Un véritable changement de dimension que nous observons et que nous anticipons depuis des années.

Nous ne sommes plus « à l’aube » de la révolution Bitcoin : nous sommes en plein dedans.

Comment expliquer que les banques et les États se lancent ainsi dans la course après avoir boudé le Bitcoin pendant si longtemps ?

Les politiques et les banques commencent à comprendre une chose : à terme, la richesse sera mesurée en Bitcoin.

Pourquoi ? Simplement parce que c’est l’ultime valeur refuge. Le capital recherche toujours la meilleure réserve de valeur. De part sa rareté absolue et son accessibilité mondiale, le Bitcoin a vocation à absorber ce capital.

Dans un futur pas si lointain, la quantité de Bitcoin que chaque acteur public et privé aura en réserve déterminera sa solvabilité. Ce n’est pas une question de « si », mais de « quand » : cela peut prendre 5, 10 ou 20 ans, mais c’est inéluctable.

Pour les personnes qui ne connaissent pas bien la finance ou le fonctionnement du Bitcoin, une telle prise de partie peut faire sourire. D’autant que les gens ont tendance à surestimer les changements à court terme et à sous-estimer les changements à long terme.

Or, le Bitcoin est déjà en train d’être adopté à l’échelle mondiale comme nouveau standard de réserve de valeur digitale au même rythme qu’internet à l’époque pour échanger de l’information.

Les banques vont donc proposer du Bitcoin à leurs clients, les États vont constituer des réserves stratégiques. Qu’en est-il des entreprises ? Comment peuvent-elles se positionner dans cette nouvelle économie ?

Avant d’être Deputy CEO de The Blockchain Group, j’étais Digital Assets Lead chez Accenture. Là-bas, j’ai travaillé avec des banques et des entreprises du CAC 40, dont une qui envisageait d’acheter du BTC via l’ETF Bitcoin spot de Blackrock.

C’était la manière la plus simple pour le trésorier, et ce n’est pas forcément une mauvaise façon de procéder. Posséder des Bitcoin en détenant directement les clés privées, pour une entreprise qui n’est pas spécialisée dans la sécurité, c’est très risqué.

La meilleure solution à ce jour pour une société cotée, c’est d’en acheter directement, mais en passant par des prestataires institutionnels régulés. C’est notre cas, avec la banque Delubac & Cie en France et Swissquote au Luxembourg.

Donc, pour répondre à la question, comment les entreprises peuvent-elles se positionner dans cette nouvelle économie ?

Comme les autres : en achetant du Bitcoin. C’est ce que nous faisons avec The Blockchain Group et notre stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Toutes les entreprises du monde ont vocation à détenir du Bitcoin, mais seule une poignée d’entreprises sont aujourd’hui des Bitcoin Treasury Companies dont l’objectif clair est d’augmenter le nombre de bitcoins par action à travers des levées de capitaux significatives.

Quelle proportion de la trésorerie d’une entreprise devrait être investie dans le Bitcoin ?

L’écrasante majorité des entreprises font la même erreur.

Elles investissent un faible pourcentage de leur trésorerie dans le Bitcoin, et gardent le reste en fiat. Selon elles, il s’agit d’une assurance contre la dévaluation monétaire. Ces entreprises vont donc allouer le même montant qu’elles alloueraient à une assurance : environ 2 %.

Mais imaginez que vous soyez une entreprise d’un pays frappé par une inflation violente, comme le Zimbabwe ou le Venezuela. Comment voudriez-vous investir votre trésorerie ? 2 % sur le dollar et 98 % sur le dollar du Zimbabwe ? Ou l’inverse ?

La réponse est évidente. Or, il en va de même lorsque l’on compare le Bitcoin aux monnaies fiduciaires de toutes les banques centrales. Comparé au Bitcoin, l'euro et le dollar tendent vers 0.

Votre entreprise, The Blockchain Group, est une Bitcoin Treasury Company. La promesse de ce modèle, c’est d’augmenter le nombre de Bitcoins détenus par Action. Comment est-ce possible ?

Notre modèle repose sur un principe simple : augmenter le nombre de bitcoins en réserve par rapport au nombre d’actions.

Pour atteindre cet objectif, notre modèle repose sur deux principes fondamentaux :

Premièrement, les opérations sont réalisées avec un premium sur le cours de référence de l’action. Lors de nos dernières levées, les premiums représentaient des surcotes d’environ 30% à 70%. De cette manière, nos opérations sont immédiatement relutives, c’est-à-dire bénéfiques pour les investisseurs et les actionnaires.

Lors de notre achat en Bitcoin de novembre, notre premium était de 70 %, et il était de 40 % en décembre.

Deuxièmement, nous avons une approche long-terme sur le Bitcoin : nous nous projetons selon un standard Bitcoin, pas un standard euro ou dollar.

Un exemple marquant est notre dernière levée, qui représente une première mondiale : nous avons levé des fonds directement souscrits en Bitcoin avec une augmentation significative du nombre de Bitcoins par action à la clé.

De plus, cette opération permet de multiplier notre nombre de Bitcoins sur le bilan par plus 10 tout en ne diluant l’action que par un facteur 2, ce qui fournit une forme d’effet de levier aux actionnaires.

Les actionnaires bénéficient donc d’une augmentation significative du nombre de Bitcoins par action.

Michael Saylor et Strategy sont des figures prépondérantes de l’écosystème Bitcoin. Comment se positionne The Blockchain Group ?

Nous avons déjà attiré des investisseurs majeurs de l’écosystème, comme Adam Back, PDG de Blockstream et l’un des rares noms cités dans le whitepaper de Bitcoin, et Yves Choueifaty, Président Fondateur de TOBAM, gestionnaire d’actifs français de plus de 2 milliards d’euros et pionnier sur le Bitcoin.

Depuis que nous avons lancé notre stratégie, notre capitalisation est passée de 10 à 40 millions d’euros. L’action, elle, a progressé de plus de 300 % sur 6 mois, comparé à 30 % pour le Bitcoin. Ces données prouvent que notre système fonctionne et qu’il est validé par le marché.

📰 Également dans l'actualité : La Russie utilise-t-elle les crypto pour contourner les sanctions ?

Notre dernière levée de 48 millions d'euros, souscrite en Bitcoin, marque un tournant. Grâce à cela, nous intégrons désormais le top 30 des entreprises mondiales détenant le plus de BTC. Ce positionnement stratégique nous permet d’attirer davantage d’acteurs institutionnels et de consolider notre leadership sur le marché.

