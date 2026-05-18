Donald Trump serait-il actionnaire d'Exaion, la filiale d'EDF désormais contrôlée par le mineur de Bitcoin MARA ?

La prise de contrôle de la filiale d’EDF, Exaion, par le mineur américain de Bitcoin MARA n’a pas fini de faire parler d’elle, d’autant plus alors que la publication des dernières données financières de Donald Trump indique l’achat d’actions de cette entreprise par le président américain entre janvier 2026 et mars 2026.

le 18 mai 2026 à 16:00.

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Hugh Bernard

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Donald Trump a acheté des actions du mineur de Bitcoin MARA

Depuis que le mineur de Bitcoin MARA a officiellement acquis 64 % des parts de la pépite technologique française d'EDF, Exaion, de nombreuses voix s'élèvent pour condamner un exemple flagrant de l'incapacité de la France à protéger ses entreprises innovantes, mais également sa souveraineté indispensable dans les domaines de l'énergie et du numérique.

Une opération d'autant plus polémique que ce rachat impliquait initialement une clause de non-concurrence (finalement annulée) interdisant à EDF de pratiquer des activités de calcul haute performance (HPC) et de minage de Bitcoin pendant deux ans. De quoi insister une nouvelle fois sur le manque à gagner estimé à 5 milliards d'euros, suite au refus d'EDF de se lancer dans cette aventure crypto dès 2017.

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Des faits tous plus discutables les uns que les autres, auxquels vient de s'ajouter une nouvelle information indiquant que le président des États-Unis, Donald Trump, aurait « acheté des actions de la société minière MARA Holdings au cours du premier trimestre 2026 (de janvier à mars) », pour un montant estimé entre 15 001 et 50 000 dollars.

Donald Trump investit dans la société MARA

Donald Trump investit dans la société MARA

 

Des données révélées lors de la dernière divulgation financière de Donald Trump déposée à l'U.S. Office of Government Ethics (OGE), qui s'inscriraient dans ce que le site d'actualité crypto Wu Blockchain présente comme « des opérations boursières à grande échelle durant cette période, avec une valeur totale des transactions comprise entre 220 et 750 millions de dollars ».

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Des milliers de transactions liées à des actions d'entreprises américaines

Selon Reuters, ce document révèle également des milliers de transactions liées à des actions d'entreprises américaines, dont certains géants comme Microsoft, Meta, Oracle, Broadcom, Goldman Sachs, Bank of America, Nvidia, Apple... et désormais MARA et sa filiale Exaion.

Toutefois, ces placements n'impliqueraient « aucun rôle du président Trump, de sa famille, ou de l'organisation Trump dans la sélection, la direction ou l'approbation d'investissements spécifiques », alors que le document publié ne précise ni les prix exacts, ni les dates des transactions, ni les comptes concernés.

📰 MARA explique qu'Exaion « n’est pas une plateforme de minage de Bitcoin »... mais un peu quand même

Malgré tout, cette entrée de Donald Trump au capital de MARA soulève des interrogations évidentes en lien à sa filiale Exaion, notamment dans un contexte de forte concurrence et de gestion sensible des infrastructures numériques de ce type et un Cloud Act qui permet depuis 2018 aux États-Unis d’accéder aux données de n’importe quelle société américaine dans le cadre d’une enquête, même lorsqu'elle opère hors des États-Unis.

Une situation qui s'inscrit dans un contexte bien particulier, alors que la société MARA - comme bon nombre de mineurs du Bitcoin - réoriente actuellement une part importante de son activité vers le secteur de l'IA. De quoi permettre de confirmer qu’Exaion ne deviendra pas (en tout cas tout de suite) une plateforme dédiée à cette activité.

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Sources : Wu Blockchain, OGE, Reuters

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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