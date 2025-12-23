Abus de biens sociaux et trafic d'influence : 2 parlementaires exigent une enquête sur le rachat d'Exaion par MARA

La semaine dernière, le sénateur Dany Wattebled et le député Philippe Latombe ont transmis un dossier brûlant au Parquet national financier au sujet du rachat d’Exaion par MARA. Que faut-il en retenir ?

2 parlementaires sollicitent le Parquet national financier pour le rachat d'Exaion par MARA

Depuis l’annonce d’un potentiel rachat d’Exaion, filiale d’EDF, par le géant du minage de Bitcoin (BTC) MARA, de l’encre a coulé face à toutes les questions de souveraineté que cela engage.

Si quelques personnalités politiques se sont déjà saisies du dossier, c’est à présent au tour du sénateur Dany Wattebled et du député Philippe Latombe. Comme le souligne le journal La Lettre, les parlementaires ont en effet transmis un signalement la semaine dernière au Parquet national financier (PNF), dénonçant l’opération en cours et demandant une enquête approfondie.

💡 Tout savoir sur le minage de Bitcoin (BTC)

Ainsi, La Lettre rapporte que le 25 juillet dernier, Fatih Balyeli, le directeur général d’Exaion, ainsi que Laurent Bernou-Mazars, le directeur technologique de l’entreprise sont entrés au capital d’Exaion le 17 février 2023 en acquérant au total 5,75 % du capital de l’entreprise contre un investissement d’un peu plus de 126 000 euros. Le 25 juillet dernier, les 2 intéressés se sont vu attribuer des actions gratuites, portant leurs participations respectives à 4,25 % pour le premier et 3,21 % pour le second.

Avec le rachat d’Exaion par MARA et la valorisation d’Exaion qui suivrait, cela pourrait alors rapporter près de 1,69 million d’euros à Fatih Balyeli et 1,27 million d’euros à Laurent Bernou-Mazars, soit un rendement de plus de 2 000 % en 2 ans.

Faites fructifier votre capital grâce aux analyses et stratégies de nos experts

Publicité

Par ailleurs, une attribution d’actions gratuites et de bons de souscriptions d’actions à la direction de l’entreprise hauteur de 20 % du capital d’Exaion en février dernier, ainsi qu’une volonté de MARA d’accorder 15 % d’actions au management d’Exaion sont également pointées du doigt.

Au total, le rapport fait état d’un éventuel « enrichissement personnel dépassant 33 millions d'euros » pour les 2 cadres susmentionnés.

De plus, les 2 parlementaires ont mis en avant les liens entre Mara et Gérard Mestrallet, ex-PDG d’Engie et envoyé spécial d’Emmanuel Macron pour le partenariat énergétique France-Maroc et pour le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC). Toujours en poste, l’intéressé a pourtant été nommé conseiller de MARA au mois d’août dernier.

👉 Dans l'actualité également – L'exploitation minière du Bitcoin « pourrait renforcer le rouble », selon la banque centrale russe

De manière générale, le document n’est pas en reste quant aux qualificatifs utilisés pour parler de cette transaction, mentionnant ainsi des soupçons de trafic d’influence, d’abus de biens sociaux, de prise illégale d’intérêts, et même d’escroquerie en bande organisée.

Affaire à suivre donc, tandis que ce dossier épineux devrait continuer à faire parler de lui au cours des prochaines semaines.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : La Lettre

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.