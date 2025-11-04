Exaion : une offre française pourrait bloquer le rachat par MARA

Le rachat d’Exaion par Mara, un mineur de Bitcoin américain, soulève des inquiétudes en matière de souveraineté numérique de la France. Alors que l’opération est encore en attente de validation, une contre-offre française vient rebattre les cartes, portée par des acteurs du secteur souhaitant garder cette infrastructure stratégique sous contrôle national.

Un rachat sous influence américaine qui inquiète les français

Au mois d'août 2025, EDF a conclu un accord avec le mineur de Bitcoin étatsunien Marathon Digital Holdings (MARA) pour lui céder 64 % du capital d’Exaion, sa filiale spécialisée dans le calcul haute performance et les services blockchain.

L’opération, évaluée à 168 millions de dollars, pourrait porter la participation de MARA à 75 % d’ici 2027, sous réserve de l’approbation du ministère de l’Économie et des autorités antitrust.

Cette acquisition a immédiatement suscité de vives réactions de la communauté Bitcoin française, mais aussi de politiques, notamment de Éric Ciotti, qui alerte sur une perte de souveraineté numérique. Il pointe le risque que des données sensibles (santé, recherche, administration) soient soumises au Cloud Act américain.

Le dossier est actuellement examiné par le Trésor au titre du contrôle des investissements étrangers (IEF).

Face à cette situation, le consortium français FlexGrid France, porté par Sébastien Gouspillou, entrepreneur reconnu dans le minage de Bitcoin et cofondateur de BigBlock Datacenter, et soutenu par l’Institut National du Bitcoin (INBi), a présenté à EDF Pulse Holding une contre-offre de 30 millions d’euros pour racheter une partie du capital d’Exaion.

Transmise au début du mois de novembre, cette lettre d’intention propose une alternative française et souveraine, visant à maintenir Exaion sous droit français et à écarter toute clause d’exclusivité ou de non-concurrence susceptible de brider les choix stratégiques futurs du groupe EDF.

Aujourd'hui même, le député Éric Ciotti a pris la parole à l’Assemblée nationale pour interpeller le Premier ministre, Sébastien Lecornu. Il lui a demandé d’utiliser ses prérogatives pour bloquer la vente de 64 % du capital d’Exaion. En réponse, Sébastien Lecornu a défendu l’opération, affirmant qu’elle visait à contribuer au financement du développement technologique de la France.

Une alternative française portée par FlexGrid pour préserver la souveraineté d’Exaion

Contrairement à l’offre de MARA, qui prévoit d’écarter EDF de toute activité liée au calcul intensif pendant 2 ans, la proposition de FlexGrid garantit à EDF une liberté totale d’action dans ses projets liés au cloud, à l’intelligence artificielle ou au minage.

Le consortium prévoit également un plan d’investissement de 150 millions d’euros dans les infrastructures HPC en France, ainsi qu’un dispositif d’actionnariat salarié, pour impliquer directement les équipes dans le projet.

L’ambition est claire : faire d’Exaion un pilier de souveraineté numérique, énergétique et financière, tout en conservant une gouvernance 100 % française. Le minage de Bitcoin, au cœur du modèle proposé, est présenté comme un levier stratégique permettant de valoriser les excédents d’électricité tout en offrant une flexibilité essentielle au réseau électrique.

Cette initiative a été officiellement notifiée à la Direction générale du Trésor, alors que l’offre américaine est toujours en cours d’examen. Elle relance le débat sur la souveraineté technologique française, à un moment où l’Europe cherche à reprendre le contrôle de ses infrastructures critiques face aux législations extraterritoriales.

Source : INBi

