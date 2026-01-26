Révélation sur le rachat d'Exaion par MARA : EDF interdit de miner du Bitcoin pendant 2 ans ?

Alors que Bercy a validé la cession d’Exaion (filiale d’EDF) au géant américain Mara Holdings, pour 168 millions de dollars, un document confidentiel révélé par Gregory Raymond de The Big Whale vient de dévoiler qu'une clause de non-concurrence interdit à EDF de miner du Bitcoin pendant 2 ans...

EDF bloqué par une clause ?

L'opération avait été annoncée en août 2025 : MARA Holdings rachète 64 % d'Exaion pour 168 millions de dollars, avec une option pour monter jusqu'à 75 % d'ici 2027. Le Trésor français a validé l'acquisition avec des conditions classiques : maintien des capacités industrielles, protection des données, continuité des services pour EDF.

Mais ce dimanche 25 janvier 2026, Grégory Raymond de The Big Whale a dévoilé un document qui pointe un problème majeur : la Direction générale du Trésor ne s'oppose pas à une clause de non-concurrence : celle-ci empêche EDF de toucher au calcul haute performance et au minage de Bitcoin pendant deux ans.

✍️ Formation Bitcoin – Comment le minage de Bitcoin influence le secteur de l'énergie ?

Cette clause, qui avait déjà été repérée dans le contrat déposé à la SEC l'été dernier, offre un avantage considérable à MARA sur le territoire français. Pendant que le géant américain s'installe tranquillement, EDF devra rester deux ans les bras croisés. Comme le fait remarquer Grégory Raymond :

Si demain l'État français décidait de lancer une politique publique pour favoriser le minage comme outil de stabilisation du réseau, il se retrouverait face à un acteur dominant déjà solidement installé, protégé par le droit américain, mais opérant sur le sol français.

David Lisnard, président de l'Association des maires de France, avait, lui aussi, alerté dès novembre sur cette clause problématique.

Acheter de la crypto sur Binance, l'exchange n°1 dans le monde

Le réseau français en surplus d'électricité

Le timing de cette vente interroge. Il faut savoir que la France fait face à une surcapacité électrique historique, comme l'a souligné RTE en décembre 2025. Leur rapport évoque une consommation stable, alors que la production nucléaire et renouvelable reste élevée. Résultat : la France produit plus d'électricité qu'elle n'en consomme, avec un solde net d'exportations record de 89 TWh en 2024.

Cette surcapacité devrait durer 2 à 3 ans selon RTE, qui appelle à accélérer l'électrification de l'économie pour absorber ces surplus.

🪙 Comment la France pourrait dominer le minage de Bitcoin ? Un échange avec Florent Gabriel de Blobb.io

Le problème, c'est que l'électricité ne se stocke pas. Sans consommateurs supplémentaires, le système doit s'équilibrer en limitant la production plutôt qu'en valorisant les surplus. Le minage de Bitcoin présente justement cette flexibilité : il consomme pendant les heures creuses et peut s'arrêter instantanément quand la demande repart. Une capacité que peu d'industries possèdent.

En juillet 2025, 77 députés du Rassemblement National ont déposé une proposition de loi pour exploiter ces surplus avec le minage de Bitcoin pendant 5 ans. Mais pendant les deux années de clause de non-concurrence, MARA aura le champ libre pour prendre une avance difficile à rattraper, et ce, dans un secteur qui pourrait devenir stratégique pour la gestion du réseau électrique français.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Source : Grégory Raymond sur X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.