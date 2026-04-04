« On m’a dit allez vous faire voir » – Xavier Niel s’exprime à l’Assemblée nationale sur la vente d’Exaion

Au sein d’une audition particulièrement tendue, Xavier Niel a exprimé son agacement concernant les accusations dont il fait l’objet, citant la vente de la filiale d’EDF Exaion en exemple. Qu’a-t-il dit ?

Xavier Niel furieux à l’Assemblée nationale

L’ambiance était déjà tendue. Xavier Niel et Matthieu Pigasse, cofondateurs du groupe Mediawan qui fournit des programmes à France Télévisions, étaient auditionnés par la commission d’enquête parlementaire sur l’audiovisuel public ce jeudi 2 avril. Cette dernière, portée notamment par le groupe UDR alliée au Rassemblement national (RN) a largement été considérée comme une initiative à l’encontre de médias historiquement opposés à la droite radicale.

En conséquence, l’audition a tourné à l’affrontement. Elle s’est concentrée autour de Mediawan, la commission affirmant qu’il existait un risque de prise de contrôle étrangère sur des contenus financés par l’argent public. La société est en effet aussi financée partiellement par KKR, un fonds d’investissement américain. Or elle est la principale fournisseuse de programmes auprès de France Télévisions.

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Interrogé sur les liens américains de Mediawan, Xavier Niel s’est emporté, estimant que les accusations ne tenaient pas debout. Il a rappelé son engagement pour avoir des sociétés pilotées par des Français. Il a ainsi cité la vente d’Exaion, une filiale d’EDF, aux Américains de MARA :

En ce moment vous avez la vente de la société Exaion. C’est une société qui était en train d’être rachetée par des Américains. Le contrôle français était en train d’être perdu. […] J’ai pris 10 % de cette société, et j’ai réussi à imposer qu’il y ait sur ses 10 administrateurs 6 Français.

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La vente d’Exaion, pomme de discorde de l’écosystème

Exaion s’est fait connaître pour ses services de calcul haute performance, mais aussi de mining de Bitcoin (BTC). Son rachat par MARA avait suscité l’aigreur de la communauté crypto, déçue de voir un des rares fleurons français partir outre-Atlantique. Un point qu’a souligné Xavier Niel, rappelant que la Commission d’enquête l’avait justement empêché de participer au Conseil d’administration d’Exaion :

Je vous ai demandé si vous on pouvait faire [l’audition] plus tard, vous m’avez dit allez vous faire voir. […] C’est plus important que je vienne devant vous que de maintenir un contrôle français d’une société d’importance vitale pour le pays.

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Le message est passé. Cela souligne encore une fois les polémiques entourant la vente d’Exaion, accusée d’irrégularités et regrettée par beaucoup d’acteurs du secteur.

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Source : Assemblée nationale

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