Peine maximale : c'est ce que risque les fondateurs de Samouraï Wallet, le juge veut en faire un exemple

Les développeurs de Samouraï Wallet, un portefeuille Bitcoin axé sur la confidentialité, risquent 5 ans de prison. Le gouvernement américain les accuse d’avoir intentionnellement facilité le blanchiment d’argent. Leur condamnation pourrait devenir un précédent pour les développeurs d’outils open-source liés à la vie privée financière.

Les fondateurs de Samouraï Wallet risquent 5 ans de prison

Samouraï Wallet est un portefeuille Bitcoin non-custodial conçu pour renforcer la confidentialité des transactions, notamment grâce à des fonctionnalités comme Whirlpool, un service de mixage de BTC. Ces outils visent à rendre la traçabilité des transactions plus complexe afin de préserver la vie privée des utilisateurs.

En 2024, les fondateurs de Samouraï Wallet, Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, ont été arrêtés par les autorités américaines. Ils sont accusés d’avoir facilité le blanchiment de 237 millions de dollars, percevant au passage plus de 6 millions de dollars de frais sur une période de près de 10 ans.

Plus tôt cette année, Keonne Rodriguez et William Hill ont plaidé coupable pour « conspiration en vue d’opérer un transmetteur d’argent non agréé », afin d’éviter des poursuites plus lourdes.

Selon le gouvernement, leur application permettait des transferts de fonds anonymes, ce qui suffisait à les qualifier de transmetteurs d’argent, même sans détention directe des fonds. N’ayant pas d’autorisation pour exercer une telle activité, ils ont vu les accusations de blanchiment et de contournement de sanctions abandonnées en échange de leur plaidoyer.

Dans son mémoire de condamnation, le gouvernement affirme que les 2 développeurs ont intentionnellement conçu Samouraï Wallet pour faciliter le blanchiment d’argent, et qu’ils ont délibérément ciblé des utilisateurs engagés dans des activités criminelles (trafic de drogue, cybercriminalité, exploitation infantile).

Les autorités étatsuniennes réclament ainsi la peine maximale de 5 ans de prison pour les 2 fondateurs de Samouraï Wallet. Le verdict est attendu les 6 et 7 novembre à New York.

Criminels ou simple développeurs d'outils open-source ?

Les 2 fondateurs, de leur côté, se présentent comme des défenseurs de la vie privée financière, fidèles à l’esprit cypherpunk. Ils affirment avoir conçu Samouraï Wallet comme un outil de résistance face à la surveillance étatique, et assurent avoir toujours agi dans un cadre légal, conseillé par plusieurs avocats.

Cette affaire soulève une question de fond, déjà posée dans le dossier Tornado Cash : le développement d’outils open-source axés sur la confidentialité constitue-t-il un crime ?

Pour les défenseurs des libertés individuelles, le procès Samouraï, tout comme celui de Tornado Cash, représente une attaque contre la neutralité technologique et le droit fondamental à la vie privée.

À l’inverse, pour le gouvernement américain, il s’agit d’un message clair : les technologies favorisant l’anonymat ne sont pas exemptes de responsabilité lorsqu’elles servent à échapper au système financier réglementé.

Dans l'affaire Samouraï Wallet, les autorités ne reprochent pas uniquement la création d'un outil de confidentialité, mais pointent ce qu'elles qualifient de démarchage actif auprès d'utilisateurs engagés dans des activités illicites. Pour le gouvernement, cette posture place les développeurs au-delà du simple rôle technique, les rapprochant d'une complicité volontaire dans le blanchiment de capitaux.

De leur côté, Rodriguez et Hill rejettent l'idée d'avoir ciblé des criminels, estimant qu’un outil neutre ne peut être rendu illégal en fonction de l’usage qu’en font certains utilisateurs.

