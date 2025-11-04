Malgré la promesse de stabilité associée à l’arrivée massive de la finance traditionnelle, le cours du BTC serait-il encore susceptible d’enregistrer des baisses importantes, de l’ordre de 70 % ? C’est l’avis partagé par cet analyste, face à une incompréhension persistante du Bitcoin.

Vers un retracement de 70 % pour le Bitcoin ?

Difficile d'estimer avec exactitude le niveau des sommets historiques du Bitcoin, au cours de ses différents cycles. Une certitude persistait toutefois, l'évidence d'une correction douloureuse à la suite de chacun de ces records, jusqu'à ce que la finance traditionnelle ne vienne se joindre à la partie.

En effet, la perspective - désormais en cours - d'une noyade du marché crypto sous les milliards de dollars des investisseurs institutionnels s'accompagne depuis des années de la promesse de dompter la forte volatilité du BTC, pour le meilleur comme pour le pire.

Est-ce la fin de cycles haussiers historiques du Bitcoin ?

Serait-ce le début de super cycles plus étalés dans le temps et moins volatils ? Rien n'est moins sûr, selon le PDG de la société de capital-risque Sigma, Vineet Budki, lors de son intervention au Global Blockchain Congress 2025 de Dubaï. Il envisage en effet toujours un retracement possible de 65 % à 70 % lors du prochain retournement du marché des cryptomonnaies, prévu au cours des 2 prochaines années.

Le Bitcoin ne perdra pas son utilité s’il tombe à 70 000 dollars. Le problème réside dans le fait que les gens ne connaissent pas son utilité, et quand on achète des actifs qu’on ne comprend pas, on se positionne parmi les premiers à les vendre ; c’est de là que vient la pression vendeuse. Vineet Budki

Un BTC à 1 million de dollars, mais (toujours) pas en ligne droite

Selon Vineet Budki, le cours du BTC continuera de connaître des cycles haussiers et baissiers successifs au cours de sa progression à venir, même dans le cadre d'une perspective toujours haussière sur le long terme, car les traders - même institutionnels - ne comprennent pas les actifs qu'ils détiennent.

Une situation problématique qui ne devrait toutefois pas empêcher le prix du Bitcoin d'atteindre le million de dollars au cours de la prochaine décennie. D'autant plus si l'on estime, comme Vineet Budki, que son adoption spéculative actuelle finira par laisser place à une véritable compréhension de son utilité réelle et effective au niveau mondial.

Quoi qu'il en soit, l'arrivée de la finance traditionnelle sur le marché du Bitcoin change définitivement la donne, pour le moment en défaveur évidente des investisseurs particuliers jusque-là au centre de l'équation. En particulier face à de nouveaux détenteurs très gourmands, comme les entreprises cotées en bourse, les gouvernements et même les ETF pour le compte de leurs clients.

La question reste de savoir quel sera l'impact effectif des prochains halvings du Bitcoin, face à un marché du BTC désormais exposé à des données propres à la finance traditionnelle, comme la hausse des taux de la Fed ou la croissance de la masse monétaire.

Source : Global Blockchain Congress 2025

