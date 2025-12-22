L'exploitation minière du Bitcoin « pourrait renforcer le rouble », selon la banque centrale russe

L’essor important de l’activité minière associée au Bitcoin sur le territoire de la Russie pourrait-il permettre de renforcer le rouble ? C’est l’avis récemment partagé par la gouverneure de la banque centrale russe.

La Russie souhaite s'implanter dans le secteur du minage de Bitcoin

Le Bitcoin occupe une position assez ambivalente au niveau mondial, au point de se retrouver souvent critiqué et contrôlé par les pays aux économies solides alors que ceux qui font face à des difficultés structurelles ou géopolitiques tentent d'en tirer avantage afin de stabiliser leurs situations.

Un cas de figure qui s'applique tout particulièrement à la Russie, initialement connue pour sa politique de fermeté et d'interdiction vis-à-vis des cryptomonnaies, devenue bien plus souple et accueillante depuis que les sanctions internationales frappent son économie nationale.

✍️ Pour approfondir sur le sujet — Qu'est-ce que le mining (minage) du Bitcoin et des cryptomonnaies ?

Dans ce contexte, l'industrie minière associée à la blockchain du Bitcoin enregistre un développement important sur le territoire russe, au point de représenter une véritable influence dans le cadre de ce qui a récemment été présenté comme une « exportation cachée » à prendre en compte plus sérieusement.

Et pour cause, cette activité représenterait désormais 15,5 % de la puissance de calcul mondial (hashrate) en cette fin d'année, selon les données du site Hashrate Index, au point de se retrouver en seconde position du secteur derrière les États-Unis et sa part estimée à 37,75 %.

La Russie représente 15,5 % du hashrate mondial du Bitcoin

Une situation que vient de pointer la présidente de la banque centrale, Elvira Nabioullina, dans le cadre d'une interview donnée au média local RBC. Cette dernière ayant visiblement décidé de ranger sa position anti-crypto initiale au profit d'une vision plus favorable à l'accompagnement d'une implantation minière éclairée et renforcée en Russie.

« Le minage est l’un des facteurs supplémentaires d’un rouble fort »

La dynamique semble se confirmer, suite à la récente intervention d'un conseiller de Poutine début décembre au sujet de la sous-évaluation du secteur du minage de cryptomonnaies, désormais considéré comme un « nouveau produit d’exportation » opérant sous une forme « déguisée ».

Dans ce contexte, la banque centrale de Russie devait opérer une évaluation approfondie, afin de mesurer son impact effectif dans la balance des paiements. Une étape que sa présidente vient de confirmer en indiquant comment « le minage apparaît comme l’un des facteurs supplémentaires d’un rouble fort ».

🗞️ « Exportation cachée » – Un conseiller de Poutine souligne le rôle du mining de Bitcoin pour soutenir le cours du rouble

Une déclaration toutefois mesurée, puisqu'Elvira Nabioullina ne manque pas de souligner dans le même temps à quel point « une part importante de cette activité reste inscrite dans une zone grise », au point de compliquer significativement l'estimation de son influence réelle.

Quoi qu'il en soit, la présidente de la banque centrale russe indique que l'année 2026 pourrait annoncer une détente de son institution à l'égard des cryptomonnaies, dans le cadre d'une réglementation plus claire mise en place en partenariat avec le ministère des Finances, l'agence de lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres organismes gouvernementaux.

Une affaire à suivre.

Source : RBC, Hashrate Index

