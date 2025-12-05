« Exportation cachée » – Un conseiller de Poutine souligne le rôle du mining de Bitcoin pour soutenir le cours du rouble

Le mining de Bitcoin influencerait-il le rouble ? Oui, selon un conseiller économique de Vladimir Poutine, qui souligne le rôle bien établi de l’industrie en Russie.

Un conseiller de Poutine souligne le rôle clé du mining de cryptomonnaies

Maxim Oreshkin est chef de cabinet adjoint de la présidence russe et conseille Vladimir Poutine sur les questions économiques. S’exprimant lors du forum VTB cette semaine, il a souligné le rôle croissant pris par le mining de Bitcoin en Russie.

Selon ses dires, rapportés par le média local RBC, il devient difficile de prédire le taux de change du rouble, car un secteur-clé n’est pas pris en compte dans les estimations : le mining de cryptomonnaies. Le conseiller de Poutine souligne en effet qu’il s’agit désormais d’un réel produit d’exportation pour la Russie, mais que le secteur est discret :

Nous avons un nouveau produit d’exportation, un produit sous-évalué : le minage de cryptomonnaies. Il s’agit déjà de volumes importants, qui constituent, de fait, une exportation déguisée.

Une industrie qui s’est développée en Russie

Le mining de cryptomonnaies est devenu légal en Russie en 2024, après des années de frilosité réglementaire. Moscou fait usage des cryptomonnaies pour soutenir son économie de guerre, qui a été malmenée par les sanctions économiques successives de la communauté internationale.

Les cryptomonnaies sont notamment utilisées par payer des exportations et esquiver ainsi les limitations placées sur le système bancaire, un point qu’a souligne Maxim Oreshkin :

C’est la même masse monétaire : on peut payer ses importations en cryptomonnaies, ce qui influence également le marché des change.

D’où une suggestion : le conseiller de Poutine estime qu’il faut désormais prendre en compte le secteur du mining dans les évolutions des flux de trésorerie de la Russie. La Banque de Russie elle-même serait en train d’évaluer ce marché, afin de le prendre en compte dans la balance des paiements.

Selon Maxim Oreshkin, le fait que ces flux financiers s’effectuent en dehors des circuits bancaires « traditionnels » contribue à les maintenir dans l’ombre, alors qu’ils ont pris un poids conséquent.

Le hashrate mondial produit en bonne partie en Russie ?

Il est difficile d’estimer le hashrate qui provient de la Russie, les chiffres variant grandement d’une source à l’autre. Selon les données partagées par The Chain Bulletin, la Russie représenterait à ce stade 4,66 % de la puissance allouée au réseau BTC. Pour le média RBC, la Russie serait cependant deuxième au monde en termes de production de hashrate, avec 16,6 % du hashrate mondial à l’été 2025.

Ce qui est certain, c’est que la Russie s’appuie désormais solidement sur les cryptomonnaies pour épauler son économie. Au printemps dernier, on apprenait ainsi que la Chine et la Russie réglaient désormais leurs échanges d’énergie en BTC.

Par ailleurs, un rapport soulignait cet été le rôle discret de l’A7A5, une cryptomonnaie adossée au rouble qui aiderait les Russes à contourner les sanctions. Il faut aussi souligner que le pays envisage la création d’un stablecoin « officiel », à l’image d’autres pays.

L’utilisation de cryptomonnaies s’est donc institutionnalisée en Russie, qui entre dans sa 4ème année de guerre. Alors que les tractations patinent avec l’Ukraine, le pays envahisseur aura réussi sa transformation financière, déjouant les sanctions économiques.

Source : RBC

