6 mois après son lancement, la trésorerie Bitcoin de Tony Parker et Eric Larchevêque est annulée

La société de trésorerie The Bitcoin Society, créée par la star de la NBA Tony Parker et le cofondateur de Ledger Eric Larchevêque, n’accumulera finalement pas de BTC. Une histoire brève et malheureusement classique ces derniers mois.

La société de Tony Parker et Eric Larchevêque ferme déjà ses portes

Il y a un peu moins de 6 mois, Eric Larchevêque présentait sa nouvelle entreprise crypto, « le projet le plus important de [sa] vie ». Créée aux côtés de la star de la NBA et crypto-afficionado Tony Parker, The Bitcoin Society était issue du rachat de Société de Tayninh. Elle figurait parmi une longue liste de Bitcoin Treasuries lancés en 2025.

L’ambition était large : impacter l’économie générale, peser dans le débat politique et économique global et démocratiser l’utilisation de la cryptomonnaie. Mais quelques mois plus tard, force est de constater l’échec : Eric Larchevêque annonce que The Bitcoin Society (TBSO) ne sera finalement pas une trésorerie en BTC.

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Interrogé par Bloomberg, le cofondateur de Ledger explique que le timing n’était pas bon, avec des conditions de marchés qui n’ont pas permis l’achat de BTC :

L’appétit pour les sociétés adossées au Bitcoin n’était pas à son apogée. Le modèle envisagé par TBSO reposait sur des levées de fonds fréquentes et importantes, ce qui était devenu difficile.

Un futur flou pour The Bitcoin Society

L’entreprise n’a pas communiqué à ce stade sur sa nouvelle stratégie. Il est possible qu’elle repose sur le « SKL CLUB », un club d’accompagnement des entrepreneurs. Il existe également un NVST CLUB, décrit comme un club d’investissement accompagné par Eric Larchevêque et Nathan Pissaro, l’autre cofondateur de The Bitcoin Society.

Sur le site de The Bitcoin Society, on lit désormais que l’ambition de l’entreprise est de « faire de TBSO la référence européenne de la souveraineté entrepreneuriale et financière ». Le Bitcoin n’est plus cité que comme source d’inspiration et la nouvelle déclaration d’intention est très vague :

TBSO crée un écosystème basé sur des services, des médias et des produits innovants qui interagissent en synergie pour générer de l’audience et des revenus.

Pas de quoi faire évoluer le cours de l’action TBSO pour l’instant, qui est complètement exsangue. L’entreprise devra donc trouver de nouveaux modèles pour rebondir, au-delà de l’enthousiasme initial qui portait les Bitcoin Treasuries.

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Les nouvelles de ce type s’enchaînent depuis la fin de l’année 2025, nombre de trésorerie en Bitcoin n’ayant pas survécu à la chute des cours et à des stratégies de développement parfois hasardeuses. Le déclin est tel que même Strategy, la plus grande des trésoreries en BTC, envisage désormais de vendre ses Bitcoins.

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Source : Bloomberg

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