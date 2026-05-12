Strategy : pour l'instant, l'entreprise continue d'acheter du Bitcoin (BTC)

Alors que Strategy envisage désormais de vendre certains de ses Bitcoins, ce n’est pas pour tout de suite. Michael Saylor vient en effet d’annoncer un achat de 535 BTC. Qu'en penser ?

Strategy continue ses achats de Bitcoin

Il y a une semaine, Strategy avait fait trembler les investisseurs en Bitcoin. La société, qui a fait reposer sa stratégie de communication sur le fait de ne jamais vendre de BTC, semble faire marche arrière. Michael Saylor affirmait que Strategy allait « probablement vendre une partie du Bitcoin ». Pour rappel, la société fait face à une perte latente de 14,4 milliards de dollars, en raison de la chute du cours du BTC.

Mais pour l’instant, l’éventualité n’a pas eu lieu. Au contraire : Michael Saylor annonce cette semaine avoir acheté 535 BTC, pour environ 43 millions de dollars. Au total, Strategy détient donc 818 869 BTC. Cela correspond à une somme de 66,2 milliards de dollars, plaçant Strategy très largement en tête des sociétés de trésorerie en Bitcoin.

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L’entreprise a financé son achat en vendant des actions MSTR. Celles-ci ont vu leur prix grimper nettement hier : elles clôturaient en hausse de 4,45 %, portées par le signal rassurant envoyé par Michael Saylor.

Un modèle qui s’essouffle ?

Malgré cette embellie, le modèle de Strategy semble toucher à ses limites. La société s’endette massivement pour financer ses achats démesurés de BTC. Grâce à une combinaison de ventes d’actions MSTR et d’actions préférentielles STRC, l’entreprise parvient jusque là à financer ses investissements, mais à quel prix ?

L’entreprise affiche une perte nette de 12,5 milliards de dollars pour le premier trimestre 2026, très largement due à la chute du cours du Bitcoin. Une nouvelle chute massive du cours du BTC, telle que celle ayant eu lieu à la fin de l’année 2025, pourrait ainsi sérieusement contribuer à fragiliser l’entreprise.

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Malgré les fanfaronnades de Michael Saylor, Strategy compose avec un équilibre très précaire, et toutes ses ambitions reposent sur une stabilité de marché loin d’être garanties lorsqu’on connaît l’histoire des cryptomonnaies. Reste que le président exécutif de l’entreprise, toujours confiant, continue à multiplier les déclarations optimistes :

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Des promesses fortes, avec lesquelles il convient bien sûr de rester très prudent. En 2025, le BTC n’a ainsi pas progressé, affichant plutôt une chute de 6,34 %.

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Source : Michael Saylor via X

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