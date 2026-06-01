Bulle IA : l'intelligence artificielle pèse près de la moitié du S&P 500, le marché américain n’avait pas été aussi concentré depuis 150 ans

Les valeurs liées à l’intelligence artificielle représentaient 48,67 % de la capitalisation du S&P 500 le 29 mai 2026. Cette concentration dépasse les niveaux atteints lors de la bulle Internet ou des « Nifty Fifty », et interroge désormais l’ensemble du cycle du marché américain.

L’intelligence artificielle concentre désormais près de 50 % du S&P 500

Le S&P 500 est généralement présenté comme l’un des grands véhicules d’exposition diversifiée au marché américain. En théorie, l’indice regroupe 500 grandes entreprises cotées aux États-Unis et permet, via des ETF passifs, de s’exposer à une large partie de l’économie américaine. Mais en pratique, la diversification qu'offrait l'indice est maintenant réduite par l’explosion de l’intelligence artificielle générative.

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Selon des données compilées par Bianco Research, 41 valeurs liées à l’IA représentaient 48,67 % de la capitalisation totale du S&P 500 le 29 mai 2026.

Concentration de l'intelligence artificielle dans le S&P 500 depuis l'arrivée de ChatGPT

Cette liste de 41 entreprises, établie par J.P. Morgan, regroupe 3 catégories : 29 acteurs directement liés à l’IA, dont Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon ou Meta, 8 utilities exposées à la hausse de la demande électrique des data centers, comme Vistra, NextEra Energy, Constellation Energy ou Southern Company, et 4 fournisseurs d’équipements nécessaires à ces infrastructures, Eaton, Trane Technologies, Johnson Controls et Quanta Services.

Depuis le lancement de ChatGPT par OpenAI le 30 novembre 2022, ces 41 valeurs auraient capté 70 % de la hausse totale de capitalisation du S&P 500, contre 30 % pour les 459 autres entreprises de l’indice. Cette tendance s’est encore accentuée depuis le début de l’année 2026, avec l'arrivée de l’IA dite « agentique », capable d’exécuter certaines tâches de manière autonome.

D’après des données de Goldman Sachs reprises par Bianco Research, le S&P 500 a progressé de 10,19 % depuis le 27 février 2026, alors que le reste du marché enregistre une baisse de 0,66 % sur la même période.

Michael Hartnett, stratégiste chez Bank of America, a replacé cette concentration dans une perspective historique dans son rapport « Flow Show » du 22 mai. Selon ce dernier, la bulle Internet avait atteint 41 % de concentration en 1999, les « Nifty Fifty » environ 40 % au début des années 1970, et la bulle japonaise 44 % à la fin des années 1980.

Histoire de la concentration des bulles de marchés actions

Seuls les chemins de fer du XIXe siècle avaient culminé plus haut, autour de 63 %, mais sur une durée plus longue. Selon Hartnett, le marché américain n’avait pas connu une telle concentration depuis 150 ans.

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Une bulle IA, mais pas nécessairement en fin de cycle

En décembre 1996, alors que certains analystes parlaient déjà d'excès, le Nasdaq avait encore progressé d’environ 300 % avant l'éclatement de la bulle IA. Pour Jim Bianco, le marché actuel ressemblerait davantage à 1997 qu’à 2000, ce qui laisse ouverte l’hypothèse d’un cycle encore long, malgré une concentration déjà très élevée.

En effet, contrairement à la bulle Internet, où une grande partie de la spéculation reposait sur des usages futurs et incertains, l’intelligence artificielle générative répond déjà à une demande croissante, presque exponentielle. À l’inverse, on peut aussi considérer que ce décalage entre une demande massive et une capacité encore limitée à y répondre pourrait devenir l’un des déclencheurs de la prochaine crise.

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De plus, les prochaines introductions en bourse de SpaceX, Anthropic et OpenAI pourraient accentuer la concentration du marché autour du secteur de l’IA. À elles seules, ces 3 entreprises pourraient représenter plus de 3 000 milliards de dollars de capitalisation, renforçant encore le poids d’un nombre limité d’acteurs dans les indices américains.

Pour Bitcoin, l’enjeu dépendra surtout de la nature de la correction. Une rotation limitée hors des grandes valeurs IA pourrait bénéficier à des actifs moins directement liés aux méga-capitalisations technologiques, mais une panique de marché plus large risquerait au contraire de ramener le BTC dans le comportement classique des actifs risqués.

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Sources : JPMorgan, BiancoResearch, Bloomberg

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