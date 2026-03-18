Est-il possible d'acheter des actions Anthropic (Claude) ?

Anthropic, à l'origine de l'IA Claude, s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux rivaux d'OpenAI dans la course à l'intelligence artificielle. En quelques années, cette startup s'est hissée parmi les acteurs les plus influents du secteur. Cette montée en puissance suscite naturellement l'intérêt des investisseurs : est-il possible d'acheter des actions Anthropic et de profiter de son essor ?

La réponse directe : non, pas encore

À l'heure actuelle, il n'est pas possible d'acheter des actions d'Anthropic, l'entreprise derrière l'IA Claude. En effet, Anthropic n'est pas cotée en Bourse, ce qui signifie que ses titres ne sont pas accessibles aux investisseurs particuliers via les plateformes traditionnelles.

Pour pouvoir investir dans une société via des actions, celle-ci doit avoir réalisé une introduction en Bourse (IPO). Ce processus permet à une entreprise privée de rendre ses actions disponibles au public sur un marché financier. À ce stade, Anthropic n'a pas encore franchi cette étape.

Faites fructifier votre capital en investissant en bourse

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Quand aura lieu l'IPO d'Anthropic ?

L'éventualité d'une introduction en Bourse d'Anthropic attire de plus en plus l'attention des investisseurs. Fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, dont les frères et sœurs Daniela et Dario Amodei, la société s'est imposée comme l'un des acteurs majeurs de l'intelligence artificielle avec son assistant Claude.

Début 2026, Anthropic a levé 30 milliards de dollars, portant sa valorisation à environ 380 milliards de dollars, ce qui la place parmi les startups privées les plus valorisées au monde.

Plusieurs éléments suggèrent qu'une IPO d'Anthropic pourrait avoir lieu à moyen terme. Selon des rumeurs, l'entreprise préparerait activement cette possibilité avec des discussions en cours et une structuration progressive de ses opérations financières. Certaines estimations évoquent une introduction en Bourse dès 2026, mais cela reste peu probable.

Par ailleurs, Anthropic bénéficie du soutien de poids lourds comme Amazon, Microsoft et Nvidia, qui ont investi plusieurs milliards de dollars dans son développement, renforçant la crédibilité d'un futur passage en Bourse.

👉 À ce stade, aucune date officielle n'a été confirmée pour l'arrivée d'Anthropic sur les marchés publics, mais les signaux vont dans le sens d'une IPO dans les prochaines années.

Même si l'IPO d'Anthropic n'est pas encore publiquement prévue, il est possible d'anticiper son éventuelle arrivée.

La première démarche consiste à ouvrir un compte auprès d'un courtier dès maintenant. Les procédures de vérification d'identité (KYC) peuvent prendre plusieurs jours et les premiers jours de cotation d'une action aussi attendue peuvent être décisifs.

Voici quelques plateformes accessibles susceptibles de proposer l'action Anthropic lors de son introduction :

Faites fructifier votre capital en investissant en bourse

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Une fois votre compte ouvert et validé, vous pouvez y déposer des fonds en avance afin d'être prêt à investir dès que l'action sera disponible.

En attendant : s'exposer à l'IA via d'autres actions

Même s'il n'est pas possible d'investir dans Anthropic à ce jour, vous pouvez vous exposer à des entreprises cotées qui bénéficient directement de la croissance de l'intelligence artificielle. Voici une sélection non exhaustive 👇

Action Perf. 1 an Perf. 3 ans Pourquoi est-elle liée à l'IA ? Nvidia (NVDA) +53 % +618 % Conçoit les processeurs graphiques (GPU) indispensables à l'entraînement des IA Meta (META) +4 % +208 % Développe la famille de modèles Llama et utilise l'IA pour optimiser ses revenus publicitaires Microsoft (MSFT) +3,7 % +48 % Principal soutien financier d'OpenAI et intègre Copilot dans toute sa suite logicielle Alphabet (GOOGL) +83 % +204 % Développe le modèle Gemini et conçoit ses propres puces de calcul haute performance (TPU) ASML (ASML) +90 % +124 % Détient le monopole des machines de lithographie nécessaires à la gravure des puces IA Palantir (PLTR) +75 % +1814 % Spécialiste de l'analyse de données massives via l'IA pour les gouvernements et les grandes entreprises

Données récupérées le 17 mars 2026

Faites fructifier votre capital en investissant en bourse

Publicité - Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/fees Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l'argent rapidement en raison de l'effet de levier. 61% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi dans chaque position. ( en savoir plus

Si vous souhaitez éviter de parier sur une seule entreprise, les ETF spécialisés dans l'intelligence artificielle constituent une option intéressante. Ces fonds cotés en Bourse permettent d'investir en une seule opération dans un ensemble d'entreprises exposées à l'IA (technologie, cloud, semi-conducteurs, etc.), offrant ainsi une meilleure répartition des risques.

ETF Perf. 1 an Perf. 5 ans Code ISIN Frais annuels L&G Artificial Intelligence UCITS ETF +27 % +61 % IE00BK5BCD43 0,49 % Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C +33 % +93 % IE00BGV5VN51 0,35 % WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF +44 % +37 % IE00BDVPNG13 0,40 %

Données récupérées le 17 mars 2026

👉 Les 5 meilleurs ETF dans lesquels investir en 2026 (éligibles au PEA)

Conclusion sur l'investissement dans Anthropic

Investir dans Anthropic n'est pas encore possible en 2026. Toutefois, la dynamique actuelle du marché laisse penser qu'une introduction en Bourse pourrait avoir lieu dans les prochaines années.

Avec une valorisation estimée autour de 380 milliards de dollars et une croissance soutenue, Anthropic s'impose comme l'un des candidats les plus crédibles pour une future IPO majeure dans le secteur de l'IA.

Dans ce contexte, la meilleure stratégie consiste à anticiper en ouvrant un compte chez un courtier, à suivre les annonces officielles et à surveiller les éventuels dépôts réglementaires liés à une IPO.

👉 Retrouvez notre top 7 des meilleurs brokers et courtiers pour le trading d'actions

Cet article sera mis à jour dès que de nouvelles informations officielles seront disponibles.

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.