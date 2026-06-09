Retard de Siri AI : Apple pousse un coup de gueule sur la réglementation européenne

Alors qu'Apple a reporté le lancement de Siri AI sur certains de ses appareils en Europe, son action a quelque peu trébuché en bourse. L'entreprise accuse une réglementation européenne dangereuse pour les utilisateurs.

Apple trébuche après l'annonce du report de Siri AI

Lundi, l’Apple Worldwide Developers Conference 2026 a débuté, et cette première journée semble avoir déçu le marché, tandis que l’action AAPL a trébuché en bourse.

Bien entendu, cette baisse reste toute relative à l’heure actuelle, puisqu’il n’est question que d’une perte de 1,89 % en séance ; une séance qui a d’ailleurs enregistré un nouveau plus haut historique à 317,4 dollars. Malgré tout, cette bougie rouge suffit à avaler une progression de deux semaines :

Cours de l'action AAPL en données quotidiennes

En attendant, Apple reste à ce jour la deuxième entreprise la plus valorisée au monde, à raison de 4 428 milliards de dollars de capitalisation.

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Quoi qu’il en soit, la baisse du jour est motivée par un report de Siri AI au sein de l’Union européenne sur iOS 27 et iPadOS 27, « en raison du Règlement sur les marchés numériques » (DMA).

En effet, Apple explique dans son communiqué que la situation découle d’un conflit entre l’interprétation de la réglementation européenne et de sa propre technologie, qui offrirait plus de protection aux données de ses utilisateurs :

Conçu pour préserver la vie privée, Siri AI est profondément intégrée aux plateformes Apple grâce au traitement embarqué et à Private Cloud Compute, qui étendent le niveau de confidentialité et de sécurité de l’iPhone au cloud. Néanmoins, en vertu de l’interprétation extrême du [DMA] faite par les organismes de réglementation de l’UE, Apple devrait donner à tout assistant virtuel un accès direct aux données privées des utilisateurs – ainsi que la possibilité de contrôler directement les autres apps installées – dès l’introduction de Siri AI dans l’UE, en omettant les mesures de protection essentielles nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs et de leurs données.

Or, cette directive qui offrirait un « accès quasi illimité à l’appareil d’un utilisateur » pose de sérieuses questions, à l’heure où le respect de la vie privée n’est plus qu’une utopie et que les fuites de données sont désormais quotidiennes.

Dans ce contexte, Apple alerte sur les dangers des exigences européennes :

Le système d’IA serait notamment en capacité de lire et d’envoyer des messages, d’effectuer des achats, d’accéder à des fichiers et d’agir dans n’importe quelle app. Des chercheurs en sécurité ont déjà prouvé que les systèmes d’IA peuvent être détournés pour voler des données personnelles, comme des mots de passe et des photos, et modifier de façon permanente des fichiers et des réglages de compte sans le consentement de leur propriétaire.

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Pour l’heure, Apple est donc claire : aucune date ne peut être avancée pour la sortie de Siri AI sur iOS et iPadOS au sein de l’UE, alors que « la Commission européenne a rejeté toutes les propositions d’Apple » pour trouver un compromis.

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Sources : TradingView, Apple

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