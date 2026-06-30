Retraites : l'Allemagne fait le pari de la capitalisation obligatoire

L’Allemagne a entrepris une réforme des retraites avec deux mesures phares : la capitalisation obligatoire à la suédoise, et un âge de départ relevé progressivement vers 70 ans.

Une réforme jugée incontournable face au choc démographique

La commission allemande sur les retraites a remis ses propositions au chancelier Friedrich Merz et à la ministre du Travail Bärbel Bas. Le groupe de 13 membres a voté à l’unanimité un paquet de 33 mesures pour stabiliser un système chroniquement sous-financé.

Le constat est sévère. Cette année, l’État fédéral doit injecter près de 128 milliards d’euros pour combler le déficit de la caisse de retraite, soit près d’un quart du budget fédéral. D’ici 2040, environ 13,3 millions d’actifs, soit 30 % de la population active actuelle, atteindront l’âge de la retraite.

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La capitalisation obligatoire, inspirée du modèle suédois

La commission recommande notamment d’instaurer un « régime légal de retraite par capitalisation », avec un taux de cotisation supplémentaire de 2 % du salaire brut, financé à parts égales entre employeurs et salariés.

Concrètement, ces sommes alimenteront des comptes individuels gérés par un fonds public, qui les investira sur les marchés financiers mondiaux. Le modèle est directement inspiré de celui de la Suède, où un dispositif similaire fonctionne depuis plus de 30 ans avec une cotisation de 2,5 % du salaire affectée à un fonds public investissant dans des entreprises mondiales.

L’objectif politique affiché est de garantir à terme un taux de remplacement net d’au moins 70 % du dernier revenu pour les salaires moyens, davantage pour les bas revenus.

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Vers une retraite à 70 ans

L’âge légal de départ, fixé aujourd’hui à 67 ans, sera progressivement relevé à partir de 2031, indexé sur l’espérance de vie selon un ratio de 2:1 entre vie active et retraite. D’après les données actuelles de l’Office fédéral de la statistique, cela porterait l’âge légal à 67,5 ans entre 2031 et 2041. Le processus pourrait se prolonger jusqu’en 2090, avec un âge cible autour de 70 ans selon Deutsche Welle.

La commission propose également de supprimer la retraite sans décote pour les salariés ayant cotisé 45 ans, surnommée la « retraite à 63 ans ». La limite d’âge pour la retraite anticipée avec décote passerait de 63 à 64 ans.

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Le nombre de cotisants en hausse

Le cercle des cotisants sera élargi. Les travailleurs indépendants, les députés du Bundestag et des parlements régionaux ainsi que les dirigeants de sociétés anonymes devront obligatoirement cotiser au régime général. Le statut fiscal et social privilégié des mini-jobs, qui concernent environ 6,5 millions de personnes en Allemagne, sera également abrogé, à l’exception des élèves.

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Friedrich Merz a promis une mise en œuvre rapide, sans modifications majeures. La réforme reste néanmoins critiquée par les syndicats et les associations sociales, qui craignent que les retraités modestes ne soient les grands perdants de l’opération.

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Sources : Ministère fédéral des Affaires étrangères d’Allemagne, Deutsche Welle

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