Le président français compte miser sur le « Made in Europe » et de forts investissements pour faire face aux difficultés du continent. Une stratégie trop radicale pour le chancelier allemand Friedrich Merz, qui plaide pour une approche moins restrictive.

La France et l’Allemagne s’opposent sur leur vision de la compétitivité européenne

S’exprimant hier au sein du 3e sommet industriel européen à Anvers, le président français et son homologue allemand ont affiché un but commun : favoriser la croissance de l’Europe, alors que la zone euro est sous le feu croisé des droits de douane américains et de la concurrence chinoise. Emmanuel Macron a affirmé dans un discours vouloir privilégier le « Made in Europe » en réindustrialisant le Vieux Continent :

Si vous voulez préserver les emplois sur ce continent, si vous voulez préserver nos modèles sociaux, si vous voulez parler de semi-conducteurs, d’industrie chimique, etc., nous devons préserver et définir, par conception, un contenu européen.

Pour la France, le « Buy European » permettrait de mettre en avant des domaines clés, avec notamment la défense la production de semi-conducteurs et d’autres éléments qui alimentent largement l’industrie de la Tech.

Mais l’homologue allemand d’Emmanuel Macron, Friedrich Merz, a tempéré hier l’enthousiasme français. Selon lui, il faut faire preuve de prudence et ne pas se séparer de marchés clés. Pour lui, la préférence européenne doit être un dernier recours :

Nous devrions utiliser des règles de préférence européenne, mais de manière intelligente, uniquement pour les secteurs stratégiques critiques et seulement en dernier recours.

Préférence européenne ou ouverture à de nouveaux marchés ?

Pour l’Allemagne, le Made in Europe devrait plutôt reposer sur des suppressions de lourdeurs administratives, sur un marché unique renforcé et sur une diversification des échanges commerciaux. On rappelle que Friedrich Merz est favorable au Mercosur, face à un Emmanuel Macron qui a été beaucoup plus critique sur cet accord de libre-échange. Un positionnement qui illustre l’approche plus ouverte de Berlin en matière de commerce international, là où Paris défend une stratégie plus protectionniste.

Le président français envisage l’Europe comme un carrefour stratégique aux murailles économiques fortes, à l’heure où le continent semble souvent délaissé lors des décisions internationales. Cela passe selon lui par une plus grande souveraineté, notamment énergétique. Emmanuel Macron a ainsi appelé à la création d’une « union de l’énergie » pour permettre une circulation libre d’électricité à bas carbone en Europe :

La décarbonation doit devenir un moteur de compétitivité, et non un facteur de déclin industriel.

Derrière les postures, un désaccord sur la dette européenne

Derrière ces postures se cache un désaccord majeur sur la source de financement. Alors que la France plaide pour l’émission d’une dette commune, pour financer « l’espace, la défense et la sécurité, les technologies propres, l’IA et le quantique », c’est hors de question pour l’Allemagne.

Friedrich Merz envisage plutôt de réduire les dépenses, notamment dans l’agriculture, en fléchant davantage de budget à long terme de l’UE vers l’investissement. Ce sont donc deux visions économiques de l’Europe qui s’opposent.

Ce face-à-face illustre les tensions persistantes entre Paris et Berlin sur l’équilibre entre souveraineté industrielle, discipline budgétaire et ouverture commerciale. Trois axes de débat qui se retrouvent sans surprise au niveau national dans l’Hexagone. Avec là aussi la même question : un consensus saura-t-il être trouvé pour faire face au protectionnisme américain et à la voracité chinoise ?

Source : Bloomberg

