Bourse : le CAC 40 vient d'atteindre un nouveau record

Le CAC 40 a atteint 8 400 points ce jeudi, un record absolu. Comment expliquer ces bonnes performances ?

Le CAC 40 atteint un nouveau record cette semaine

Le CAC 40 a franchi ce record peu de temps après l'ouverture, dépassant les 8 400 points pour la première fois de son histoire, après une hausse de 1,09 %. La Bourse de Paris avait déjà atteint un record le 14 janvier dernier.

L'indice parisien a été porté par une série de résultats d'entreprise positifs. C'est le domaine du luxe qui a en particulier porté le CAC 40 vers le haut. Hermès et L'Oréal ont mené la danse, avec une anticipation de résultats positifs pour LVMH. Mention spéciale également au secteur de l'industrie, avec des résultats positifs de Schneider Electric et Airbus.

Les bourses européennes sont également en hausse ce jour. La Bourse de Londres prenait ainsi 0,38 % ce matin, avec 1,12 % pour la Bourse de Francfort. Plus largement, l'indice EuroStoxx 50 a montré une belle progression à 0,97 %.

Malgré ce niveau historique, la hausse reste concentrée sur un nombre limité de grandes valeurs, notamment dans le luxe et l’industrie. Plusieurs secteurs domestiques, sont encore en retrait. Cette hausse ne peut donc pas être considérée comme généralisée.

Cela dit, la perspective de politique monétaire s'est allégée en Europe, avec un scénario de baisse des taux qui se précise, ce qui reste un facteur clé pour les marchés. Au-delà du CAC 40, il faut donc prendre cette hausse dans un contexte plus global.

Source : Boursorama

