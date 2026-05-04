Un particulier mine seul un bloc Bitcoin à la maison et empoche une récompense de 240 000 dollars

Alors que le minage de Bitcoin est largement dominé par des acteurs industriels, un particulier a réussi à miner seul un bloc depuis son propre serveur. Une opération peu probable, qui lui a permis d’empocher 3,141 BTC, soit environ 240 000 dollars au moment de la capture.

Un mineur solo trouve un bloc Bitcoin depuis son propre serveur Umbrel

Le minage de Bitcoin est aujourd’hui une industrie qui occupe chaque recoin du globe, où les grandes fermes spécialisées disposent de milliers de machines ASIC et d’accords énergétiques avec les producteurs électriques inaccessibles aux particuliers.

Malgré tout ça, des particuliers dotés de petites machines de minage réussissent à miner des blocs occasionnellement, comme la semaine dernière un individu a réussi à trouver le bloc Bitcoin numéro 947 073 en minant en solo via l'application Public Pool, depuis son propre serveur Umbrel.

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Le bloc, confirmé le 29 avril 2026, contenait 2 587 transactions, pour un total de 0,016 BTC de frais. En additionnant ces frais à la subvention de bloc, le mineur a reçu 3,141 BTC, soit environ 240 000 dollars au moment de la capture.

Bloc Bitcoin numéro 947 073

Le particulier en question ne participait pas à une pool classique, où les récompenses sont mutualisées entre plusieurs participants en fonction de leur puissance de calcul, mais à une pool auto-hébergée avec son propre nœud complet Bitcoin. Dans le cas du solo mining, soit le mineur ne touche rien, soit il reçoit l’intégralité de la récompense.

Bien que trouver un bloc en tant que particulier soit peu probable, ce n’est pourtant pas un cas isolé, depuis 2 ans ce serait le 5e bloc miné par des particuliers.

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Miner à la maison reste peu rentable, mais peut devenir un contre-pouvoir

Pour un particulier, miner du Bitcoin à la maison n’a généralement pas le même objectif qu’une ferme industrielle. Dans la plupart des cas, l’activité n’est pas rentable si l’on raisonne uniquement en termes de coût de l’électricité, prix du matériel, bruit, chaleur et revenus attendus.

Le minage domestique peut toutefois répondre à d’autres logiques : apprendre comment fonctionne Bitcoin, expérimenter avec un nœud complet, participer directement au réseau ou tenter sa chance en solo mining.

Avec des machines de petite taille, comme les Bitaxe, ou avec des ASICs reconditionnés, certains utilisateurs choisissent aussi d’intégrer le minage à leur consommation énergétique domestique.

L’idée n’est plus seulement de produire des satoshis, mais de remplacer une partie du chauffage électrique par une machine de minage qui transforme toute l’électricité consommée en chaleur, permettant de générer un « cashback » en BTC.

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De plus, si davantage de particuliers possèdent des machines à domicile, même peu puissantes, elles pourraient représenter une réserve de hashrate mobilisable en cas de crise.

Dans l’hypothèse d’une attaque coordonnée, d’une censure exercée par certaines grandes pools ou d’une pression réglementaire sur les mineurs industriels, ces utilisateurs pourraient quitter les principales pools et rejoindre des pools entre particuliers ou tenter de miner en solo.

Cela ne signifie pas que le minage domestique pourra remplacer l’industrie, mais à long terme, la présence de mineurs particuliers peut créer un contre-pouvoir nécessaire. Faibles individuellement, mais important pour préserver l’idée d’un réseau ouvert, où chacun peut encore vérifier, relayer et, dans certains cas rares, valider un bloc.

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Source : mempool

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