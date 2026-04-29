Ne touchez pas à eCash, vous pourriez perdre vos Bitcoins

Paul Sztorc prévoit de lancer en août 2026 un hard fork de Bitcoin nommé « eCash ». Pour les détenteurs de BTC, le principal risque ne vient pas du fork lui-même, mais d’une mauvaise manipulation pouvant exposer leurs Bitcoins au risque de rejeu.

eCash, un hard fork de Bitcoin pour activer les drivechains

Depuis 2017, Paul Sztorc défend l’idée d’une mise à jour de Bitcoin permettant la création de drivechains, un type de sidechains destinées à héberger différentes applications financières tout en bénéficiant de la sécurité de Bitcoin.

Mais ses propositions n’ont jamais été activées sur Bitcoin, faute de consensus au sein de la communauté. En dernier recours, Sztorc prévoit désormais de lancer un hard fork de Bitcoin, nommé « eCash », au mois d’août 2026.

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Ce fork fait polémique pour plusieurs raisons, d’abord parce qu’il est porté par une personnalité peu appréciée d’une partie de la communauté, mais aussi parce que Sztorc prévoit de réattribuer 600 000 eCash, appartenant en théorie à Satoshi, à différents investisseurs accrédités.

De plus, une nouvelle chaîne ne crée pas mécaniquement une nouvelle utilité. Un fork peut seulement déplacer une partie de l’usage existant si des utilisateurs, des plateformes ou des commerçants choisissent de migrer.

Mais pour les détenteurs de BTC, le risque le plus concret vient surtout de l’utilisation parallèle des 2 chaînes.

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Utiliser eCash pourra vous faire perdre accès à vos vrais Bitcoins

Au moment du fork, Bitcoin et eCash partageront le même historique, les mêmes UTXO, les mêmes adresses et des formats de transaction compatibles. Sans protection, une transaction signée sur une chaîne pourrait donc être copiée et rediffusée sur l’autre.

Concrètement, si un utilisateur effectue une transaction Bitcoin juste après le fork, cette même transaction pourrait être publiée sur la blockchain eCash et déplacer ses tokens vers la nouvelle adresse sans action volontaire de sa part.

Idéalement, une protection devrait être ajoutée à la nouvelle chaîne, comme cela avait été fait pour le fork de Bitcoin Cash en 2017, mais Paul Sztorc prévoit de ne pas l’empêcher afin de pousser les plateformes d'échanges à lister le nouvel eCash.

Pour les utilisateurs de Bitcoin, la mesure la plus prudente est simple : ne pas toucher à eCash.

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Tant qu’un détenteur de Bitcoins n’interagit pas avec la nouvelle chaîne, il ne s’expose pas directement à une perte de BTC liée à une mauvaise manipulation. Il peut en revanche perdre l’équivalent eCash de ses transactions Bitcoin, ce qui n’a d’importance que s’il attribue une valeur à la nouvelle blockchain.

Ceux qui voudraient malgré tout utiliser leurs eCash devraient d’abord passer par une étape de « coin splitting », afin de séparer les coins sur les 2 chaînes avec une transaction valide uniquement d’un côté.

Le fork ne menace pas directement Bitcoin, mais une mauvaise manipulation des 2 chaînes pourrait mener à la perte de vrais BTC.

Alors pour vous en protéger, ne touchez pas à eCash.

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