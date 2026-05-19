« Nous sommes la famille la plus débancarisée au monde » : la famille Trump est-elle victime des banques ?

Eric Trump affirme que sa famille aurait été exclue du système bancaire pour des raisons politiques, une censure qui l’aurait convaincu de l’intérêt de Bitcoin, des stablecoins et de la finance on-chain. Mais ce récit de débancarisation peine à convaincre, surtout quand on prend en compte les projets cryptos que la famille présidentielle a lancés.

le 19 mai 2026 à 12:00.

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Marius Off-Chain

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Eric Trump accuse les banques d’avoir exclu sa famille du système financier

Depuis plusieurs années, une partie de l’industrie crypto accuse les banques et les régulateurs, aux États-Unis comme en Europe, d’avoir coupé l’accès aux services financiers à certains acteurs de l'écosystème crypto.

Selon Eric Trump, sa famille serait aussi victime d'une débancarisation arbitraire en raison du rôle politique qu'occupe son père depuis plusieurs années.

👉 À lire – Qu’est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Lors de Consensus Miami 2026, Eric a affirmé que les Trump seraient « la famille la plus débancarisée au monde ».

Il a cité JPMorgan Chase et Capital One, affirmant que sa famille aurait été rejetée par « toutes les banques du monde » en raison de son nom et du soutien politique envers Donald Trump.

Pour Eric Trump, cette expérience montrerait que le système financier traditionnel est devenu « cassé » et « punitif », tandis que Bitcoin, les stablecoins et la finance on-chain offriraient une alternative plus ouverte.

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Une débancarisation réelle, mais un récit difficile à séparer des intérêts crypto de la famille Trump

La chronologie donne une partie de crédit au récit d’Eric Trump, les fermetures bancaires documentées interviennent bien en 2021, dans la foulée de l’attaque du Capitole du 6 janvier. JPMorgan Chase et Capital One ont effectivement fermé certains comptes liés à Donald Trump et à ses entreprises, les 2 banques contestent toutefois l’idée d’une discrimination politique.

JPMorgan évoque plutôt des risques légaux ou réglementaires, tandis que Capital One soutient que ses contrats lui permettaient de mettre fin à ces relations bancaires.

📰 À lire également dans l'actualité – Donald Trump serait-il actionnaire d'Exaion, la filiale d'EDF désormais contrôlée par le mineur de Bitcoin MARA ?

De plus, le récit d’Eric Trump doit être relativisé, car depuis cette débancarisation, la famille Trump n’a pas seulement défendu Bitcoin ou les cryptomonnaies comme outils d’émancipation financière, mais elle a aussi lancé et soutenu une série de projets très rémunérateurs.

En effet, depuis son virage crypto, la famille Trump cumule les controverses :

  • World Liberty Financial : revenus massifs pour le clan Trump, conflits d’intérêts présumés, token WLFI en perte de 70 % depuis son sommet ;
  • TRUMP memecoin : tokenomics très concentrée, avec 80 % de l’offre réservée à des entités liées au projet, en perte de 92 % ;
  • MELANIA memecoin : lancement opportuniste quelques jours après TRUMP, ayant provoqué une forte chute du 1er memecoin présidentiel, en perte de 95 % ;
  • Polymarket/Kalshi : soupçons de délits d’initiés autour de marchés prédictifs liés à des annonces politiques et à des événements géopolitiques, notamment dans le cadre du bombardement de l'Iran.

La famille Trump peut donc difficilement être décrite comme une simple victime passive des banques. Elle a bien subi des ruptures bancaires après le 6 janvier 2021, mais elle a ensuite transformé cette histoire en argument politique et commercial pour vendre des produits crypto très profitables, dont le coût semble avoir été supporté en grande partie par les investisseurs particuliers.

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Source : Eric Trump, Coindesk

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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