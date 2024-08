Comment investir dans la crypto ? Guide complet du débutant

Investir dans la cryptomonnaie peut sembler intimidant au premier abord. Entre les barrières techniques, les fluctuations de marché et le brouhaha constant des réseaux sociaux, il est facile de se sentir dépassé par le monde de la crypto. Les conseils, souvent contradictoires, de proches promettant des gains faramineux n'arrangent rien. Pourtant, investir dans la crypto ne doit pas être une aventure périlleuse, même pour un débutant. Voici l’essentiel de ce que vous devez savoir pour investir sereinement dans les cryptos.

Savoir si vous êtes fait pour investir dans la crypto

Tout d’abord, avant de vous lancer, il est crucial de clarifier vos objectifs d'investissement avec les cryptomonnaies. Cherchez-vous à vous constituer une retraite, à protéger votre argent contre l'inflation ou à générer des gains à court terme ?

Dans un second temps, il est nécessaire de mettre en parallèle vos objectifs et votre tolérance au risque. Pouvez-vous supporter une baisse de 50 % de votre investissement en quelques jours ou semaines ? Une règle d’or est d’investir uniquement ce dont vous êtes prêt à perdre sans que cela affecte votre train de vie.

En fonction de vos objectifs et votre profil de risque, vous pouvez vous identifier comme un investisseur :

Défensif : Vous optez pour des cryptos moins volatiles comme le Bitcoin ou l’Ethereum ;

: Vous optez pour des cryptos moins volatiles comme le Bitcoin ou l’Ethereum ; Offensif : Vous êtes prêt à prendre des risques pour des rendements potentiellement élevés avec des cryptos à plus petite capitalisation.

Enfin, il est essentiel d'être conscient des risques inhérents aux cryptomonnaies notamment la forte volatilité ainsi que la menace d’une bulle spéculative.

Les crypto-monnaies doivent être considérées comme le dernier étage de votre pyramide d'investissement, après avoir sécurisé avec des actifs plus stables comme les livrets d'épargne, les obligations ou les actions.

Une fois que votre profil de risque est défini, vous pouvez enfin passer à l’achat de cryptomonnaies. Voici la prochaine étape à suivre 👇

Choisir une plateforme pour acheter vos cryptomonnaies

Pour acquérir des crypto-monnaies, il est indispensable de passer par un intermédiaire. Cela peut soit être une plateforme d'échange comme Binance soit un courtier comme eToro.

Acheter des cryptos sur eToro

Un courtier sert d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs en exécutant les ordres d'achat et de vente pour le compte de ses clients, tandis qu'une plateforme d'échange permet aux utilisateurs de trader directement entre eux, mais aussi d’acheter des cryptomonnaies directement.

La plateforme que vous choisirez agira comme une sorte de banque pour vos cryptos, il est donc très important d’en choisir une sécurisée et régulée afin de protéger vos fonds.

En France, par exemple, les plateformes doivent être conformes aux normes imposées par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et être enregistrées en tant que Prestataire de Service sur Actifs Numériques (PSAN).

Afin d’acheter des cryptos sur une plateforme, vous devrez :

Créer un compte ;

Valider le processus de vérification de votre identité (KYC) ;

Déposer des euros sur la plateforme via un virement bancaire ou une carte bleue (certaines plateformes permettent d’acheter directement de la crypto).

Voici quelques plateformes régulées en France reconnues pour leur sécurité et leur fiabilité que nous vous recommandons pour investir dans la crypto 👇

Binance : la plateforme la plus utilisée au monde pour acquérir des cryptos

Binance est l'une des plus grandes plateformes d'achat, de vente et d'échange de crypto-monnaies au monde.

Avec Binance, vous pouvez investir dans de nombreuses cryptomonnaies en quelques minutes via un paiement par carte bancaire ou virement.

🟢 Les avantages de Binance : Le très large choix de cryptomonnaies et les faibles très faibles

🔴 L'inconvénient principal de Binance : Une interface assez complexe à appréhender

Binance : la plateforme d'échange crypto de référence

Trade Republic : la plateforme adaptée aux débutants

Trade Republic est une plateforme de trading en ligne basée en Allemagne, principalement connue pour ses actions, ETF et produits dérivés, mais elle permet également d’investir dans la crypto.

Cette plateforme est reconnue pour son accessibilité et sera donc un choix pertinent pour faire vos premiers pas dans l’investissement.

🟢 Les avantages de Trade Republic : La simplicité d’utilisation et la diversité des actifs disponibles

🔴 L'inconvénient principal de Trade Republic : Des frais élevés pour des petits ordres

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes

eToro : le broker le plus célèbre

eToro est une plateforme de trading social qui permet aux utilisateurs d’investir dans une large gamme d'actifs, y compris des cryptomonnaies, des actions, des matières premières et des ETF.

L'une de ses caractéristiques distinctives est la possibilité de copier les trades des investisseurs les plus performants grâce à sa fonctionnalité de Copy Trading.

🟢 Les avantages d'eToro : L’interface intuitive, le copy trading, la diversité des actifs disponibles

🔴 L'inconvénient principal d'eToro : Les frais annexes élevés (taux de change des monnaies, spread)

Acheter des cryptos sur eToro

Coinbase : le leader sur le marché américain

Coinbase est l'une des plateformes d'échange de crypto-monnaies les plus populaires et les plus utilisées, particulièrement en Amérique du Nord. Coinbase offre un large éventail de crypto-monnaies dans lesquelles investir.

🟢 Les avantages de Coinbase : L’interface intuitive

🔴 L'inconvénient principal de Coinbase : Les frais élevés

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

XTB : l’application qui centralise tous vos investissements

XTB se positionne comme l'un des plus grands courtiers en ligne cotés en bourse au monde. Son objectif ambitieux est de devenir la première application européenne offrant à ses clients un moyen facile et pratique d'investir et d'épargner tout type d'actif financier, dont les crypto-monnaies notamment via des produits comme les CFDs.

🟢 Les avantages de XTB : La possibilité de recevoir jusqu’à 4,75 % / an d'intérêts sur vos fonds non investis

🔴 L'inconvénient principal de XTB : La complexité et les risques associés aux CFDs et le nombre de cryptos limité

Acheter des ETN Bitcoin et cryptomonnaies avec XTB

Voici un tableau récapitulatif des spécificités des plateformes que nous vous recommandons :

Binance Trade Republic eToro Coinbase XTB Nombre de cryptos disponibles Plus de 500 Plus de 50 Plus de 100 Plus de 250 Plus de 25 Frais de dépôt via un virement 1 € 0 € 0 % (uniquement sur la conversion EUR / USD) 0 € 0 € Frais de dépôt via une carte bancaire 2 % Pas de frais pour le premier dépôt puis 0,7 % 0 % (uniquement sur la conversion EUR / USD) 3,99 % si achat direct de BTC 0 € Dépôt minimum 15 € 1 € 100 € 2 € 1 € S'inscrire sur la plateforme S'inscrire sur Binance S'inscrire sur Trade Republic S'inscrire sur eToro S'inscrire sur Coinbase S'inscrire sur XTB

Vérifier son identité (KYC), une étape obligatoire en France

Une fois votre plateforme choisie, vous devez réaliser un processus de vérification d’identité obligatoire avant d’investir dans la crypto.

En effet, afin de se conformer aux normes imposées par l’AMF, les plateformes imposent un processus de vérification d'identité appelé KYC (Know Your Customer). Voici comment il se déroule généralement :

Création de compte : Vous devez d'abord créer un compte en fournissant des informations de base comme votre nom, votre adresse e-mail et un mot de passe ;

: Vous devez d'abord créer un compte en fournissant des informations de base comme votre nom, votre adresse e-mail et un mot de passe ; Vérification d'identité : Vous devrez ensuite soumettre une pièce d'identité (passeport ou carte d'identité) pour certifier votre identité ;

: Vous devrez ensuite soumettre une pièce d'identité (passeport ou carte d'identité) pour certifier votre identité ; Justificatif de domicile : Vous devrez fournir un document récent attestant de votre adresse, comme une facture de service public ou un relevé bancaire;

: Vous devrez fournir un document récent attestant de votre adresse, comme une facture de service public ou un relevé bancaire; Selfie avec pièce d'identité : Certaines plateformes peuvent exiger une photo de vous pour confirmer que vous êtes bien le titulaire des documents.

Une fois votre identité vérifiée, vous aurez la possibilité d'acheter la crypto de votre choix. Mais comment choisir ? 👇

Dans quelles cryptomonnaies investir ?

Comprendre les crypto-monnaies dans lesquelles vous investissez est essentiel pour minimiser les risques.

Une fameuse maxime dans l’écosystème crypto est le DYOR « Do Your Own Research », en français « faites vos propres recherches ». Il est primordial de récolter de nombreuses informations de manière proactive afin d'éviter les nombreux pièges et arnaques.

Voici 3 ressources indispensables pour vous aider à effectuer des recherches sur des cryptomonnaies et approfondir vos connaissances.

Cryptoast Research est une communauté premium qui offre des analyses détaillées sur les cryptomonnaies. Elle comprend notamment une vidéo quotidienne d’analyse du marché réalisée par le célèbre analyste Vincent Ganne ainsi que des récapitulatifs hebdomadaires et des rapports mensuels.

Profitez d'analyses exclusives de cryptos en rejoignant Cryptoast Research

Le site internet officiel de la cryptomonnaie met à disposition de nombreuses informations précieuses. Vous y trouverez le whitepaper, qui détaille la technologie et la vision du projet, ainsi que la roadmap, qui présente les étapes de développement futures. On y voit également des informations sur l'équipe fondatrice, souvent accompagnées de leurs profils LinkedIn, ce qui informe sur les compétences et l'expérience des membres clés du projet.

CoinMarketCap est un site qui fournit des données en temps réel sur des milliers de cryptomonnaies, classées par capitalisation boursière. Il permet de suivre les prix, les volumes échangés et offre aussi une multitude d’indicateurs de marché.

🤔 Quelle crypto acheter en 2024 ? Découvrez notre sélection pour investir sereinement

Pour sécuriser au maximum vos cryptomonnaies, il peut être pertinent de s’émanciper des plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase.

En effet, si les plateformes venaient à se faire hacker ou pire faire faillite, vous pourriez bien ne jamais revoir vos cryptos.

Dès lors, il est vivement recommandé de détenir directement ses crypto-monnaies via son propre portefeuille, ou wallet. On parle alors de portefeuille auto hébergé. Ces derniers peuvent être en ligne comme MetaMask ou physiques comme ceux de Ledger.

À savoir Sachez que votre phrase de récupération doit impérativement être conservée dans un endroit sûr, car elle est le seul moyen de récupérer l'accès à vos cryptomonnaies en cas de perte de votre appareil. Si vous perdez cette suite de 24 mots, l'accès à vos fonds sera définitivement perdu, sans possibilité de récupération.

Dans le domaine des portefeuilles physiques, l’entreprise française Ledger s’est imposée comme la référence mondiale, offrant des solutions de stockage sécurisées et fiables pour protéger vos cryptomonnaies.

Le Ledger Flex, le dernier wallet du fabricant français Ledger

Un portefeuille physique Ledger est un appareil physique qui garde vos clés privées hors ligne, ce qui offre un niveau de sécurité plus élevé. Il utilise un système d'exploitation propre pour stocker les clés privées, ce qui protège vos cryptos contre les vols et les attaques en ligne.

Il existe plusieurs modèles de portefeuilles Ledger adaptés à différents besoins et budgets :

Le wallet Ledger Nano S Plus est idéal pour les débutants grâce à son prix abordable, mais nécessite une connexion filaire à un ordinateur ;

est idéal pour les débutants grâce à son prix abordable, mais nécessite une connexion filaire à un ordinateur ; Le Ledger Nano X , plus avancé, propose une connectivité Bluetooth, intéressant pour ceux souhaitant gérer leurs cryptomonnaies depuis un iPhone avec l’application dédiée ;

, plus avancé, propose une connectivité Bluetooth, intéressant pour ceux souhaitant gérer leurs cryptomonnaies depuis un iPhone avec l’application dédiée ; Le Ledger Stax, quant à lui , se distingue par son écran tactile et son design innovant, mais à un coût plus élevé ;

quant à lui se distingue par son écran tactile et son design innovant, mais à un coût plus élevé ; Enfin, le wallet Ledger Flex dispose aussi d'un écran tactile, mais est de taille réduite et à un prix plus abordable que le Ledger Stax.

Ledger Flex : plus petit, moins cher, mais tout autant sécurisé 🔒

Générer des gains supplémentaires avec ses cryptos grâce au staking et aux aidrops

Il est possible avec certaines cryptomonnaies comme l’ETH d’Ethereum de générer des gains supplémentaires. Cela s’appelle le staking. Il s’agit d’un processus essentiel pour assurer la sécurité de certaines blockchains.

Le staking permet de générer des revenus passifs de manière relativement simple, tout en contribuant à la sécurité et à la décentralisation d‘une blockchain.

En outre, il est assez commun que de nouvelles cryptomonnaies soient lancées sur le marché via des airdrops, des distributions gratuites de cryptos. L’avantage des airdrops est qu’il peut vous permettre de toucher des gains importants sans investissement initial.

Pour se rendre éligible à un airdrop, il est nécessaire de s’impliquer activement dans les projets qui les mettent en place. En testant des applications décentralisées, en fournissant des liquidités, ou en effectuant des transactions sur le réseau, vous augmentez vos chances de percevoir un airdrop.

Le monde des airdrops peut sembler complexe au premier abord. C’est pourquoi notre communauté premium Cryptoast Research propose des guides détaillés qui vous aident à maximiser vos opportunités d'éligibilité aux airdrops.

Cryptoast Research : des guides complets pour farm les airdrops

FAQ : Questions fréquentes sur l’investissement dans la crypto

✅ Que faire en cas de perte de la phrase de récupération de mon portefeuille ? La seed phrase ou phrase de récupération, souvent composée de 12 à 24 mots, est la clé d'accès à vos crypto-monnaies si vous décidez d’utiliser un portefeuille vous appartenant comme ceux de Ledger. Si vous la perdez, il est malheureusement impossible de récupérer vos cryptos. C'est pourquoi il est essentiel de la stocker en toute sécurité. Cela signifie qu’il faut la noter sur un support résistant aux incendies et aux inondations et dans un endroit sûr. Il est aussi vivement recommandé d’acheter un Ledger ou équivalent pour maximiser la sécurité de vos cryptomonnaies.

✅ Comment éviter les arnaques dans la crypto ? Le monde des crypto-monnaies est jeune et en pleine effervescence. Cela attire malheureusement des personnes mal intentionnées et prêtes à profiter de la naïveté des débutants. Pour réduire au maximum le risque de se faire arnaquer, vous devez choisir une plateforme réputée et régulée comme celles présentées dans cet article, être vigilant sur le partage de vos informations personnelles et vous méfier de rendements trop élevés ou de promesses trop belles pour être vraies.

✅ Est-il intéressant d’investir dans la cryptomonnaie en 2024 ? L'investissement dans les cryptomonnaies en 2024 peut être particulièrement pertinent pour de multiples raisons. L'arrivée des ETF Bitcoin et Ethereum, ainsi que l'intérêt croissant des plus grandes entreprises mondiales pour les cryptomonnaies, renforce leur légitimité et pourrait attirer davantage d'investisseurs institutionnels au cours des prochaines années. Se positionner dès maintenant pourrait offrir des opportunités intéressantes. Cependant, il est crucial de le faire en complément d'autres actifs comme les actions, tout en restant conscient des risques liés à la forte volatilité des cryptomonnaies.

✅ Qu’est-ce que le DCA ? Le DCA, ou « Dollar Cost Averaging » est une stratégie d'investissement qui consiste à investir régulièrement une somme fixe d'argent dans une crypto monnaie et ce, quel que soit son prix à ce moment-là. Cette stratégie a pour but de lisser son investissement et d’ainsi de réduire l'impact de la volatilité. Mettre en place un DCA pour investir dans la crypto est particulièrement intéressant sur le long terme, et si vous n’avez pas de temps à allouer à la surveillance quotidienne du marché.

✅ Qu’est-ce que le FOMO ? Le « Fear Of Missing Out », ou FOMO, est un terme qui désigne la peur de manquer une opportunité d'investissement lucrative. Le FOMO peut pousser les investisseurs à prendre des décisions rapides et irrationnelles, basées sur l'émotion plutôt que sur l'analyse. C’est pourquoi il est primordial de prendre le temps de s’informer et de comprendre le marché des cryptomonnaies avant d'investir.

