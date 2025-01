Voici les 11 tendances qui vont faire exploser les cryptomonnaies en 2025

Alors que l’année 2025 commence à peine, nous pouvons déjà anticiper des changements radicaux. Évolution de la réglementation aux États-Unis, démocratisation des cryptomonnaies à grande échelle, institutionnalisation de la finance décentralisée (DeFi), usage généralisé des stablecoins… De nombreux secteurs des cryptomonnaies ne demandent qu’à exploser en 2025. Découvrez lesquels.

Découvrez les 11 tendances qui vont faire exploser les crypto en 2025

Mieux vaut tard que jamais. Alors que le mois de janvier touche à sa fin, nous publions notre rapport prédictif sur le marché des cryptomonnaies pour l’année 2025.

Un grand nombre de rapports similaires ont été publiés depuis 2 mois. Les plus prévoyants avaient déjà anticipé les grandes lignes de 2025 début décembre, dans la foulée de l’élection de Donald Trump. Les autres ont attendu de voir les nominations qu’allait faire le président américain et les décrets qu’il allait signer.

Car Donald Trump est au cœur des prédictions concernant les cryptomonnaies pour l’année 2025. Sous son impulsion, la plus grande économie du monde pourrait devenir le moteur d’un marché crypto inarrêtable.

D’une pierre deux coups. En devenant une nation procrypto, les États-Unis neutralisent le principal adversaire : la Securities and Exchange Commission (SEC), du moins lorsqu’elle est présidée par Gary Gensler.

Pour cette raison, la 1re partie des tendances crypto pour l’année 2025 concerne les changements géopolitiques majeurs, ce que Coinbase appelle « The 2025 macro-roadmap ».

Vient ensuite la 2de partie : des évolutions plus concrètes qui vont métamorphoser le marché des cryptomonnaies en 2025. Par exemple l’intelligence artificielle, la tokenisation ou la finance décentralisée (DeFi).

Enfin, le plus important sans doute pour l’explosion d’un marché des cryptomonnaies en 2025, l’évolution de l’expérience utilisateur grâce à des applications avec 0 friction, ouvrant grandes les portes du marché retail.

Sans plus attendre, plongeons-nous dans les tendances qui vont modeler le marché des cryptomonnaies en 2025.

Les évolutions majeures qui vont porter le marché des cryptomonnaies en 2025

Les tendances qui peuvent faire exploser le marché crypto en 2025 sont les suivantes :

Les changements réglementaires aux États-Unis et dans le monde ;

L'arrivée et l'évolution des ETF sur les cryptomonnaies ;

L’utilisation de Bitcoin et des cryptos comme actifs de réserve par des pays ;

La démocratisation des stablecoins.

1 - Changements réglementaires aux États-Unis et dans le monde

Le pays a vécu sous l’emprise de Gary Gensler pendant 4 années. L’ancien président de la SEC était ouvertement anti-crypto. Il a utilisé sa position pour poursuivre les entreprises du secteur et tuer dans l’œuf de nombreux projets.

Les changements réglementaires vis-à-vis des cryptomonnaies aux États-Unis vont concerner la capacité des banques à détenir des cryptos ou la possibilité pour les entreprises du secteur d’ouvrir des comptes bancaires.

Ce serait l’occasion pour de grandes entreprises crypto de faire leur introduction en bourse, ou IPO. On pense notamment à Circle, l’émetteur du stablecoin USDC. De manière générale, l’année 2025 pourrait voir une vague d’IPO crypto. Une idée qu’on retrouve dans le rapport prédictif de Bitwise.

📆 Découvrez les évènements qui vont marquer l'année 2025 pour les cryptomonnaies

Cette évolution de la loi ouvre d’autres portes pour les cryptomonnaies en 2025, comme le développement de monnaies numériques de banques centrales (MNBC), notamment en Europe.

Enfin, les États-Unis, en tant que première économie mondiale, ont le pouvoir d’entraîner avec eux les autres pays dans la course aux crypto. Nous pouvons nous attendre à des changements significatifs, comme la reconnaissance des cryptomonnaies comme moyens de paiement, ou l'adoucissement des réglementations en vigueur.

2 - L’arrivée et l'évolution des ETF sur les cryptomonnaies

Les ETF ont fait les gros titres cette année. Et pour cause : avec 712 milliards de volumes depuis leur lancement, les ETF Bitcoin spot ont établi un record mondial.

Volumes des ETF spot Bitcoin et Ethereum sur l'année 2024

La plupart des analystes s’attendent à ce que l’année 2025 soit encore meilleure, avec des volumes plus élevés.

Mais ce que tout le monde attend, ce sont de nouveaux ETF sur des cryptomonnaies comme le Dogecoin, le SOL de Solana, ou encore le XRP de Ripple. Face à l'engouement rencontré par les ETF Bitcoin, il s'agirait de la solution pour lancer l’altseason, et avec elle un bullrun à la hauteur de nos espérances.

Pourtant, est-ce que le succès serait au rendez-vous ?

👉 Les ETF Bitcoin spot expliqués : tout ce que vous devez savoir

Selon le rapport de Sygnum, les « single tokens ETF » n’intéressent que peu d’investisseurs, en dehors de ceux qui sont déjà sur le marché crypto. Or, ces derniers n’auraient pas d’intérêt à acheter des ETF avec des frais de gestion, mais sans les avantages liés à la DeFi.

Côté institutionnel, ce ne sont pas les « single-tokens ETF » qu’on attend, mais les ETF index, permettant de suivre tout un secteur des crypto à la fois, comme le narratif IA, memecoin, ou encore DeFi.

En l’absence de tels ETF, les analystes pensent que les ETF sur des cryptos centrales, comme Ethereum ou Solana, pourraient jouer ce rôle d'index, faute de mieux.

Enfin, dernière condition pour que les ETF prennent le marché d’assaut, la « in-kind redemption », autrement dit la possibilité pour les investisseurs d'échanger leurs parts d'ETF contre de la cryptomonnaie plutôt que de la monnaie fiduciaire, comme cela est le cas actuellement.

🏦 Comment acheter de l'ETH facilement ?

Ce que le marché attend pour exploser, ce sont :

Des ETF suivant des pans entiers de l’industrie (index),

donnant accès à la finance décentralisée ou aux avantages du staking,

payables en nature (in-kind redemption).

Un lancement d'ETF remplissant ces conditions serait un signal très fort pour le marché en 2025.

3 - Le Bitcoin et les cryptomonnaies comme actifs de réserve

Adopter les cryptomonnaies comme actifs de réserve, voilà une décision qui pourrait faire exploser le marché en 2025. Que ce soient des petits pays, comme le Salvador, ou des géants, comme les États-Unis, une décision de ce type aurait un effet triple sur le marché des cryptomonnaies :

Confiance

Voir des pays entiers adopter les cryptomonnaies pour sécuriser leur économie serait un signal très positif pour les investisseurs et le public.

Les cryptomonnaies ne seraient plus des actifs volatils, purement spéculatifs et liés à la criminalité, mais des réserves de valeur suffisamment stables pour séduire des États.

🔬 Pourquoi et comment la France pourrait-elle se constituer une réserve stratégique de Bitcoin ?

Pression acheteuse

Les pays qui voudraient adopter les cryptos comme actifs de réserve choisiraient naturellement le Bitcoin, car il possède les caractéristiques d’un actif de réserve : quantité limitée, rareté, sécurité, décentralisation, et liquidité.

Mécaniquement, cela provoquerait une diminution de l’offre disponible, et donc une augmentation du prix du Bitcoin. Les prédictions évoquent des prix allant de 200 000 à 1 million de dollars.

Supercycle

Dans un monde où les pays possèdent des réserves en Bitcoin, le marché serait totalement différent. Les cycles que nous avons connu jusque là, avec des bear markets et des bullruns aux fortes volatilités, pourraient disparaître.

Il serait remplacé par un marché croissant et stable, similaire au marché des actions, comme le S&P500.

4 - L’arrivée en force des stablecoins

Dernier point concernant les changements macroéconomiques qui vont faire le marché des cryptomonnaies en 2025, ce sont les stablecoins. Récemment, ils ont changé de catégorie, devenant la crypto app la plus utilisée au monde.

Quantité de stablecoins en circulation depuis 2021

C’est le cas d’usage le plus concret pour les cryptomonnaies : une réelle utilisation, plus rapide, plus efficace et moins chère que la solution existante. Ils ont le potentiel de changer la vie de plusieurs millions d’individus et d’entreprises.

Les projections pour 2025 estiment que le marché des stablecoins pourrait atteindre de 400 et 500 milliards de dollars.

Les changements réglementaires vont également les impacter : en signant son ordre exécutif relatif aux cryptomonnaies, Donald Trump a formellement interdit les monnaies numériques de banque centrale et a encouragé le développement de stablecoin privés, « régulés et reposant sur le dollar. »

L’application du règlement MiCA en Europe favorise également les stablecoins régulés. Ce qui pourrait découler sur une conséquence inattendue : l’USDC de Circle qui prendrait la place de leader à l'USDT de Tether.

Selon toutes les analyses, le marché des stablecoins va exploser en 2025.

✍️ Comment MiCA va-t-il bouleverser l’écosystème crypto européen ?

Ces changements de grande ampleur, régulation, ETF, actif de réserve et stablecoins, mettent en jeu des géants de l’économie. On parle du dollar et de l'euro, de l’argent des fonds souverains et des États.

Ce sont les plus grandes forces économiques de la planète qui se mettent en mouvement. Elles ont le pouvoir de porter le marché des cryptomonnaies vers des horizons nouveaux.

Évolutions concrètes du marché des cryptomonnaies en 2025 : une vision plus microéconomique

L’année 2025 verra aussi de nombreuses tendances à un niveau plus « local », c’est-à-dire dans les applications et les cas d’usage qui touchent directement les entrepreneurs et les investisseurs crypto, par opposition aux changements globaux qui concernent avant tout les institutionnels.

Voici les secteurs qui vont façonner le marché crypto en 2025 :

l’intégration des cryptos aux produits financiers mainstream ;

institutionnalisation et la renaissance de la finance décentralisée ;

la tokenisation ;

l’arrivée de l’intelligence artificielle.

🥇 Découvrez notre sélection des meilleures plateformes pour acheter de la crypto

5 - Intégration de la crypto aux produits financiers

Deux figures de l’écosystème crypto, Antoine Laizet et Denis Barrier, misent sur l’intégration de cryptomonnaies, comme le Bitcoin, aux produits financiers existants.

Les produits financiers sont créés par des institutions financières comme des banques. Ils regroupent différentes classes d’actifs, plus ou moins volatils. Ils pourraient intégrer le Bitcoin au cours de l’année 2025 grâce aux évolutions réglementaires.

Ce serait un pas sur la voie de l’adoption de réserves stratégiques en Bitcoin, avec les mêmes effets sur l’offre disponible, et donc sur le prix.

6 - La revanche de la finance décentralisée

La DeFi a connu ses heures de gloire et ses catastrophes. Les krachs catastrophiques ont effrayé les institutionnels et les régulateurs. Pourtant, cette forme de finance apporte de nombreux avantages par rapport à la finance classique.

Avec la maturité du marché, la finance décentralisée fait peau neuve et pourrait s’ouvrir au monde en 2025.

Évolution de la TVL dans les principaux protocoles DeFi

L’entreprise VanEck prévoit une explosion de la DeFi, avec des volumes records pour les plateformes d’échanges décentralisées (DEX) atteignant 4 000 milliards de dollars en volume, et une TVL (total value locked, argent verrouillé dans les protocoles décentralisés afin de générer un rendement) de 200 milliards de dollars.

Des montants impressionnants qui seront atteints à la condition que la finance traditionnelle s’engage dans la DeFi, peut-être en passant par les ETF ?

7 - Tokenisation

La tokenisation est un concept en vogue que le PDG de Blackrock répète inlassablement dans ses interviews. Après le succès de son ETF Bitcoin Spot, c’est la prochaine étape pour Larry Fink.

Tous les actifs peuvent être tokenisés, ce qui peut être traduit par « rendu compatible avec la blockchain ». Actuellement, l’attention se porte sur la tokenisation de la dette, publique ou privée, des obligations, des actions, des matières premières ou encore des fonds institutionnels.

🟥 Réserve en Bitcoin et tokenisation, découvrez les prédictions de 21Shares pour 2025

Volumes représenté par les principales classes d'actifs tokenisés, stablecoin exclu

Une fois tokenisés, ces actifs peuvent circuler plus facilement. Les paiements des obligations et des taux d’intérêt deviennent quasiment instantanés. La finance devient plus rapide et moins chère.

En 2024, la quantité d’actifs tokenisés a progressé de plus de 60 %, passant de 8,4 à 13,5 milliards de dollars. Ce marché pourrait représenter entre 2 et 30 billions de dollars à l’horizon 5 ans, une évolution rapide qui commencerait en 2025.

8 - L’intelligence artificielle (IA)

Enfin, la 4e tendance importante pour l’année 2025 est l’intelligence artificielle.

Difficile de passer à côté. Pourtant, la blockchain et l’IA n’ont pas encore trouvé la formule magique pour s'associer et générer le plus de valeur.

De nombreux cas d’usage émergent, sans pour autant qu’un grand gagnant ressorte. Nous pouvons par exemple citer l’utilisation de la blockchain pour sécuriser le contenu à l’heure de l’intelligence artificielle, une idée avancée par 21Shares.

🤖 Qu'est-ce qu'un agent IA, et quel est son rôle dans la crypto ?

Les réseaux décentralisés de la blockchain pourraient aussi profiter de l’IA pour créer des architectures de meilleure qualité. Récemment, c’est l’usage des Agents IA qui a fait couler beaucoup d’encre.

Ces derniers ont provoqué une mini bulle, avec une foule de tokens associés dont la valeur ne semble pas reposer sur autre chose que l’effet d’annonce.

Capitalisation boursière des principaux tokens d'Agent IA

Bien que tous ces cas soient intéressants, aucun ne s’est démarqué comme une innovation révolutionnaire. Selon Coinbase, l’avantage de la technologie IA réside dans l’ouverture au public.

L'exchange s’attend donc à voir de nouvelles manières de combiner IA et Blockchain émerger du côté des utilisateurs « non-techniques »

Révolution de l’expérience utilisateur dans le Web3 en 2025

Dernier grand chapitre des tendances les plus importantes pour le marché des cryptomonnaies en 2025, c’est l’évolution rapide de l’expérience utilisateur.

À ses débuts, la cryptomonnaie était tout sauf « user friendly ». Même les grandes plateformes, comme Kraken et Binance, étaient des usines à gaz dans lesquelles l’utilisateur devait s’armer de courage.

Aux débuts d'Internet, l'expérience utilisateur était encore discutable

Aujourd’hui, les plateformes liées aux cryptomonnaies et au Web3 se rapprochent de plus en plus des grandes plateformes les plus connues, comme celles de GAFAM : navigation fluide, informations claires, friction inexistante, et sécurité.

🥇 Top 10 des meilleures plateformes crypto en 2025

Un grand chemin a été parcouru, mais les derniers mètres sont les plus importants. C’est ceux-là qui vont être franchis en 2025, permettant l’arrivée massive du grand public.

Les innovations principales dans le domaine de l’expérience utilisateur concernent :

l’évolution de l’expérience utilisateur à proprement parler ;

l’émergence de nouvelles plateformes ;

l’intégration du modèle « wallet » au parcours utilisateur sur Internet.

9 - Évolution de l’expérience utilisateur

L’expérience utilisateur, souvent abrégé UX, est le point le plus important pour démocratiser les cryptomonnaies. Les cryptos ont souvent été réservées à des experts ou des passionnés, qui peuvent prendre le temps d’apprendre et de comprendre comment fonctionne cet écosystème.

Bien que cette population soit la plus intéressante et celle qui a construit le Web3 tel qu’on le connaît aujourd’hui, elle ne suffit pas.

Nombre d’utilisateurs actifs quotidiennement sur les principales blockchains Ethereum, Sui et TON

La prochaine génération d’investisseurs et d’utilisateurs du Web3 sera composée de personnes n’ayant aucune connaissance technique, choisissant simplement les solutions crypto et blockchain parce qu’elles sont plus simples, plus rapides, et moins chères.

Si ces conditions ne sont pas réunies, alors les utilisateurs resteront sur le Web2.

✅ Notre guide pour acheter facilement des cryptomonnaies en 2025

Pour atteindre cet objectif, l’abstraction de la blockchain est une étape primordiale. Autrement dit, permettre au public d’utiliser la blockchain sans qu’il ne s’en rende compte.

Comme les protocoles Internet (HTTPS, OAuth, etc.) dont nous ignorons tout, mais que nous utilisons tous les jours.

Ces améliorations porteront également sur le fonctionnement des smart contracts, des protocoles DeFi et des wallets.

21Shares prévoit d’ailleurs qu’un acteur de type layer 1 qui arriverait à atteindre ce stade de « user friendly » pourrait l’emporter sur les autres protocoles, et donc gagner les centaines de milliards qu’on retrouve dans la TVL, dans les volumes d’échanges ou dans les frais générés.

10 - L’émergence de nouvelles plateformes et la rétention d'utilisateurs

Conséquence de l’amélioration des services et de l’expérience utilisateur, de plus en plus de personnes vont venir sur les plateformes Web3.

Celles-ci vont grossir et proposer un panel plus large de services afin de s’adapter à la demande. Par exemple, permettre aux clients d’accéder à des marchés financiers, des réseaux sociaux et des outils de paiements, tout cela depuis le même endroit.

Ces « super apps », similaires à ce qu’Elon Musk essaye de construire sur X, augmenteraient la rétention des utilisateurs, et donc deviendraient les grandes gagnantes de cette évolution de l’écosystème.

Des géants, au même titre qu’Instagram ou autres réseaux sociaux, vont apparaître dans les prochains mois.

👉 Base préfère se concentrer sur le développement de son produit plutôt que de lancer un token

Des exemples de ces supers apps à naître, c’est le wallet Base, de Coinbase. Grâce à lui, la plateforme garde les utilisateurs dans son écosystème. L’argent reste sur le layer 2 de Coinbase ou sur l’exchange, et l’entreprise capte et conserve une partie de l’argent du Web3.

Nombre d'utilisateurs sur le wallet de Coinbase

Ensuite, si elle arrive à créer une offre satisfaisante pour ses clients en termes d’investissement ou de sécurité, elle gardera ces utilisateurs dans son pré carré, devenant un nouveau GAFAM.

11 - Intégration du modèle wallet à Internet

Dernier point, et non des moindres, c’est la démocratisation du modèle wallet à grande échelle. On parle souvent du Web3 comme d’une forme de Web dans laquelle les utilisateurs possèdent leur identité, leurs informations, etc.

Le modèle de connectivité via les wallets permet de donner le contrôle aux utilisateurs sur Internet, quand bien même ce ne serait pas directement lié aux cryptomonnaies ou à l’investissement.

La connexion via wallet, un modèle qui va se répandre sur Internet

Par exemple, on pourrait se connecter à un réseau social avec son wallet, ce qui est déjà le cas sur certaines plateformes.

La démocratisation du modèle wallet, même si elle n’est pas forcément destinée à inclure les services financiers du Web3, les rendrait facilement accessibles. Ce serait donc paver la voie pour les cryptomonnaies, les paiements en crypto et l’accès à la finance décentralisée.

🧠 Qu'est-ce qu'un portefeuille crypto, ou wallet ?

De plus, les wallets évoluent rapidement. Ils proposent de nombreux services, comme l’account abstraction qui permet à l’utilisateur de définir ses propres règles pour son wallet, et ainsi l’adapter à ses besoins personnels.

Grâce à cela, on peut avoir une utilisation simplifiée pour les non-initiés, tout en gardant la flexibilité et le contrôle pour les experts qui veulent des paramètres précis.

Plus les wallets s’intègrent à la vie courante et se développent, plus ils prennent de l’importance. Les crypto-super apps de type GAFAM dont nous parlions dans le chapitre précédent pourraient bien être des wallets.

Conclusion

Le monde de demain nous appartient. À travers ces 3 grands axes, les cryptomonnaies vont radicalement se transformer dans les 11 prochains mois, ouvrant de nombreuses opportunités pour les particuliers, les entreprises et les États.

Que ce soient les changements réglementaires ou la démocratisation des technologies, l’année 2025 ira très vite. Après une décennie laborieuse, les étoiles sont alignées pour le Web3.

Les idées sont matures, les entreprises sont en place, les cas d’usage sont concrets, et les utilisateurs sont demandeurs. Il ne reste plus qu’à savoir où la foudre va frapper en premier.

