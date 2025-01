Les Agents IA sont-ils les nouvelles arnaques à la mode ? C’est en substance la question qu’a posé Justin Taylor à ses 60 000 followers sur X. En particulier, l’homme qui arbore un NFT de Doodle en photo de profil s’est interrogé sur l’intérêt de créer des tokens pour les Agents IA :

Stupid question

Explain to me why AI Agents need their own token?

Having a token doesn't contribute to their functionality or anything else that i can figure out.

— Justin Taylor (@TheSmarmyBum) January 6, 2025