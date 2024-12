Réserve de BTC, tokenisation ou encore IA : Découvrez les « 12 prédictions » de 21Shares pour l'année 2025

Quels bouleversements attendent l’univers des cryptomonnaies en 2025 ? Découvrez les 12 prédictions clés du rapport de 21 Shares, entre innovations technologiques, avancées réglementaires et adoption institutionnelle, qui pourraient transformer le paysage des cryptomonnaies.

Une année marquée par plusieurs facteurs bénéfiques aux cryptomonnaies

Malgré les défis macroéconomiques et les turbulences géopolitiques en 2024, l'écosystème crypto a continué de se développer. Avec des évènements clés tels que l'approbation historique des ETF Bitcoin spot aux États-Unis et la baisse des taux d'intérêt par les banques centrales, les perspectives pour 2025 semblent prometteuses.

Au travers de cet article, nous abordons synthétiquement les 12 prédictions clés du dernier rapport de 21Shares, une société spécialisée dans les produits financiers liés aux cryptomonnaies, notamment en proposant à ses clients d'investir dans des ETP, des produits financiers cotés en bourse qui permettent aux investisseurs de suivre la performance d'actifs sous-jacents tels que les cryptomonnaies.

Les prédictions de 21Shares pour l'année 2025

Un nouveau pays adoptera le Bitcoin comme actif de réserve stratégique

En 2025, un autre pays devrait suivre les traces du Salvador en adoptant le Bitcoin comme réserve stratégique. Des nations comme l'Argentine, en proie à une crise économique chronique, pourraient y voir une solution pour stabiliser leur économie.

De plus, les États-Unis pourraient également adopter une réserve stratégique en Bitcoin. En effet, Donald Trump a fait cette promesse à plusieurs reprises au cours de sa campagne présidentielle.

D'autres pays, tels que la Russie, pourraient également opter dans cette direction, Vladimir Poutine ayant récemment loué la résilience du Bitcoin.

Les layer 2 de Bitcoin décupleront leur TVL globale

Les solutions de scalabilité pour Bitcoin, telles que Stacks, propulseront la valeur totale verrouillée (TVL) de la blockchain au-delà de 10 milliards de dollars.

Ces technologies, qui offrent des transactions plus rapides et moins coûteuses que la blockchain principale, permettent également des applications complexes via les smart contracts, élargissant ainsi les cas d'usages du Bitcoin, notamment en ouvrant la voie à la finance décentralisée (DeFi) pour le BTC.

De nouveaux projets, tels que BitVM et potentiellement OP_CAT, catalyseront cet élan en 2025, consolidant le rôle du Bitcoin comme cryptomonnaie polyvalente.

La renaissance des revenus d'Ethereum

Malgré une année mitigée pour les revenus d'Ethereum en 2024, la société 21Shares prédit une inversion de cette tendance en 2025, notamment grâce à des mises à jour comme l'EIP-4844 et l'adoption croissante des layer 2 sur la blockchain Ethereum.

De grandes entreprises comme Coinbase avec sa blockchain Base, contribueront à rediriger les frais vers le réseau principal Ethereum.

L'essor des ETP crypto chez les institutionnels

Selon 21Shares, les actifs sous gestion pour les produits ETP pourraient atteindre 250 milliards au cours de l'année 2025.

Les institutions, attirées par une réglementation plus claire sur ces nouveaux véhicules financiers, joueront un rôle crucial dans cette dynamique. Le mois de janvier prochain, où se clôture la « due dilligence » annuelle des institutionnels, constituera une étape importante dans ce processus.

Solana atteindra un sommet historique de TVL

Grâce à sa vitesse et à ses frais réduits, la blockchain Solana continuera à attirer des utilisateurs et des capitaux. Des partenariats stratégiques avec des acteurs comme Visa et Shopify renforceront son intégration dans la finance traditionnelle, selon 21 Shares.

De plus, des innovations techniques, telles que Firedancer, devraient améliorer sa résilience et sa scalabilité. Solana est bien positionnée pour continuer à prendre des parts de marché à la blockchain Ethereum, notamment auprès des investisseurs particuliers dont l'expérience utilisateur est simplifiée par rapport à cette dernière.

Les layer 1 stimuleront la prochaine génération de smart contracts

Des blockchains comme Sui et TON gagneront en popularité grâce à leur interface intuitive et leur infrastructure efficace. En offrant des solutions Web2-friendly, elles attireront une nouvelle vague d'utilisateurs. TON, par exemple, profite de sa connexion avec Telegram tandis que Sui cible le secteur des jeux Web3 et la finance traditionnelle.

Ces initiatives renforceront leur adoption et positionneront ces layer 1 comme des acteurs majeurs en 2025, selon le rapport de 21Shares.

Un nouvel âge d'or pour la DeFi

En raison d'un assouplissement de la politique anti-crypto aux États-Unis, le modèle économique de la DeFi pourrait évoluer en 2025. En effet, plusieurs projets comme par exemple l'Unichain introduiront des mécanismes de partage de revenus.

Ces modifications attireront des investisseurs institutionnels et amélioreront l'attrait des tokens liés à la DeFi, transformant complètement les théories d'investissement dans ce secteur.

Ces transformations systémiques n'étaient, jusqu'à l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, pas envisageables en raison du risque d'une qualification de titres non-réglementés (securities) par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour les tokens introduisant des mécanismes de partage de revenus.

L'intégration des stablecoins dans les secteurs traditionnels

Les stablecoins joueront un rôle clé dans la finance traditionnelle selon 21Shares. Des entreprises majeures comme Stripe ou des nations comme les Émirats arabes unis jouent d'ores et déjà un rôle prépondérant dans cette adoption. En 2025, les stablecoins devraient donc devenir encore plus essentiels dans les systèmes financiers mondiaux.

La tokenisation transformera le marché du crédit privé

La tokenisation des actifs du monde réel (RWA), notamment dans le crédit privé, réduira drastiquement les coûts et améliorera la transparence. Avec des plateformes comme Maple Finance ayant atteint des sommets historiques de TVL au cours de l'année 2024, la société 21Shares envisage que ce secteur continuera de se développer en 2025.

La blockchain émergera comme gardien de l'IA

En combinant immuabilité et transparence, la blockchain pourrait jouer un rôle crucial pour réguler et protéger les données à l'ère de l'intelligence artificielle (IA). Des solutions comme Fox Verifiy montrent déjà leur potentiel en vérifiant des millions de publications en ligne.

Les solutions de large bande décentralisée maintiendront leur élan

Des réseaux comme Helium, basés sur une infrastructure décentralisée (DePIN), continueront de se développer en offrant une connectivité abordable et fiable. En 2025, cette tendance devrait transformer les télécommunications globales.

Les juridictions réévalueront les restrictions sur les cryptomonnaies

Face à une demande croissante de la part des investisseurs et à une réglementation plus claire, de nombreux pays pourraient lever leurs interdictions sur les cryptomonnaies. Cela ouvrirait la voie à une adoption élargie, avec un impact significatif sur l'écosystème global.

Perspectives globales pour l'année 2025

L'année 2025 s'annonce riche en opportunités pour le secteur crypto. Ces 12 prédictions soulignent les avancées technologiques, les évolutions réglementaires et les transformations économiques qui pourraient bien façonner le paysage crypto en 2025 selon 21Shares.

Alors que l'adoption institutionnelle et les cas d'usages continuent de croître, les cryptomonnaies pourraient s'imposer progressivement comme des piliers de l'économie mondiale, surtout si le futur président des États-Unis Donald Trump venait à réaliser ses promesses sur le sujet.

Source : Rapport de 21Shares

