Solana au sommet : quels concurrents seraient en mesure de lui ravir la couronne ?

Alors que Solana brille aujourd'hui parmi les leaders des cryptos, de nouveaux acteurs se préparent à prendre le relais. Qui saura relever le défi pour devenir le prochain Solana et attirer les utilisateurs avec des innovations de pointe et des performances redoutables ?

Le phénix qui renaît de ses cendres

Le SOL, cryptomonnaie native de la blockchain Solana, s'est hissé à la 4e place des cryptos les plus capitalisées, dépassant de peu le BNB de la Binance Smart Chain (BSC) dans cette même métrique.

Pourtant, son avenir était plus qu'incertain en fin d'année 2022 suite à la chute de l'exchange crypto FTX. En effet, il était de notoriété publique qu'Alameda Research, le fonds d'investissement de FTX, possédait une importante somme de SOL.

Malgré une chute du SOL à environ 8 dollars l'unité durant cette sombre période, cette épreuve semble désormais bien derrière lui, la crypto affichant fièrement une hausse de 2 200 % aujourd'hui.

Solana, le champion en titre de ce cycle

Bien que Solana ait connu une période difficile, elle a pu bénéficier d'un soutien indéfectible de sa communauté qui plaçait de grands espoirs dans la proposition de sa blockchain.

Au-delà de l'aspect communautaire qui a participé au succès de Solana, ses caractéristiques techniques lui ont également été profitables, avec notamment des frais bien inférieurs à ceux d'Ethereum, et ce tout en proposant une expérience utilisateur plus fluide.

Même si les partisans d'Ethereum reprochent à la blockchain Solana son niveau de décentralisation limité, celle-ci assume ce compromis en mettant davantage l'accent sur la scalabilité du réseau.

Depuis novembre 2023, Solana a très largement distancé Ethereum en termes d'adresses actives quotidiennes :

Adresses actives quotidiennes sur Solana (en bleu) et Ethereum (en jaune)

Ainsi, le résultat est sans appel : la blockchain Solana est davantage utilisée qu'Ethereum. Il est cependant important de garder à l'esprit qu'une importante partie des adresses actives sont potentiellement liées à l'activité de bots, qui faussent partiellement ce résultat.

Quoiqu'il en soit, la blockchain Solana s'est démarquée par une très forte adoption au cours des 2 dernières années, notamment avec l'intégration d'applications décentralisées (DApps) phares telles que Pump.fun.

Un titre convoité par de nombreux concurrents

Bien qu'une transaction sur la blockchain Solana soit particulièrement moins onéreuse et plus rapide qu'une transaction sur Ethereum, la concurrence arrive à grands pas, prête à en découdre.

Des blockchains de nouvelle génération, avec des technologies permettant toujours plus de rapidité à moindre coûts sont d'ores et déjà dans la partie et convoitent la place de Solana.

Cependant, la véritable opportunité pour ces blockchains réside dans la fiabilité plutôt que dans la vitesse brute. Le taux de transactions échouées de 40 % de Solana, principalement dû aux glissements (slippage) liés aux exchanges décentralisés (DEX) et à l'activité des bots, constitue un vecteur clair de différenciation.

Pour les dApps à forte intensité de transactions telles que le trading haute fréquence et les jeux Web3, une exécution cohérente peut s'avérer plus précieuse que des améliorations marginales de vitesse.

Transactions réussies (en vert) et ratées (en rouge) sur la blockchain Solana

Par exemple, la blockchain Sei a été conçue spécialement pour optimiser un secteur spécifique : le trading, et donc les DEX.

Aptos et Sui, 2 blockchains nées des cendres de Diem, l'ancien projet de blockchain de l'entreprise Meta (Facebook), adoptent une structure basée sur le langage Move et la parallélisation des transactions.

Outre les avantages liés à la sécurité d'utiliser un langage comme Move, les blockchains nommé ci-dessus offrent également davantage de scalabilité que Solana. Alors qu'Aptos concentre ses efforts pour intégrer des entreprises natives du Web2 à son écosystème, Sui axe sa stratégie sur une structure propice à la TradFi et aux jeux Web3.

L'avantage des layer 1 par rapport aux blockchains modulaires

Vous n'êtes pas sans l'avoir remarqué si vous naviguez depuis un moment dans l'écosystème crypto, mais toutes les blockchains que nous avons succinctement abordé sont des blockchains monolithiques. Autrement dit, uniquement des blockchains de layer 1 à ce jour, sans layer 2 en surcouche.

Les avancées les plus significatives de ces nouveaux layer 1 proviennent de leur vitesse de traitement des transactions et de leur structure de coût. Malgré le fait que certains experts affirment que les blockchains modulaires ne peuvent fondamentalement pas égaler les vitesses des chaînes monolithiques, des solutions émergentes comme Unichain, Arbitrum, Fuel et MegaETH peuvent remettre en question cette hypothèse.

Quoiqu'il en soit, les blockchains monolithiques conservent un avantage crucial : la capacité de préserver un état commun, une liquidité partagée et une expérience utilisateur unifiée - des avantages qui restent fragmentés avec les blockchains modulaires.

Cependant, même les blockchains attachées à leur structure monolithique comme Solana, font finalement le choix d'intégrer des L2 pour diverses raisons, notamment des limites de scalabilité en période de fort intérêt.

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, les périodes de congestion sur la blockchain Solana ont engendré des frais de transactions moyens allant jusqu'à 0,13 dollar.

Évolution de la moyenne des frais de transaction sur Solana

C'est pourquoi des initiatives telles que SOON ont pour but de proposer une solution de déport de calcul sur Solana, à la manière d'un optimistic rollup. Bien que cette solution soit très proche techniquement et fondamentalement d'un layer 2 traditionnel, la Solana Foudation préfère qualifier cette dernière de Network Extension.

En effet, tandis qu'un layer 2 traditionnel, à l'image de ceux présents sur Ethereum, « vampiriserait » son layer 1, les Network Extension seraient en tous points bénéfiques pour la blockchain mère selon les partisans de Solana.

Sui, le candidat le plus légitime à prétendre au titre

Bien que beaucoup de projets aient pour ambition de rivaliser avec Solana, Sui semble être le candidat le plus crédible à ce jour.

Le projet Sui bénéficie actuellement d'une visibilité particulière puisque le token éponyme est en découverte de prix et que sa capitalisation boursière n'a jamais été aussi importante.

Capitalisation boursière du token SUI

Sui fait également partie des 3 blockchains ayant enregistré les flux nets les plus importants sur ces 3 derniers mois, preuve d'un véritable intérêt :

Flux nets de 465 millions de dollars (somme des flux entrants - les flux sortants) de capitaux sur la blockchain Sui

Fondée en 2023 par l'ancienne équipe de Diem, Sui est devenue un challenger de premier plan pour Solana. Alors que le PDG de Mysten Labs, Evan Cheng, positionne Sui comme une blockchain à usage général, son architecture révèle un avantage naturel dans les jeux Web3 et les applications sociales, porté par 3 atouts clés : une expérience utilisateur optimale, des primitives de jeu puissantes et une infrastructure compatible avec la TradFi.

En quelques mots, Sui permet l'account abstraction, véritable élément clé pour faciliter l'onboarding d'une masse critique d'utilisateurs. De plus, Sui permet également des transactions sans frais de gaz. Autant d'avantages, couplés à une forte scalabilité qui en font une blockchain de choix pour les jeux Web3.

Pour exploiter au mieux ses capacités naturelles, Sui devrait lancer une console de jeu portable au courant de l'année 2025.

Les axes d'adoption de Sui

Au-delà des jeux Web3, Sui cible l'adoption institutionnelle à travers 2 offres clés, Closed-Loop Token et Deepbook.

Le premier est une norme pour faciliter la création de tokens avec autorisation, facilitant l'intégration des institutionnels par une voie réglementaire plus claire.

Le deuxième est un carnet d'ordres central à cours limité, apportant des capacités de finance décentralisée (DeFi) de niveau, une fois encore, de norme institutionnelle.

Sui semble réunir plusieurs atouts pour briller au cours de ce cycle. Cependant, il est essentiel de noter que Sui ne rivalise pas directement avec Solana en matière d'applications.

Au contraire, il se distingue par une proposition unique, fondée sur ses capacités intrinsèques. Cet écosystème suscite un vif intérêt de la part des investisseurs attirés par son potentiel de croissance, comme en témoignent les récentes afflux de liquidités vers cette blockchain.

Bien que la plupart des blockchains émergentes soient dotées de capacités plus élevées que celles de Solana, de « simples améliorations techniques » ne suffiront pas à la détrôner. Afin de réussir à trouver son public, ces nouvelles blockchains se doivent également de proposer des cas d'usages précis, qui répondent à un besoin particulier pour se démarquer.

Sui pourrait-elle relever ce défi ?

