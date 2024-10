L'écosystème de Solana est-il en passe de dépasser définitivement Ethereum ?

Bien que le secteur des memecoins soit au centre de l'attention de la communauté crypto, la DeFi propose elle aussi des performances intéressantes au cours des dernières semaines. Pourtant, il semble que ces 2 secteurs soient intimement liés. Comment peut-on l'expliquer ?

La DeFi est le 2e secteur le plus performant depuis 1 mois

Au cours des derniers jours et semaines, un phénomène a pris de plus en plus d'ampleur, les memecoins. Et ce, au point que l'hypothèse d'un hypercycle basé sur ces derniers gagne en popularité.

Les memecoins accaparant une grande partie de l'attention de la communauté crypto, les performances de la finance décentralisée (DeFi) sont presque passées inaperçues. Pourtant, en se référant au tableau ci-dessous qui expose les performances des différents sous-secteurs de la crypto, nous pouvons nous rendre compte que la DeFi occupe la 2e position depuis 30 jours.

Au cours des 7 derniers jours, la DeFi se positionne même en première place, devançant les memecoins de plus de 8 %.

Tableau représentant les performances des sous-secteurs de la crypto

Info Bien que ces données ne soient basées que sur des indices représentant des panels de cryptos pour chaque sous-secteur, elles peuvent tout de même nous indiquer dans quelle direction il peut être intéressant de focaliser notre attention.

Les projets DeFi qui ont le plus performé au cours des 30 derniers jours

Au cours des 30 derniers jours, de nombreux projets DeFi ont affiché de belles performances, soit en termes de valorisation du token sous-jacent, soit par l'augmentation de la valeur totale verrouillée (TVL) du projet.

Sur le schéma ci-dessous, vous retrouverez les principaux projets liés à la DeFi qui ont le plus performé au cours des 30 derniers jours. Par exemple, le RAY, le token du protocole Raydium basé sur Solana, enregistre une hausse de 70 % au cours de cette période. Le projet a pour sa part gagné 65 % de TVL sur cette même échelle de temps.

Panorama de projets DeFi qui ont performé pendant les 30 derniers jours

Nous pouvons constater sur le schéma ci-dessus que la plupart des projets qui ont à la fois performé en termes d'évolution du prix de leur token et en termes de TVL sont rattachés à l'écosystème de la blockchain Solana.

Parmi les projets qui ne sont pas sur Solana et représentés dans le schéma, seul le protocole Aerodrome se démarque réellement en termes d'évolution du prix de son token et d'augmentation de sa TVL.

Pourquoi certains protocoles se démarquent-ils ?

Bien que le secteur de la DeFi affiche des performances remarquables au cours des derniers jours/semaines, il est fort probable que cet essor soit lié au trading de memecoins.

En effet, les exchanges décentralisés (DEX) qui enregistrent les plus importantes hausses de volumes au cours des 7 derniers jours proposent tous un memecoin phare, ce qui pourrait expliquer l'attraction de ces derniers.

Les 5 DEX les plus importants en terme de volumes

Par exemple, parmi les 5 DEX enregistrant les plus importants volumes, prenons Raydium et Orca, tous deux présents sur la blockchain Solana. Ils enregistrent respectivement une hausse de 40 % et de 8 % de leurs volumes sur les 7 derniers jours. Cette hausse pourrait partiellement être expliquée par le fort attrait des investisseurs dans les memecoins.

De plus, un memecoin a récemment beaucoup fait parler de lui. Il s'agit du Goatseus Maximus (GOAT), un token s'inspirant d'un meme des années 2000. Sa particularité le rendant hors du commun, c'est qu'une intelligence artificielle (IA) nommée Terminal of Truth (ToT) est à l'origine de sa hype.

Les internautes se sont ensuite emparés de l'histoire et ont investi massivement dans ce memecoin. À l'écriture de ces lignes, le token GOAT vient de faire son entrée dans le top 100 des cryptos les plus capitalisées sur Coingecko avec près de 800 millions de dollars de capitalisation boursière.

Au cours des dernières 24 heures, le token GOAT a enregistré près de 432 millions de dollars de volume. À titre de comparaison, le SHIBA, qui est pourtant la 15e crypto la plus capitalisée du marché crypto, n'a enregistré que 419 millions de dollars de volume sur la même période. Toujours selon les données de Coingecko, plus de 50 % des volumes sur ce memecoin transiteraient actuellement sur les DEX Raydium et Orca.

Il convient de souligner que le memecoin GOAT a été lancé sur la blockchain Solana, via le launcher Pump.fun. Ainsi, le memecoin GOAT ne serais pas étranger aux importants volumes s'échangeant sur les DEX de Solana.

Sur le graphique ci-dessous, nous retrouvons les volumes quotidiens enregistrés sur les DEX en fonction de leurs blockchains respectives.

Volumes sur les DEX par blockchain, avec Ethereum en bleu foncé et Solana en mauve

Depuis maintenant 11 journées consécutives, Solana dépasse largement Ethereum dans cette même métrique, ce qui prouve un réel engouement pour cette blockchain.

Bien que la blockchain Ethereum soit historiquement la plus populaire pour les échanges sur les DEX, notamment avec son protocole phare Uniswap, Solana est actuellement en train d'effectuer un rattrapage spectaculaire en termes de volumes sur ses différents protocoles.

Pourtant, il semble que cette importante activité sur Solana soit davantage liée à la spéculation autour des memecoins qu'à une activité organique pérenne.

