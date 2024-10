Bientôt un token pour Pump.fun – Le launcher voit grand

Un token lancé sur le lanceur de tokens. Les équipes de Pump.fun ont confirmé que le protocole disposerait bientôt de sa propre cryptomonnaie, lors d’un X Space qui a eu lieu ce week-end. On ne sait cependant pas encore à quelle date cela sera le cas. Un des buts est de récompenser les « early adopters », selon Pump.fun :

Le X Space des équipes de Pump.fun était surtout l’occasion d’annoncer « Pump Advanced », un terminal de trading proposé aux utilisateurs réguliers de la plateforme. Il inclut des graphiques, des statistiques diverses sur les tokens lancés, ainsi que d’autres informations censées aider les utilisateurs de Pump.fun à faire leurs choix.

introducing pump advanced: the FASTEST trading terminal

OPTIMIZED: mini charts, top holder stats, social activity & more all in one view

CHEAP: 0% fees for the first ~1mo

SECURE: login via email using Privy to create a non-custodial wallet

it’s time to dominate the trenches. pic.twitter.com/YMzIqqPPRN

— pump.fun (@pumpdotfun) October 19, 2024