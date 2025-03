Solana débarque sur le plus grand marché de futures au monde — Ce que vous devez savoir

Lundi, le trading de contrats futures sur Solana (SOL) a officiellement été lancé au Chicago Mercantile Exchange (CME). Cette nouveauté témoigne ainsi d’une démocratisation de cette cryptomonnaie dans le monde de la finance traditionnelle.

Les contrats futures sur Solana (SOL) débarquent au Chicago Mercantile Exchange (CME)

À la fin du mois de février, le Chicago Mercantile Exchange (CME) a dévoilé son intention d’ouvrir le trading de produits dérivés sur Solana (SOL), sous réserve d’une approbation réglementaire.

C’est désormais chose faite, et depuis lundi, il est possible de trader des contrats futures sur le SOL, et ce, à travers 2 formules. Le premier contrat est d’une taille de 25 SOL, tandis que le second est plus important, représentant l’équivalent de 500 SOL.

Alors que Coinbase avait déjà ouvert la voie au trading de futures réglementé sur l’actif le 18 février dernier, c’est un tournant majeur pour Solana, qui s’offre à présent la plus grande bourse spécialisée dans cette catégorie au monde.

💡 Quels sont les meilleurs sites pour acheter du SOL de Solana ?

Lors de l’annonce initiale, Giovanni Vicioso, le responsable mondial des produits crypto de CME Group avait détaillé les raisons de ce choix :

Avec le lancement de nos nouveaux contrats à terme SOL, nous répondons à la demande croissante de nos clients pour un éventail plus large de produits réglementés afin de gérer le risque de prix des cryptomonnaies. Alors que Solana continue de s’imposer comme la plateforme de référence pour les développeurs et les investisseurs, ces nouveaux contrats à terme constitueront un outil performant en termes de capital pour soutenir leurs stratégies d’investissement et de couverture.

Tandis que plusieurs gestionnaires d’actifs sont actuellement en course pour déployer les premiers ETF spot sur le SOL, il s’agit là d’une étape intermédiaire non négligeable pour cette cryptomonnaie, qui parvient petit à petit à se faire une place dans le monde de la finance traditionnelle.

👉 Dans l’actualité également — L’avenir des memecoins se jouera-t-il sur Bitcoin (BTC) ? Un concurrent de Pump.fun réalise sa levée de fonds

Malgré la nouveauté, le prix du SOL n’a pas particulièrement réagi. Lors de l’écriture de ces lignes, son cours est de 125 dollars l’unité, en baisse de 2,7 % sur les 24 dernières heures. Lors de la première journée de trading, les données de CME Group indiquent que 194 contrats ont été négociés.

Acheter facilement la crypto SOL avec eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Source : CME Group

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital