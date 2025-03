L’avenir des memecoins se jouera-t-il sur Bitcoin (BTC) ? Un concurrent de Pump.fun réalise sa levée de fonds

Si les memecoins ont un peu moins la cote depuis quelque temps, ils ont malgré tout connu un certain âge d’or ces derniers mois, notamment avec l’explosion de popularité de Pump.fun, une plateforme dédiée aux lancements de tokens sur Solana (SOL).

Avec un modèle similaire transposé à Bitcoin (BTC), la plateforme ODIN•FUN pourrait à son tour tirer son épingle du jeu. Lancée en version bêta privée en janvier dernier, cet exchange décentralisé de memecoins a ensuite ouvert ses portes au public le 3 février.

Aperçu du DEX d’ODIN•FUN

Tandis que le DEX aurait dépassé le cap des 50 000 utilisateurs, une levée de fonds a été menée la semaine dernière par Taproot Wizards, une collection de « NFT Bitcoin » basée sur les inscriptions Ordinals. Si le montant de ce tour de table n’a pas été dévoilé, Bob Bodily, le cofondateur d’ODIN•FUN, a fait part de son enthousiasme :

Je suis heureux d’annoncer que Taproot Wizards mène un tour d’investissement stratégique dans ODIN•FUN ! […] L’arrivée de Taproot Wizards accélère notre vision chez ODIN•FUN de devenir le plus grand DEX Bitcoin au monde.

De son côté, Udi Wertheimer, le cofondateur de Taproot Wizards, est revenu plus en détail sur les motivations de cette levée de fonds auprès de nos confrères de The Block, sans pour autant aborder les montants en jeu :

C’est le seul investissement que nous avons réalisé dans une autre startup et, de manière générale, je ne m’attends pas à d’autres annonces de ce type de notre part. Il s’agit d’un cas stratégique particulier, car nous pensons qu’ODIN•FUN est l’une des applications les plus prometteuses de l’écosystème Bitcoin actuel, et le développement de cet écosystème est un objectif important pour nous.