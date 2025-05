Le XRP de Ripple débarque sur le plus grand marché de contrats futures au monde

Le mois dernier, le CME Group a fait part de sa volonté de développer sa gamme de produits dérivés sur les cryptomonnaies, avec l’annonce de contrats futures sur le XRP de Ripple, après le lancement de contrats sur le BTC, l’ETH, et plus récemment, le SOL. La date de lancement était alors fixée au 19 mai, sous réserve d’une approbation réglementaire.

Lundi, cette nouveauté s’est donc concrétisée, avec le lancement de 2 contrats distincts :

Tandis que la première journée de cotation a été marquée par un volume de 150 contrats, Giovanni Vicioso, le responsable mondial des produits crypto du CME Group, a manifesté son optimisme vis-à-vis du XRP :

Outre ces contrats futures, qui permettent au XRP de poser un pied sur les marchés boursiers de la finance traditionnelle, notons en parallèle que les ETF spot sont toujours en attente d’approbation. Maintenant que le conflit entre Ripple et la Securities and Exchange Commission (SEC) est réglé, la voie semble libre, bien que l’agence fédérale dispose encore de plusieurs échéances pour se prononcer.

Le mois dernier, Eric Balchunas, analyste sur les ETF pour Bloomberg, a partagé un calendrier pour un total de 72 ETF liés à divers altcoins :

There are now 72 crypto-related ETFs sitting with the SEC awaiting approval to list or list options. Everything from XRP, Litecoin and Solana to Penguins, Doge and 2x Melania and everything in between. Gonna be a wild year. Great roundup from @JSeyff pic.twitter.com/IHTqqxeH35

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) April 21, 2025