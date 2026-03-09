Les futures crypto régulés débarquent chez Coinbase : 26 pays européens désormais couverts

Ce lundi 9 mars 2026, Coinbase a commencé à déployer le trading de contrats à terme sur cryptomonnaies auprès de ses utilisateurs européens via Coinbase Advanced, faisant suite à Kraken qui l'avait fait en mai 2025. La plateforme propose ces produits dérivés dans 26 pays, dont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, avec un effet de levier jusqu'à x10, à travers une entité réglementée sous le régime MiFID.

Les cryptos jusqu'à x10 de levier sur Coinbase ?

Jusqu'ici, un trader européen cherchant à accéder à des contrats à terme sur cryptomonnaies régulés ne disposait que de peu d'options. Kraken avait ouvert la voie en mai 2025 en lançant sa propre offre MiFID (le cadre réglementaire européen pour les services d'investissement) en Europe, quand Binance allait dans le sens inverse en restreignant progressivement ses dérivés sur le continent depuis 2022. Coinbase vient d'emboîter le pas à Kraken ce lundi 9 mars.

Ce lundi 9 mars, Coinbase a annoncé avoir commencé à déployer le trading de contrats à terme sur les cryptos dans 26 pays européens, via Coinbase Advanced. Ces produits permettent de spéculer sur la hausse ou la baisse d'un actif sans l'acheter directement, souvent avec un effet de levier (ce qui multiplie les gains ou les pertes, en engageant moins de capital que la position réelle).

L'effet de levier en question peut monter jusqu'à x10 sur les contrats sur le Bitcoin et l'Ether, et jusqu'à x4 ou 5 sur les autres, avec des frais à partir de 0,02% par contrat.

Coinbase proposait déjà ces instruments aux États-Unis depuis 2022 via sa filiale régulée par la CFTC, le gendarme américain des marchés dérivés, mais le marché européen, lui, en était privé. Si Coinbase a pu changer cela, c'est grâce à Coinbase Financial Services Europe Ltd., une entité agréée par la CySEC sous le cadre MiFID (la réglementation européenne des services d'investissement) qui lui permet d'opérer dans l'ensemble de l'Espace économique européen. Donc sans avoir à négocier une autorisation pays par pays.

Pour y accéder, les utilisateurs doivent se rendre dans l'onglet « Dérivés » de Coinbase Advanced, compléter une vérification d'identité et répondre à un questionnaire sur leur expérience de trading si ce n'est pas déjà fait ; puis enfin, ils pourront alimenter leur compte en euros ou en USDC pour commencer à trader des futures.

Depuis l'entrée en vigueur de MiCA le 30 décembre 2024, les plateformes crypto opérant en Europe sans agrément se retrouvent sous pression : Bybit a quitté la France dès août 2024, et Binance a progressivement restreint ses futures sur le continent depuis 2022. Kraken avait saisi cette opportunité en mai 2025 en devenant la première grande plateforme à lancer une offre de futures régulés sous licence MiFID en Europe. Coinbase emboîte le pas ce lundi.

Coinbase ne cache pas ses plans. Ces derniers mois, Coinbase a lancé le trading d'actions pour ses utilisateurs américains, ouvert des marchés de prédiction via un partenariat avec Kalshi, et dévoilé une feuille de route de tokenisation baptisée Coinbase Tokenize. La direction devient claire : devenir une plateforme capable de tout trader au même endroit.

