L'écosystème de Solana sera-t-il bientôt doté de layer 2 ? C'est une possibilité

Après avoir été reconnue comme une blockchain performante du point de vue de sa scalabilité, Solana serait en passe d'accueillir des layer 2 au sein de son écosystème. Cette appellation ne fait pourtant pas l'unanimité dans la communauté Solana. Que savons-nous à ce sujet ?

Le schéma d'Ethereum se répète-t-il sur Solana ?

De potentiels layer 2 sous le nom de « Network Extension » seraient sur le point de faire leur apparition sur Solana.

En effet, bien que la blockchain Solana bénéficie d'une notoriété en partie pour sa scalabilité en affichant un nombre de transactions par secondes (TPS) bien supérieur à la blockchain Ethereum, il semblerait que d'autres limitations techniques incitent les développeurs à construire des nouvelles solutions pour l'écosystème Solana.

Or, jusqu'à présent, la communauté Solana, fondamentalement attachée aux valeurs d'une blockchain monolithique, avait pour habitude de tourner en dérision Ethereum, notamment pour le nombre très important de layers 2 composant son écosystème.

Malheureusement, le déploiement de nombreux layer 2 sur Ethereum a conduit à une fragmentation de sa liquidité et à une baisse de l'ordre de 99 % des frais de la blockchain.

Une baisse particulièrement marquée notamment depuis la mise à jour Dencun rendue effective au mois de mars dernier, qui avait introduit le concept de proto-danksharding.

Mais, victime de son succès, Solana a attiré des projets très ambitieux. Ainsi, même avec un nombre de transactions par seconde élevé, le trafic engendré sur la blockchain a pu induire à des congestions momentanées du réseau.

De plus, certains projets ont d'autres spécificités techniques à prendre en compte, notamment ceux axés sur le gaming qui ont besoin d'un temps de réponse optimal pour favoriser une expérience utilisateur fluide.

Dès lors, l'idée d'introduire des layer 2 sur Solana est-elle vraiment farfelue ? Nous avons interrogé un membre de la Solana Foundation à ce propos :

« Le seul risque pour Solana serait que ces layer 2 se prennent pour une entité à part de la blockchain de layer 1 et entrent en "compétition" avec celle-ci, or le but est d'avoir des extensions de Solana, non pas des clones avec 1 ou 2 avantages en plus ».

Une terminologie qui a suscité le débat au sein de la communauté crypto

Depuis quelques jours, un débat sème la confusion et disperse la communauté Solana, précisément autour de la problématique posée par la personne que nous avons interrogée.

En effet, la communauté Solana, qui a par le passé tourné en dérision Ethereum avec ses nombreux layer 2, se retrouve à son tour sous le joug des railleries des partisans d'Ethereum.

En cause : la terminologie du terme « layer 2 », qui a longtemps fait l'objet de critiques de la communauté Ethereum, aurait été changé pour « Network Extensions » sur Solana, ou extension de réseau en traduction littérale française.

En d'autres termes, les layer 2 sur Solana ne seraient pas comparables à ceux d'Ethereum mais apporteraient une véritable plus value à l'écosystème Solana, d'où ce changement d'appellation.

Alors que les layer 2 d'Ethereum sont considérés comme des« parasites » par le cofondateur de Solana Anatoly Yakovenko, les « Network Extensions », eux, seraient profitables à Solana.

Joanna Zeng, la PDG d'un futur layer 2 de Solana, ou plutôt d'une Network Extension, assure que ces derniers ne « fractionneraient pas la liquidité, ni les développeurs » tout comme cela avait été le cas lors de l'apparition de nombreux layer 2 pour la blockchain Ethereum.

En réponse à ces incertitudes, la Solana Foundation nous a apporté plus de précisions sur sa position :

« Les discussions par rapport aux layer 2 ont toujours eu lieu, elles n'ont pas réellement été concrétisées car personne ne s'était techniquement penché dessus. Depuis que certains projets proposent des choses intéressantes, nous avons décidé d'appeler cela "Network Extension", pourquoi ? Parce que l'on ne répond pas à une demande ou à un problème, mais on étend le champ des possibilités avec Solana. »

Certains partisans d'Ethereum ont donc réagi de façon humoristique face à cette position de Solana, comme en témoigne ce message sur le réseau social X :

SOON, le premier layer de Solana... ou sa première « Network Extension »

Bien que la terminologie du terme autour de ces nouveautés sur Solana ait créé le débat ces derniers jours, la Solana Foundation est formelle : la terminologie adéquate est « Network Extension » pour qualifier ces équivalents de layer 2 sur Solana.

Pour aller au delà de la sémantique, nous nous sommes intéressés à un projet en développement sur le réseau Solana qui s'inscrit justement dans ce nouveau courant.

Il s'agit de SOON, un optimistic rollup qui a pour but d'utiliser plus efficacement l'espace de bloc de Solana. En quelques mots, un rollup est un layer 2 qui agrège et compacte les transactions hors de la chaîne principale (off-chain) pour la soulager et ainsi la rendre plus scalable.

Ce projet a la particularité d'avoir été financé par des particuliers, mais pas n'importe lesquels. En effet, parmi les participants à la levée de fond figurent des dirigeants de la Solana Foundation, de Solana Labs, de Coinbase Ventures, de Celestia et de Mantra, entre autres.

Liste non-exhaustive des participants à la levée de fonds de SOON

SOON s'est très largement inspirée du modèle d'Optimism, un layer 2 d'Ethereum, pour construire son rollup. À la différence près, que ce dernier est basé sur l'Ethereum Virtual Machine (EVM) alors que SOON s'appuie sur une version de la Solana Virtual Machine (SVM).

Bien que certaines caractéristiques techniques divergent entre ces 2 solutions, il est important de remarquer que la finalité recherchée est la même : une meilleure scalabilité.

Sources : Solana Foundation, Medium, X de la confondatrice de SOON

