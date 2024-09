Cryptoast devient le premier média crypto à tokeniser l'espace publicitaire avec SiBorg Ads

SiBorg Ads vient apporter un élan de fraicheur sur le marché de la monétisation avec le concept d'espace publicitaire tokenisé. Toujours en quête d'innovation, Cryptoast devient le premier média à expérimenter cette forme de publicité appuyée par le Web3.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec SiBorg (en savoir plus)

« The Million Dollar Homepage » à la sauce Web3

Le concept de SiBorg Ads rappelle « The Million Dollar Homepage », un site Web conçu en 2005 qui proposait des pixels de la page d’accueil à la vente. À l’époque, ce concept publicitaire avait rencontré un franc succès, mais la réplique de ce modèle n’avait pas été fructueuse, notamment à cause des contraintes techniques liées à la sécurité et à l’absence d’une place de marché dédiée.

SiBorg Ads reprend les grands principes du concept, mais propose un modèle décentralisé, plus générique. Effectivement, SiBorg Ads est basé sur des tokens non fongibles (NFT) et des smart contracts dédiés pour gérer la propriété ainsi que les droits de soumission et de validation liés à la visibilité offerte.

🖼️ Pour tout comprendre – Qu'est-ce qu'un NFT ?

Concrètement, SiBorg Ads permet à tout projet, qu’il s’agisse d'applications décentralisées (dApps), de médias ou de créateurs de contenus, de financer son activité en vendant la propriété d'espaces de visibilité, de manière temporaire ou permanente.

Les détenteurs de ces espaces ont ainsi l'opportunité de capitaliser sur l'audience en y intégrant leurs publicités ou en revendant ces droits. La possibilité de louer son encart figure également sur la roadmap, ouvrant la voie à des régies et agences marketing spécialisées dans l’exploitation d’espaces tokenisés.

Un alignement des intérêts entre sponsors et médias

Un nouvel alignement d'intérêts se crée entre les sponsors et les médias. Les sponsors qui possèdent des parcelles numériques ont un intérêt direct à maximiser la visibilité de ces espaces, que ce soit pour augmenter la portée de la visibilité de leurs publicités ou pour les revendre à un prix plus élevé. Cet alignement conduit à une amélioration de la qualité du sponsoring.

Les annonceurs traditionnels sont potentiellement sujets à devenir des sponsors avec SiBorg Ads, mais les communautés peuvent aussi y voir une forme de soutien financier plus attrayante que les dons. En effet, contrairement aux dons, il existe un potentiel de retour sur investissement (ROI). Des organisations autonomes décentralisées (DAO) ont ainsi manifesté un intérêt pour SiBorg Ads, voyant dans ce modèle une opportunité d'utiliser leur trésorerie pour transformer leurs dépenses en un investissement marketing.

Chez Cryptoast, nous avons à cœur d'utiliser les outils du Web3 de manière concrète. C'est pourquoi nous vous proposerons à partir du jeudi 12 septembre des encarts publicitaires à acquérir sous forme de NFT au sein de notre newsletter hebdomadaire qui arrive dans plus de 45 000 boites mails chaque semaine.

Larry Fink, le PDG de BlackRock, annonçait plus tôt cette année que tous les actifs financiers seront tokénisés à terme. Nous allons plus loin et nous pensons que tous les actifs dans le futur seront tokénisables et tokénisés.

Ainsi, Cryptoast devient le 1er média à se lancer dans la tokénisation de ses espaces publicitaires.

Faites figurer votre publicité aux côtés des annonceurs de la newsletter Cryptoast

D'ici quelques jours, nous vous donnerons tous les outils et les informations pour embarquer avec nous dans cette nouvelle forme de médiatisation rendue possible grâce au Web3. Que vous soyez une entreprise, un particulier ou que vous souhaitiez simplement mettre un projet en avant, nous vous offrirons bientôt la possibilité de mettre en avant ce qui vous tient à cœur dans notre newsletter de manière novatrice.

La diffusion des espaces publicitaires tokénisés débutera le mardi 17 septembre.

📬 Soyez informé du début de la vente de ces nouveaux encarts publicitaires

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Quels sont les avantages offerts par SiBorg Ads ?

SiBorg Ads utilise des technologies relatives aux blockchains pour apporter un cas d’usage concret et disruptif au sein du secteur de la publicité. Voici quelques-uns des avantages offerts par SiBorg Ads :

Suppression des intermédiaires : Les smart contracts facilitent les transactions directes entre le créateur de l'offre de visibilité et les sponsors, réduisant ainsi les coûts et les complications liées aux intermédiaires.

: Les smart contracts facilitent les transactions directes entre le créateur de l'offre de visibilité et les sponsors, réduisant ainsi les coûts et les complications liées aux intermédiaires. Processus simplifiés et interopérables : Lorsqu'un sponsor acquiert un NFT associé à un encart publicitaire, il détient un certificat numérique irréfutable attestant de son droit exclusif sur cet espace. Détenir la propriété d’un espace donne le droit exclusif de soumettre une publicité grâce à la sécurité offerte par le standard ERC-721 des NFT. Cependant, celle-ci doit ensuite être validée par le créateur de l’offre, permettant ainsi un contrôle total sur les annonces diffusées, éliminant les scams et préservant la réputation de la plateforme ;

: Lorsqu'un sponsor acquiert un NFT associé à un encart publicitaire, il détient un certificat numérique irréfutable attestant de son droit exclusif sur cet espace. Détenir la propriété d’un espace donne le droit exclusif de soumettre une publicité grâce à la sécurité offerte par le standard ERC-721 des NFT. Cependant, celle-ci doit ensuite être validée par le créateur de l’offre, permettant ainsi un contrôle total sur les annonces diffusées, éliminant les scams et préservant la réputation de la plateforme ; Authenticité et traçabilité : L’activité autour des encarts (montants dépensés, validité des publicités, etc.) est publiquement consultable puisque que chaque opération est enregistrée sur la blockchain Base, garantissant ainsi une transparence totale auprès de l’audience ;

: L’activité autour des encarts (montants dépensés, validité des publicités, etc.) est publiquement consultable puisque que chaque opération est enregistrée sur la blockchain Base, garantissant ainsi une transparence totale auprès de l’audience ; Mesure d’audience : Les campagnes publicitaires s’articulent autour d’une mesure d’audience centralisée et les régies sont parfois juges et parties. Avec SiBorg Ads, le prix des espaces tokenisés dépend des forces du marché, tout comme le cours d’une action ou d’une cryptomonnaie ;

: Les campagnes publicitaires s’articulent autour d’une mesure d’audience centralisée et les régies sont parfois juges et parties. Avec SiBorg Ads, le prix des espaces tokenisés dépend des forces du marché, tout comme le cours d’une action ou d’une cryptomonnaie ; Financement de nouveaux entrants : SiBorg Ads permet aux médias et aux DApps de générer du CA avec des sponsors qui misent sur le succès futur des interfaces offrant la visibilité. Une spéculation saine autour des espaces tokénisés peut se développer, en fonction de l'écart entre la visibilité actuelle et celle potentielle. SiBorg Ads propose ainsi un nouveau modèle de sponsoring, avec des paiements anticipés et des royalties sur les transactions effectuées sur le marché secondaire.

🔔 Je souhaite être notifié lors de la vente des espaces tokénisés

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.