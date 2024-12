Base, le Layer 2 propulsé par Coinbase, préfère attendre avant de lancer sa cryptomonnaie native

Base, le layer 2 basé sur Ethereum et développé par Coinbase, n'a pas l'intention pour l'heure d'associer une cryptomonnaie native à son réseau, et ce malgré son adoption rapide et l'augmentation croissante de son nombre d'utilisateurs.

C'est ce qu'a affirmé Jesse Pollak, l'un des développeurs de la blockchain sur X. « Il n'existe aucun projet autour de la création d'un token natif pour le réseau Base. Nous nous concentrons sur son développement et nous voulons résoudre les problèmes qui permettront aux utilisateurs de la blockchain de mieux l'exploiter, » a-t-il expliqué.

and finally: there are no plans for a @base network token.

we are focused on building. and we want to solve real problems that let you build better. and I want your feedback on what we can be doing better.

— jesse.base.eth (@jessepollak) November 30, 2024