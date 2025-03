« Ils n’ont pas reçu le message » — Le directeur juridique de Coinbase tacle à nouveau cette autorité bancaire

Dans un thread X, le directeur juridique de Coinbase accuse la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de faire de la rétention d'informations vis-à-vis des pressions exercées sur les banques. Analysons ce litige de plus près.

Paul Grewal, de Coinbase, s’en prend une nouvelle fois à la FDIC

En juin 2024, Coinbase a déposé plainte contre la Securities and Exchange Commission (SEC) et l’autre contre la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), car ces agences n’avaient pas accédé aux requêtes de l’exchange en matière de demande FIOA.

Pour un bref rappel, une demande FIOA, pour « Freedom of Information Act », donne le droit à de demander à consulter certains documents d’une agence gouvernementale, dans une démarche de transparence. Dans les mois qui ont suivi ladite plainte, nous avons donc découvert que la FDIC avait délibérément fait pression sur certaines banques, dans le but de les dissuader d’engager des activités dans le secteur des cryptomonnaies.

Après plusieurs révélations, Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, accuse de nouveau l’autorité gouvernementale de faire de la rétention d’information. Il estime dès lors que la FDIC n’a « pas reçu le message », en allant à l’encontre de la transparence exigée après la fin de la fameuse opération « opération Chokepoint 2.0 ».

Ainsi, l'intéressé met en avant une déclaration de la FDIC devant le tribunal, selon laquelle elle se serait assurée qu'aucun document compromettant n'avait été détruit. Toutefois, l'agence se serait montrée évasive lorsque Coinbase a demandé des précisions sur la manière dont ces vérifications ont été faites :

L'une de nos demandes concerne la déclaration de la FDIC lors d'une audience devant le tribunal selon laquelle l'agence avait fait preuve de « diligence raisonnable » pour s'assurer qu'aucun document n'avait été détruit. Nous avons demandé à la FDIC de décrire en quoi consistait cette « diligence raisonnable ». Mais la FDIC a refusé à plusieurs reprises de le faire et s'offusque maintenant de la demande d'expliquer le fondement de son affirmation devant le tribunal.

Malgré les révélations témoignant clairement des pressions exercées par la FDIC, cette dernière n'aurait « produit que des extraits de quelques documents qui n’ont que peu ou rien à voir avec les politiques ou pratiques FOIA ».

Tandis que les nouvelles interprétations juridiques de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) facilitent le parcours des banques qui souhaitent s'engager dans l'écosystème crypto, les batailles juridiques d'acteurs comme Coinbase pourraient en dévoiler plus sur les moyens de dissuasion qui ont été utilisés sous le mandat de Joe Biden.

Source : X

