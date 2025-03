Coinbase change les règles du jeu sur le trading de cryptomonnaies aux États-Unis

Coinbase, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, vient d'annoncer le lancement imminent d'un service de trading de contrats à terme (futures) sur Bitcoin et Ethereum fonctionnant en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une avancée majeure pour les investisseurs américains, qui, jusqu'à présent, étaient limités par des horaires de marché fixes et des contrats à expiration.