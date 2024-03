Qu’est-ce que l'OP Stack et la Superchain d'Optimism ?

La couche de développement standardisée OP Stack élaborée en partenariat avec les équipes de Base, le layer 2 du géant Coinbase, constitue la brique technologique principale de l’écosystème de la blockchain Optimism. Depuis, plusieurs dizaines de projets s’appuient sur cette nouvelle infrastructure pour construire une galaxie de blockchains interconnectées appelée Superchain. Découverte.

OP Stack, le coeur de la Superchain d’Optimism

Avant d'aborder le sujet de l’OP Stack, rappelons qu’Optimism est une solution de mise à l'échelle pour la blockchain Ethereum ayant pour but de réduire considérablement le coût des transactions tout en augmentant drastiquement la vitesse de ces dernières. Optimism est donc un layer 2 qui se base sur la technologie des rollups et qui ouvre la voie à une adoption à grande échelle de la blockchain Ethereum.

L’OP Stack est un ensemble d’outils de développement standardisés, partagés et open sources créés et maintenus par les équipes d’Optimism. Tous ces composants forment le cœur de ce qu'est l’écosystème Optimism et permettent la création simple et rapide d’OP Chains, des blockchains basées sur la technologie du layer 2 Optimism et qui partagent ses caractéristiques.

Les équipes du projet présentent ce framework comme un bien commun à la fois pour Ethereum, mais aussi pour l’ensemble de l’écosystème crypto.

💡 Tout savoir sur Optimism, le layer 2 à la base des optimistic rollups

L’OP Stack propose 6 modules distincts permettant à chaque projet de personnaliser au maximum son réseau. L’objectif n’est pas de reproduire indéfiniment Optimism, mais justement d’expérimenter à partir de ce cadre de développement. Parmi ces modules, on retrouve :

La couche de gouvernance, qui fait référence à l'ensemble des outils et des processus utilisés pour gérer le système, les mises à jour et les décisions en lien avec le protocole ;

La couche de règlement agit un peu comme un pont d'information entre les OP Chains et d'autres blockchains externes ;

La couche d'exécution définit et stocke l'état du système, un peu comme un disque dur géant, et gère les modifications de cet état en fonction des données reçues ;

La couche de dérivation agit comme un traducteur. Elle reçoit des données brutes, les traduit et les transforme en instructions compréhensibles par la couche d'exécution ;

La couche de séquençage de l'OP Stack collecte les transactions des utilisateurs et les envois vers la couche de disponibilité des données où elles sont stockées de manière sécurisée ;

La couche de disponibilité, c'est là où sont archivées toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du système.

La plus grosse implémentation se trouve sur Base, le layer 2 de Coinbase. L’exchange américain a collaboré avec les équipes d’Optimism pour mettre au point ce nouveau produit et en a fait le fer de lance de son propre écosystème.

Voici ce que déclarait Jesse Pollak, fondateur de Base et chef des protocoles chez Coinbase :

« Nous avons choisi de construire Base sur l’OP Stack en raison de l'alignement d'Optimism avec les valeurs d'Ethereum de décentralisation et d'unification de toutes les architectures de rollup ».

Cet ensemble d’OP Chains en train de se construire sur l’OP Stack constitue le matériau de base de la Superchain, l’écosystème global que souhaitent mettre en place les équipes d’Optimism.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Qu’est-ce que la Superchain d’Optimism ?

La Superchain d’Optimism est la consécration de ce que deviendra ce nouvel écosystème. Il s’agit d’un ensemble de blockchains qui partagent toutes la même couche d'interconnexion, de gouvernance, de mise à niveau et de communication, le tout construit au-dessus de l'OP Stack. Si les OP Chains sont des briques, alors l’OP Stack est le ciment et la Superchain est la maison.

Le mot d’ordre de la Superchain, c’est l’unification. Dans cette optique, Optimism est en train de fusionner l’OP Mainnet avec une galaxie d’autres blockchains pour créer un seul écosystème unifié.

En plus d’Optimism et Base, cet environnement compte actuellement 35 OP chains pour un total de plus de 800 applications du Web3 telles que Velodrome et Aerodrome, 2 exchanges décentralisés (DEX) construits respectivement sur Optimism et Base. Ces projets reprennent sensiblement le même modèle que Curve Finance et cumulent à l’heure actuelle un peu plus de 400 millions de dollars de valeur totale verrouillée (TVL).

Worldcoin, le projet d’identité numérique décentralisée porté par Sam Altman, le PDG d’OpenAI (l’entreprise derrière ChatGPT), a également choisi de rejoindre la Superchain pour se développer.

De même, la marketplace de tokens non fongibles (NFT) Zora, éminemment tournée vers la SocialFi, a lancé son propre layer 2 en s’appuyant sur l’OP Stack. Leur idée est d’allier réseaux sociaux et finance décentralisée par le biais des NFT, le tout optimisé par le standard open source d’Optimism.

👉 Retrouvez notre top 7 des airdrops crypto à ne pas louper

Le processus de création de cette galaxie de blockchains et d'applications va prendre du temps puisqu’il s’agit en quelque sorte d’un contrat social où tout le monde doit se mettre d’accord. Si les équipes d’Optimism arrivent à leurs fins, on pourrait voir apparaître sous nos yeux le premier écosystème combinant plusieurs blockchains de seconde couche sur Ethereum.

Les avantages de ce nouveau standard open source

L’OP Stack se positionne comme une norme collective permettant d'éviter de reconstruire les mêmes choses plusieurs fois de suite en fournissant une base commune pour le développement des blockchains et des applications décentralisées qui décident de l’utiliser.

Cela est très avantageux pour les développeurs qui pourront avoir plus de temps pour se concentrer sur d’autres points plus importants, comme les fonctionnalités et les cas d’usage de leurs applications, par exemple.

La nature open source de ce nouveau standard va aider les développeurs de projets Web3 à créer des layer 2 et des protocoles sans avoir à repartir de zéro, ce qui encourage grandement l’innovation.

De plus, cela permet une collaboration simplifiée entre les différents projets ainsi qu’une extensibilité vraiment intéressante. Les équipes d’un projet particulier peuvent par exemple reprendre et modifier à leur sauce des fonctionnalités créées par d’autres équipes. Cela permet de mettre en place un environnement collaboratif vraiment dynamique. Dans cette perspective, l’aspect modulaire de l’OP Stack est vraiment un avantage considérable pour le développement de nouveaux projets Web3.

La Superchain va grandement jouer sur les frais de transaction et sur les systèmes d’incitations, puisqu’en connectant tout ce petit monde dans un seul et même écosystème,les frictions sont drastiquement réduites. Tout cela pourrait permettre d’exploiter pleinement la puissance d’Optimism tout en étant en parfaite symbiose avec la feuille de route d’Ethereum qui est éminemment tournée vers l’utilisation des rollups pour sa l’amélioration de sa scalabilité

Optimism est en train de construire les fondations de tout un écosystème de layer 2 basé sur Ethereum. Premier optimistic rollup sur le marché, bon nombre de concurrents ont depuis vu le jour et tous ont des approches différentes.

Celle d’Optimism est ambitieuse et novatrice, le futur nous dira si cet écosystème unifié trouve sa place dans le cœur des utilisateurs du Web3.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Source : Optimism

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.