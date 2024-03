Airdrop Zora : comment optimiser vos chances d’éligibilité ?

Zora est une marketplace de tokens non fongibles (NFT) qui se démarque de la concurrence grâce à son aspect social. En plus de ses incentives pour les créateurs, la plateforme a lancé sa propre blockchain de layer 2 en juin 2023. Comment tenter d’être éligible à un éventuel airdrop de Zora ?

Zora, qu’est-ce que c’est ?

Compatible avec l’Ethereum Virtual Machine (EVM), la plateforme de tokens non fongibles (NFT) Zora est spécifiquement conçue pour diffuser et valoriser des médias tels que des photos, des GIF ou des vidéos sur la blockchain.

À la différence des autres layer 2 axées principalement sur la finance décentralisée (DeFi), Zora met vraiment l’accent sur les NFTs. Le réseau bénéficie de la sécurité d’e la blockchain Ethereum, et est optimisé par l’OP Stack, un ensemble de solutions informatiques développées par une autre L2 : Optimism.

Zora dispose de plusieurs avantages, comme un nouveau modèle de partage des revenus et des temps de transaction très rapides. Récemment mis à jour, le modèle de partage des revenus propose une redevance fixe pour le mint de chaque NFT, partagée ensuite entre les créateurs et la plateforme, stimulant ainsi la création et la diffusion de projets via Zora.

Zora : la plateforme de NFT avec son propre layer 2

Bien que Zora n’ait pas encore annoncé d’airdrop, il est possible que la plateforme de NFT lance son propre jeton natif à l’avenir. Voici comment vous préparer pour un éventuel airdrop de Zora.

Ajouter et configurer le réseau Zora

Vous devrez disposer d’un wallet pour pouvoir interagir avec Zora. Parmi les portefeuilles les plus connus de l’écosystème, on retrouve Rabby Wallet et MetaMask.

Si vous utilisez Rabby, le réseau sera déjà automatiquement configuré. Si vous utilisez MetaMask, il sera alors nécessaire d’ajouter manuellement le réseau Zora à votre portefeuille :

Rendez-vous sur Chainlist ;

Sélectionnez « Add to Metamask » à côté de Zora Network dans les résultats de la recherche ;

Confirmez la transaction depuis votre wallet afin de finaliser la configuration du réseau Zora.

Bridger des fonds vers le réseau Zora

Transférez de l’Ether (ETH) vers le réseau Zora en utilisant son bridge, disponible depuis le tableau de bord dédié.

Une fois sur la page, connectez votre portefeuille, spécifiez le montant d’ETH que vous souhaitez transférer vers le réseau Zora, puis appuyez sur le bouton « Bridge ». Confirmez ensuite la transaction depuis votre wallet (il faudra payer quelques frais de gaz pour valider l'opération).

Créer des NFT

Pour créer un NFT sur Zora, suivez ces étapes :

Accédez à la Marketplace en cliquant sur ce lien, puis cliquez sur l’onglet « Create » situé en bas à gauche. Si c’est votre première utilisation de Zora, commencez par créer un profil en cliquant sur « Complete profile ». Renseignez ensuite votre adresse e-mail et le code de confirmation.

Une fois votre profil créé, retournez sur « Create » et renseignez les informations pour votre NFT/collection en cliquant sur « Create Collection ». Vous pourrez ensuite ajouter d’autres NFT à cette même collection.

Pour créer votre collection, indiquez un nom, une description et importez une image (jusqu’à 25 images). Pour le réseau de déploiement, vous pouvez choisir « Advanced Options » et sélectionner le réseau de votre choix, mais il est recommandé de laisser l’option par défaut (Zora) pour optimiser vos chances pour un éventuel airdrop.

Cliquez sur « Save », puis « Create » pour finaliser la création de votre NFT. Signez la transaction depuis votre wallet, et vos NFT apparaîtront sur votre profil Zora.

Mint des NFT sur Zora

Pour favoriser vos chances de recevoir un airdrop, vous devez mint un maximum de NFT sur Zora. Ces NFT sont gratuits, mais vous devrez payer les frais de transaction.

Tâchez de privilégier les NFT issus de collaborations avec d’autres projets dans les cas où ces derniers prendraient ces interactions en compte pour d’éventuels airdrops. Voici quelques exemples : Uni Zorb (Zora x Uniswap), Rainbow Smol (Zora x Rainbow Wallet), Arb Zorb (Zora x Arbitrum) et us + our imagination (Zora).

Rappelons que Zora n’a pas encore annoncé de token ou d’airdrop. Par conséquent, il est possible que toute interaction avec Zora ne vous apporte aucun bénéfice concret, à l’exception d’une exposition aux NFT appartenant à d’autres projets cryptos (qui, eux, pourraient réaliser des airdrops à leurs détenteurs).

Toutefois, dans le cas où la plateforme réaliserait bel et bien une distribution de tokens, ces quelques interactions vous permettent de maximiser vos chances d’éligibilité à un airdrop de Zora.

