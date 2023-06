Comment acheter l'action Amazon (AMZN) ? Guide pas à pas 2023

Vous envisagez d'investir dans des actions Amazon, mais vous êtes incertain sur la procédure à suivre ? Pour obtenir des actions AMZN, il est nécessaire de passer par une plateforme dédiée à l'investissement dans ces actifs. Nous vous proposons notre guide détaillé pour acquérir des actions Amazon de manière simple et rapide.

Où acheter des actions Amazon (AMZN) ?

Vous envisagez d'investir dans les actions Amazon, mais ne savez pas par où commencer ? Pour acquérir des actions Amazon, il est nécessaire de passer par une plateforme spécialisée dans la transaction de titres financiers.

Il y a plusieurs courtiers ou brokers qui offrent la possibilité d'acheter des actions AMZN. Voici notre sélection :

Facile à utiliser, sécurisée et surtout réglementée en France, la plateforme eToro est recommandée pour les novices et saura répondre à toutes vos exigences pour l'achat d'actions Amazon.

Pour obtenir des actions AMZN via eToro, il vous suffit de créer un compte sur la plateforme, de déposer des fonds et d'acheter le nombre d'actions Amazon que vous désirez.

Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 76% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. ( Votre capital est à risque. D'autres frais s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez etoro.com/trading/feesLes CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perdre de l’argent rapidement en raison de l’effet de levier. 76% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent en négociant des CFD avec ce fournisseur. Vous devez savoir si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de perdre votre argent. ( en savoir plus

La plateforme eToro, précurseur dans le domaine du trading en ligne, a vu le jour en 2007. Elle offre la possibilité d'investir dans une vaste gamme d'actifs financiers, y compris les actions, les ETF, le Forex, les matières premières et même les cryptomonnaies.

Les services de courtage d'eToro sont dispensés par eToro Europe, une entreprise enregistrée à Chypre. Cela lui confère la capacité de proposer des services liés aux cryptomonnaies en totale adéquation avec la réglementation en vigueur pour les résidents français.

eToro est surtout reconnue pour sa fonctionnalité de copy trading, qui offre la possibilité à quiconque de copier les transactions d'autres utilisateurs. Bien que cette fonctionnalité puisse être intéressante pour les novices, il est toujours conseillé de prendre ses propres décisions en matière de gestion de son portefeuille. Cette plateforme conviviale est idéale pour les débutants et ceux qui souhaitent diversifier leurs placements.

L'achat d'actions AMZN via eToro est assez simple :

Ouvrir un compte sur la plateforme ; Déposer des euros sur son compte ; Acquérir des actions AMZN en quelques clics.

Si vous envisagez d'utiliser eToro pour débuter en investissement, découvrez en profondeur comment ouvrir un compte sur la plateforme et comment acquérir aisément des actions AMZN.

Comment ouvrir un compte sur eToro ?

Pour ouvrir un compte chez le courtier eToro, cliquez sur le bouton ci-dessous (lien d'affiliation). Ensuite, une fois sur la page d'accueil d'eToro, cliquez sur le bouton « Commencer à investir » situé en bas à gauche :

Une fois arrivé sur la page d'inscription d'eToro, vous pouvez vous inscrire en utilisant votre compte Facebook ou Google (Gmail). Vous pouvez aussi choisir une inscription plus traditionnelle en entrant votre nom d'utilisateur, votre adresse e-mail et un mot de passe robuste.

Pour finaliser votre inscription sur la plateforme eToro et obtenir la possibilité d'acheter des actions Amazon, vous devez maintenant fournir des informations supplémentaires sur votre identité : présenter une pièce d'identité, faire vérifier un numéro de téléphone, répondre à un questionnaire rapide. eToro est en conformité avec les lois françaises, il s'agit donc d'une étape obligatoire.

🤔 Besoin d'instructions plus détaillées ? Voici notre guide complet pour ouvrir un compte sur eToro

Comment créditer votre compte eToro pour acheter des actions Amazon ?

Maintenant que votre compte eToro est opérationnel, vous devez y déposer des euros pour acheter des actions Amazon. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Dépôt de fonds » situé en bas à gauche du tableau de bord principal de la plateforme :

Avant de continuer, sachez que votre compte eToro affichera des dollars américains, et que toutes les transactions se font avec cette monnaie. Ne vous inquiétez pas, vos euros seront automatiquement convertis en dollars américains.

Pour alimenter votre compte eToro, vous avez deux options : le transfert bancaire ou le paiement par carte bancaire. Pour vous aider à choisir, voici les spécificités de chaque méthode de paiement sur eToro :

Carte Bancaire Virement bancaire Montant minimum (1er dépôt) 100 $ 500 $ Taux de change Moins avantageux Plus avantageux Exécution Instantanée De 4 à 7 jours ouvrables

Vous avez besoin d'assistance pour ajouter des fonds à votre compte eToro ? Pour savoir comment procéder, cliquez sur la balise correspondant à votre méthode de paiement :

Comment effectuer un dépôt à l'aide d'une carte bancaire ? Si vous souhaitez ajouter des fonds à votre compte eToro en utilisant une carte de crédit/débit, voici les étapes à suivre : Choisissez l'option « Carte de crédit » dans le menu déroulant ; Saisissez le numéro de votre carte de crédit/débit dans le champ désigné ; Entrez la date d'expiration de votre carte ; Inscrivez le code CVC à trois chiffres qui se trouve à l'arrière de votre carte. Après avoir entré ces informations, votre compte eToro sera crédité dans quelques minutes. La transaction sera enregistrée sous le nom « eToro (Europe) Ltd. » dans l'application de votre banque.

Comment faire un dépôt via un virement bancaire ? Si vous souhaitez effectuer un dépôt sur votre compte eToro par virement bancaire, voici les étapes à suivre : Choisissez « Virement bancaire » comme moyen de paiement et cliquez sur « Continuer ». Les informations de la banque partenaire d'eToro seront affichées et vous seront également envoyées par e-mail. Connectez-vous à votre banque en ligne (ou rendez-vous à votre agence bancaire) pour réaliser le transfert de fonds. Il est crucial de noter l'identifiant de transaction. Ce numéro est nécessaire pour qu'eToro puisse attribuer les fonds qu'il reçoit à votre portefeuille sur leur plateforme. Il est OBLIGATOIRE d'inclure cet identifiant lors de votre virement, généralement dans le champ intitulé « Mémo », « Message » ou « Référence de votre virement » du formulaire. Veuillez noter que les dépôts par virement bancaire sur eToro mettent habituellement de 4 à 7 jours ouvrables pour être traités.

Vous avez des euros disponibles dans votre compte eToro ? Il est désormais possible pour vous d'acquérir des actions AMZN en quelques instants seulement. Il vous suffit de taper « Amazon » ou « AMZN » dans la barre de recherche et de cliquer sur « Investissez ».

Un nouvel onglet s'ouvrira sur eToro, affichant le prix d'une action AMZN, qui est ici de 125,39 $. Vous pouvez spécifier le montant que vous souhaitez investir, par exemple 500 $, puis cliquer sur « Placer un ordre » pour obtenir des actions AMZN sur eToro ! Vous détenez maintenant un CFD d'action Amazon. Cela signifie que vous ne détenez pas réellement des actions AMZN, mais que vous suivez l'évolution du prix de l'action sur les marchés.

Si vous êtes nouveau dans le monde des cryptomonnaies, il est conseillé de ne pas utiliser un effet de levier. Conservez le paramètre x1 pour éviter les risques liés à cet outil de trading.

💡 Il est important de noter que bien que eToro affiche un montant en dollars, vous pouvez passer un ordre en utilisant vos euros sur la plateforme. Ceux-ci seront automatiquement convertis pour cette opération.

Quelle relation entretient Amazon avec les cryptomonnaies et la blockchain ?

Bien qu'Andy Jassy, qui a succédé à Jeff Bezos au poste de PDG d'Amazon, a fait savoir que la plateforme de vente en ligne « n'était probablement pas prête d'accepter les cryptomonnaies », l'entreprise se montre relativement ouverte à la technologie blockchain.

La preuve la plus irréfutable se matérialise par le lancement imminent d'une marketplace de tokens non fongibles (NFT). Cette plateforme, qui devrait voir le jour en 2023, proposera une grande variété de collections de NFT, mais aussi des biens physiques associés à des NFT. Le gaming blockchain devrait également être mis à l'honneur, pour, on suppose, établir un lien direct avec la plateforme Twitch.

En outre, la branche de cloud computing d'Amazon, Amazon Web Services (AWS), a définitivement adopté la technologie blockchain. Depuis janvier 2023, les utilisateurs d'Amazon Web Services seront en mesure de créer des nœuds de la blockchain Avalanche (AVAX) pour installer leurs solutions business, et Amazon soutient l'infrastructure et les applications décentralisées d'Avalanche. Cette coopération est conçue pour accélérer l'adoption de la blockchain par les entreprises, les institutions et les gouvernements.

Plus encore, Amazon Web Services dispose de sa propre entité dédiée à la blockchain : Amazon Managed Blockchain. Ce service entièrement facilite l'accès aux réseaux publics ou la création et la gestion de réseaux privés évolutifs à l'aide de blockchains Hyperledger Fabric et Ethereum. Par exemple, n'importe qui peut y faire héberger un nœud de la blockchain Ethereum, sans avoir à se soucier des contraintes techniques que cela incombe.

Il est évident qu'Amazon n'est pas indifférente quant aux évolutions du Web3, mais l'entreprise avance lentement. Il est donc fort probable qu'elle se lance dans d'autres aventures liées à la blockchain au cours des prochaines années, du moins si sa marketplace de NFT est un succès.

Questions fréquentes sur l'action Amazon

✅ Qu'est-ce qu'Amazon ? Amazon est une entreprise multinationale de technologie basée à Seattle, aux États-Unis. Elle a été fondée par Jeff Bezos le 5 juillet 1994. À l'origine, Amazon était une librairie en ligne, mais elle s'est rapidement diversifiée et est devenue l'un des plus grands détaillants en ligne du monde. Elle opère également dans d'autres domaines comme le streaming de contenu numérique (avec Amazon Prime Video), le cloud computing (avec Amazon Web Services), la robotique, l'intelligence artificielle et bien plus encore.

Les concurrents d'Amazon comprennent des entreprises comme Walmart, eBay, Alibaba et d'autres. Les performances de ces concurrents peuvent avoir un impact sur le cours de l'action Amazon.

✅ Est-ce qu'Amazon verse des dividendes ? Non, Amazon n'a jamais distribué de dividendes à ses actionnaires.

✅ Est-il intéressant d'acheter l'action AMZN en 2023 ? Voici quelques facteurs que vous pourriez envisager lors de l'évaluation de l'achat d'actions Amazon (AMZN) en 2023. Amazon a été une entreprise à forte croissance par le passé. Vous pouvez examiner ses résultats financiers passés et ses prévisions pour évaluer si cette tendance devrait se poursuivre. Amazon a diversifié ses activités pour inclure des domaines tels que le cloud computing (AWS), le streaming vidéo (Prime Video), les appareils intelligents (Echo), et plus encore. Cette diversification peut contribuer à la stabilité des revenus de l'entreprise. Amazon est un leader dans plusieurs de ses domaines d'activité, ce qui pourrait contribuer à sa capacité à maintenir sa croissance et sa rentabilité. Il serait préférable pour vous de mener une recherche approfondie sur Amazon afin de déterminer si l'achat de ses actions en 2023 est une décision d'investissement judicieuse ou non.

