Avalanche s'associe à Amazon : le AVAX en hausse de +32%

C'est une information parue hier en fin de journée. Amazon Web Services (AWS), la plateforme de cloud computing d'Amazon, s'est associée avec Ava Labs, la société en charge d'Avalanche, avec pour objectif « d'accélérer l'adoption de la blockchain par les entreprises, les institutions et les gouvernements ».

It’s official! @Amazon #ChoseAvalanche to bring scalable blockchain solutions to enterprises and governments 🔺#AWS fully supports Avalanche’s infrastructure and dApp ecosystem, including one-click node deployment, offering the best tooling for these high compliance use cases. pic.twitter.com/syInSrU9XD

