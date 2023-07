Avalanche, pionnier de la tokenisation ? La fondation alloue 50 millions de dollars pour l'achat d'actifs tokenisés

L'Avalanche Foundation vient de dévoiler « Avalanche Vista », un programme visant à soutenir les processus de tokenisation sur son réseau de blockchains. Pour débuter, Avalanche (AVAX) a décidé d'allouer 50 millions de dollars à ce projet, qui englobera « la totalité du spectre des liquidités », notamment les actions, le crédit, l'immobilier, les matières premières et les actifs natifs de la blockchain.

À travers Avalanche Vista, la fondation souhaite faire un grand pas en avant dans l'union de la finance traditionnelle et de la blockchain. Elle souhaite ainsi démontrer l'utilité de cette technologie pour des cas d'usage concrets, que ce soit pour l'émission d'actifs, le règlement, le transfert ou l'administration ; des cas de tokenisation qui pourront bien sûr être déployés sur ses fameux subnets.

Dans son communiqué, Avalanche cite notamment les barrages inhérents à l'investissement sur les marchés privés, une pratique habituellement réservée aux investisseurs fortunés ou aux institutionnels. Grâce à la technologie blockchain, les coûts opérationnels relatifs à ce type d'investissement peuvent être drastiquement réduits.

Selon John Wu, le président d'Ava Labs, le futur des marchés de capitaux sera inconditionnellement tokenisé :

La tokenisation représente le processus par lequel des actifs réels sont transformés en entités numériques représentées sur une blockchain, le tout arbitré par les oracles. Ce procédé permet aux investisseurs, au-delà des avantages que nous avons précédemment énoncés, de bénéficier d'une liquidité immédiate. Si la tokenisation vous intrigue, nous vous invitons à lire notre nouvel article explicatif à ce sujet.

L'amélioration des marchés de capitaux s'est peu à peu imposée comme un objectif de premier plan au cours des dernières décennies, tant pour l'aspect financier que pour l'aspect de transparence et de fiabilité. Ainsi, dans un récent rapport, Citibank évaluait à 4 000 milliards de dollars le montant d'actifs tokenisés d'ici 2030 ; un chiffre qui donne le vertige.

La tokenisation permet également de « fragmenter » des biens habituellement onéreux tels que des objets d'art ou de collection, dont les prix sont souvent inaccessibles pour le commun des mortels. Cela se traduit également dans l'immobilier, une solution que propose notamment RealT, qui l'associe notamment avec la finance décentralisée (DeFi) dans une optique de générer du rendement.

Des avantages vantés par Siddhartha, le fondateur et PDG d'Intain, une entreprise de tokenisation qui a choisi les subnets d'Avalanche pour se développer :

« Déplacer certaines parties du processus d'administration des actifs sur la chaîne permet aux émetteurs d'avoir un seul flux de travail et un seul système d'enregistrement, ce qui permet une expérience utilisateur meilleure et plus transparente pour les fournisseurs de services et les investisseurs. »