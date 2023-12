AVAX : l’Avalanche Foundation souhaite acheter des memecoins pour « encourager la culture »

Cette nuit, l’Avalanche Foundation derrière Avalanche (AVAX) a fait une annonce surprenante, indiquant son intention de commencer à acquérir des memecoins basés sur son écosystème :

Last year, the Avalanche Foundation launched Culture Catalyst, a program aimed at empowering creators, sparking innovation, and propelling the adoption of blockchains. This initiative seeks to better position Avalanche to cultivate and support the many new forms of creativity,…

— Avalanche 🔺 (@avax) December 29, 2023