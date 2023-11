La crypto AVAX d'Avalanche grimpe de 115 % en 30 jours et les transactions explosent – Que se passe-t-il ?

Avoisinant les 23 dollars le lundi 20 novembre, l'AVAX, le token natif de l'écosystème Avalanche, a atteint son prix le plus haut de toute l'année 2023. Et il faut même retourner jusqu'au mois d'août 2022 pour voir la cryptomonnaie de cet écosystème dépasser ce chiffre, bien qu'elle demeure toutefois loin de son ATH de 145 dollars atteint au mois de novembre 2021.

Malgré tout, cette hausse reste particulièrement notable, surtout dans la mesure où elle s'est réalisée en un relativement cours laps de temps : en l'espace de 30 jours, le cours de l'AVAX a grimpé de plus de 115 %.

L'une des raisons à cela, c'est la position stratégique d'Avalanche dans l'univers des real-world assets (RWA), l'un des principaux narratifs du moment. Les RWA constituent effectivement une petite révolution dans la mesure où ils permettent de représenter des actifs réels tels que des biens immobiliers ou des œuvres d'art sur la blockchain. Si vous désirez en savoir plus sur ce qui s'avère être un tournant de l'économie de la blockchain, nous vous invitons à lire notre article dédié aux RWA.

Pourquoi le narratif des real world assets profite-t-il à Avalanche, donc ? Et bien, Avalanche a la particularité de proposer des sous-réseaux (subnets) évolutifs et programmables à destination des développeurs afin qu'ils puissent modeler ces derniers en fonction de l'utilisation qu'ils comptent en faire.

En d'autres termes, Avalanche se place comme une solution de choix pour les institutionnels et les entreprises souhaitant faire usage de la blockchain de manière simplifiée sans avoir à s'encombrer de leur propre blockchain.

Et ces subnets ont récemment été adoptés par des géants tels que JPMorgan via sa branche Onyx Digital Assets, qui lui a notamment permis d'explorer la tokenisation en collaboration avec un autre géant, à savoir WisdomTree. Une adoption bienvenue pour Avalanche, qui a vu le cours de son token AVAX propulsé par ces nouvelles et par l'adoption de ses subnets par des applications de GameFi à l'instar de Dexalot ou de DFK.

Ces derniers ont d'ailleurs vu plus de transactions passer sur leur réseau que sur la C-Chain d'Avalanche ce mois-ci. Mais cela, c'était avant l'explosion des ASC-20.

Dernièrement, nous avons pu observer que le nombre de transactions dans le mempool de Bitcoin n'a quasiment fait qu'augmenter en raison d'une quatrième vague d'Inscriptions BRC-20 basés sur le protocole Ordinals. Cette hausse massive du nombre de transactions sur Bitcoin, que l'on apprécie l'idée ou non, est également venue se reproduire sur d'autres blockchains via le même processus.

Concernant Avalanche, sa C-Chain se voit submergée depuis quelques jours de transactions provoquées par les tokens ASC-20, qui permettent aux utilisateurs d'inscrire des informations dans les call data d'une transaction afin de stocker ces dernières sur la blockchain pour des frais moindres en comparaison avec la norme ERC-20.

Et ces fameux ASC-20 ont représenté jusqu'à 96 % de la totalité des transactions prenant place sur la C-Chain d'Avalanche :

Avalanche now has its own ordinals called ASC-20s. A mint transaction costs ~90% less than the average c-chain transaction

In the last hour, ASC-20 mints were responsible for 96% of transactions with over 170k wallets minting ASC-20s https://t.co/4TSsMpxTQH pic.twitter.com/KdXC32K6HB

— Dan Smith (@smyyguy) November 19, 2023