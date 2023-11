Ava Labs (Avalanche) se sépare à son tour d’une part importante de ses employés

Emin Gün Sirer, le fondateur et PDG d’Ava Labs, a confirmé cette nuit que l’entreprise s’était séparée de 12% de ses effectifs. Il justifie ce choix pudiquement par une réallocation de moyens :

Today we parted ways with some of our Ava Labs team members. We are no longer a 12 person startup, but we strive to capture the speed and energy of a small, nimble team.

This reduction in force affected 12% of Ava Labs, and allows us to reallocate resources to double down on the…

— Emin Gün Sirer🔺 (@el33th4xor) November 7, 2023