Découvrez le top 5 des token unlocks à connaître en août 2024

Tandis que le mois de juillet a été marqué par plusieurs unlocks de tokens, cette tendance devrait se poursuivre en août. Plusieurs événements de ce type sont attendus ce mois-ci, et cela pourrait bien engendrer des impacts non négligeables sur les prix des cryptomonnaies concernées.

Les unlocks de token à prévoir pour août : plus de 800 millions de dollars libérés

En août, de nombreux déblocages de token sont prévus, ce qui pourrait avoir une incidence sur le prix des cryptomonnaies concernées. Parmi celles qu’il faut suivre, on retrouve Avalanche (AVAX) et Wormhole (W). Ces dernières prévoient de libérer plus de 100 millions de dollars de leurs tokens respectifs dans les prochaines semaines, si ce n’est dans les prochains jours.

👉 Pour en savoir plus – Qu’est-ce qu’un token unlock ?

D’après les données du site Token unlocks, voici les principales libérations de tokens à surveiller pour le mois d’août :

Les token unlocks prévus en août 2024

Wormhole (W)

Quantité : 600 millions de tokens W ;

Valeur (30/07) : 170,70 millions de dollars ;

Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 33,33 %

Lancé le 3 avril dernier via un airdrop, le W se présente comme le token de gouvernance du bridge cross-chain Wormhole. En tout, 1,8 milliard de tokens ont été distribués lors de l'événement de génération de token (TGE) le 3 avril 2024, marquant une étape importante dans le développement et l’adoption de Wormhole.

À noter que depuis son lancement, 1,73 million de tokens W sont libérés chaque jour dans le cadre d’un processus de déverrouillage linéaire. Ainsi, depuis début avril, près de 204,11 millions de tokens W supplémentaires ont été débloqués pour un montant d’environ 54 millions de dollars.

Le 3 août prochain, ce ne sont pas moins de 600 millions de tokens supplémentaires qui arriveront sur le marché. Cet événement pourrait avoir un impact significatif sur le prix du W, actuellement à 0,267 dollar, car l’unlock libérera pour environ un tiers de l’offre en circulation.

👉 Qu'est-ce que Wormhole (W) ? Tout savoir sur ce protocole de communication entre blockchains

Aptos (APT)

Quantité : 11,31 millions de tokens APT ;

Valeur (30/07) : 77,47 millions de dollars ;

Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,41 %.

En juillet, Aptos, la blockchain de layer 1 basée sur le langage de programmation Move, avait connu un déblocage de même ampleur. Alors que le cours du token APT avait du mal à franchir la barre des 6 dollars, l’unlock du 12 juillet lui a permis de gagner environ un dollar en 3 semaines. À plusieurs reprises, la valeur du token a même dépassé par moments la barre des 7 dollars.

Aujourd’hui, l’APT se stabilise aux alentours de 6,85 dollars. Le nouveau déverrouillage prévu pour le 12 août, un mois seulement après le précédent, laisse envisager une tendance inverse. En effet, l’unlock devrait logiquement diluer l’offre, faisant descendre modestement la valeur de l’APT, qui ne devrait pas franchir la barre des 7 dollars.

11,3 millions de jetons APT seront libérés pour une valeur de plus de 77 millions de dollars, soit 2,41 % de sa supply en circulation.

👉 Découvrez notre guide pour acheter le token APT d'Aptos facilement

The Sandbox (SAND)

Quantité : 205,59 millions de tokens SAND ;

Valeur (30/07) : 67,52 millions de dollars ;

Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 9 %.

The Sandbox, metaverse de type play-to-earn où tout est tokénisé, s’articule autour de 5 tokens, dont SAND, le token principal de cet univers virtuel. Le prochain déblocage du token SAND, qui représente 9 % de l’offre totale en circulation, pourrait bien avoir un impact significatif sur sa valeur.

👉 Notre guide pour se procurer le token SAND de The Sandbox en quelques étapes

Alors qu’en mars, le cours du SAND était à son plus haut, atteignant 0,79 dollar, les démêlées de Consensys avec la Securites Exchange Commission ont desservi le token. En effet, la SEC argue depuis plusieurs mois qu'un grand nombre de transactions concernent des titres non enregistrés tels que le SAND de The Sandbox, nécessitent, pour pouvoir être échangés, un enregistrement auprès de la SEC.

À cause de cette affaire, la valeur du SAND a été nettement dévaluée, tournant désormais autour de 0,33 dollar. Le déblocage, prévu pour le 14 août, aura sans nul doute une influence sur le cours du SAND sur la deuxième quinzaine du mois d’août, diluant l’offre existante.

Arbitrum (ARB)

Quantité : 92,65 millions de tokens ARB ;

Valeur (30/07) : 66,07 millions de dollars ;

Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,77 %.

Après que 92 millions de tokens ARB ont été débloqués le 16 juin dernier, Arbitrum suit son calendrier à la lettre. Le layer 2 construit sur la blockchain Ethereum a prévu la libération d’une quantité similaire de tokens ARB le 16 août, pour une valeur d’environ 66 millions de dollars.

La précédente augmentation de l’offre de tokens a entraîné une pression à la baisse sur le prix de l’ARB. Il est tout à fait possible que le phénomène se poursuive, puisqu’un plus grand nombre de tokens seront disponibles à la vente. Cela aura pour conséquence une nouvelle dilution des prix, pouvant faire passer la valeur de l’ARB sous la barre des 0,70 dollar.

👉 Arbitrum (ARB) : le protocole qui améliore grandement les capacités de la blockchain Ethereum (ETH)

Avalanche (AVAX)

Quantité : 9,54 millions de tokens AVAX ;

Valeur (30/07) : 261,54 millions de dollars ;

Quantité libérée par rapport à la supply en circulation : 2,42 %.

Nous terminons avec le déblocage le plus conséquent prévu pour le mois d’août. En effet, ce ne sont pas moins de 9,5 millions de tokens AVAX qui seront libérés, ce qui signifie que la valeur totale estimée de ces tokens est de 274 millions de dollars. Toutefois, cela ne représente que 2,42 % de la supply actuellement en circulation.

Cet unlock, qui sera effectif le 20 août, soit 3 mois après celui de mai, s’inscrit dans un contexte où le cours de l’AVAX est en nette baisse. Depuis le mois de mars où le prix du token a dépassé la barre des 60 dollars, celui-ci a progressivement baissé, tournant désormais aux alentours de 27 dollars, soit une baisse de 55 %.

👉 Découvrez comment acheter l'AVAX d'Avalanche

En plus de ces 5 déblocages majeurs, d'autres token unlocks sont à surveiller de très près pendant le mois d’août :

Le 31 juillet, pas moins de 31 millions de tokens OP ont été débloqués, d’une valeur de 53,28 millions de dollars . Cela aura probablement une incidence sur le cours de ce token tout au long du mois d’août ;

Le lendemain, le 1er août, plus de 64 millions de SUI seront déverrouillés pour un montant de 48,11 millions de dollars ;

Le layer 2 Immutable X va libérer 32,47 millions de tokens le 9 août pour une valeur d’un peu moins de 47 millions de dollars selon le cours actuel de l’IMX ;

Enfin, Starknet débloquera 64 millions de tokens STRK le 15 août, pour une valeur avoisinant 37 millions de dollars . Le layer 2 rattaché à Ethereum ne change pas de stratégie et continue de libérer chaque mois la même quantité de tokens.

Source : Token Unlocks

